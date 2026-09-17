Haberler

Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik Haber Videosunu İzle
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı "Sultana" filminin galasında iki ünlü oyuncu arasındaki mesafe dikkat çekti. Derya Pınar Ak'ın basın mensuplarına röportaj verdiği sırada Tuba Büyüküstün'ün alana gelmesi üzerine Ak, "Ben çıkayım" diyerek ortamdan ayrılmak istedi. Büyüküstün'ün gergin yüz ifadesi ve ikili arasındaki soğukluk geceye damga vurdu.

Başrollerini Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak’ın paylaştığı "Sultana" filminin gala gecesine, iki oyuncu arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. 17 Eylül’de izleyiciyle buluşacak yapımın gösteriminde gerçekleşen olay magazin basınında da geniş yankı uyandırdı.

"BEN ÇIKAYIM" DEYİP AYRILMAK İSTEDİ

Gala gecesinde Derya Pınar Ak’ın basın mensuplarına röportaj verdiği esnada Tuba Büyüküstün de alana geldi. Büyüküstün'ün gelişiyle birlikte Derya Pınar Ak "Ben çıkayım" diyerek röportajı yarıda kesip alandan ayrılmak istedi. 

GERGİNLİK YÜZ İFADESİNE DE YANSIDI 

Bu anlarda Tuba Büyüküstün’ün sergilediği gergin yüz ifadesi ve ikili arasındaki mesafeli tutum gözlerden kaçmadı. Gala alanında yaşanan soğukluk, davetliler ve basın mensupları tarafından dikkatle takip edildi.

Kaynak: Haberler.com
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın henüz yayımlanmamış kitabı Hollanda'da kamyondan çalındı

Diana'nın kardeşinin kitabı çalındı! Şoförün yaptığı pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

53 yıllık hasret böyle bitti! Stadı ateşe verdiler

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onları konuşuyor
Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber altında tüm hesapları değiştirdi
Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 90 dakikada gol olup yağdılar

Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! Gol olup yağdılar
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı