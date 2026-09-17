Haberler

Hakimler ve Savcılar Kurulu, bazı idare mahkemelerinin bölge derecelerini yeniden belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, bazı idare mahkemelerinin bölge derecelerini yeniden belirledi
Güncelleme:
+414 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, bazı illerdeki idare mahkemelerinin bölge derecelerini coğrafi ve ekonomik şartlar, ulaşım, gelişmişlik ve önemli merkezlere yakınlık gibi kriterleri dikkate alarak yeniden belirledi. Karar kapsamında 18 idare mahkemesinin bölge derecesi düzenlendi.

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, bazı illerdeki idare mahkemelerinin bölge derecelerini coğrafi ve ekonomik şartlar, ulaşım, gelişmişlik ve önemli merkezlere yakınlık gibi kriterleri dikkate alarak yeniden belirledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Afyonkarahisar, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Bilecik idare mahkemelerinin bölge dereceleri 2 olarak belirlendi.

Aydın, Denizli, Gaziantep, Kayseri ve Kocaeli idare mahkemelerinin bölge dereceleri 1 olarak belirlenirken, Iğdır İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi ise 3 oldu.

Kararda, düzenleme yapılırken illerin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu, ulaşım imkanları, gelişmişlik düzeyi ve önemli merkezlere yakınlığının dikkate alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Mide bulandıran olay! Öğrencisini otele götürdü, sonrası korkunç
Süper Lig'in eski yıldızından takımına Avrupa'da 3 puanı getiren enfes gol

Süper Lig'in eski yıldızından Avrupa Ligi'nde enfes gol
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

İşlediği suçlar yanına kar kalmadı! Şimdi cezasını çekme zamanı
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Brighton'dan Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş

Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş
Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu

Esnafın beslediği kedi, bu halde bulundu! İlk olay değilmiş
Rusya'da silahların gölgesinde seçim! Sandıklar evlerin kapısına götürüldü

Yok böyle seçim!
Piyasalar nefesini tuttu! Bakan Şimşek başkanlığındaki kritik toplantı başladı

Piyasalar nefesini tuttu! Gözler bu kritik zirveden çıkacak sonuçta