Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

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Başrollerini Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak’ın paylaştığı "Sultana" filminin gala gecesine, iki oyuncu arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. 17 Eylül’de izleyiciyle buluşacak yapımın gösteriminde gerçekleşen olay magazin basınında da geniş yankı uyandırdı.

"BEN ÇIKAYIM" DEYİP AYRILMAK İSTEDİ

Gala gecesinde Derya Pınar Ak’ın basın mensuplarına röportaj verdiği esnada Tuba Büyüküstün de alana geldi. Büyüküstün'ün gelişiyle birlikte Derya Pınar Ak "Ben çıkayım" diyerek röportajı yarıda kesip alandan ayrılmak istedi.

GERGİNLİK YÜZ İFADESİNE DE YANSIDI

Bu anlarda Tuba Büyüküstün’ün sergilediği gergin yüz ifadesi ve ikili arasındaki mesafeli tutum gözlerden kaçmadı. Gala alanında yaşanan soğukluk, davetliler ve basın mensupları tarafından dikkatle takip edildi.

Kaynak: Haberler.com