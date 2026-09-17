Hakimler ve Savcılar Kurulu, bazı idare mahkemelerinin bölge derecelerini yeniden belirledi

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, bazı illerdeki idare mahkemelerinin bölge derecelerini coğrafi ve ekonomik şartlar, ulaşım, gelişmişlik ve önemli merkezlere yakınlık gibi kriterleri dikkate alarak yeniden belirledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Afyonkarahisar, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Bilecik idare mahkemelerinin bölge dereceleri 2 olarak belirlendi.

Aydın, Denizli, Gaziantep, Kayseri ve Kocaeli idare mahkemelerinin bölge dereceleri 1 olarak belirlenirken, Iğdır İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi ise 3 oldu.

Kararda, düzenleme yapılırken illerin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu, ulaşım imkanları, gelişmişlik düzeyi ve önemli merkezlere yakınlığının dikkate alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA