Haberler

Hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı! Ses tellerinin arkasında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı! Ses tellerinin arkasında bulundu
Güncelleme:
+15 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın boğazından ameliyatla canlı sülük çıkarıldı. Şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle acil servise başvuran hastanın, yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiği ve şikayetlerinin 2 hafta önce başladığı öğrenildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın boğazından ameliyatla canlı sülük çıkarıldı.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, acil servise şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle bir hasta başvurdu.

SES TELLERİNİN ARKASINDA BULUNDU

İlk incelemede akciğerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan hastanın detaylı muayenesinde, ses tellerinin arka kısmı üzerinde alt yutağın arka duvarına yapışmış vaziyette kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.

Soluk borusuna kaçması ve ciddi kanama riski nedeniyle genel anesteziyle ameliyata alınan hastanın boğazındaki sülük, uzman doktor Ömer Gönen tarafından operasyonla tutunduğu bölgeden çıkarıldı.

Kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri sona eren hasta, operasyondan bir gün sonra taburcu edildi.

KÖY ÇEŞMESİNDEN SU İÇTİKTEN SONRA ŞİKAYETLER BAŞLADI

Açıklamada hastanın, operasyondan yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiğini, son 2 haftadır giderek artan yutkunma güçlüğü ve şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığını söylediği aktarıldı.

DOKTORDAN VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazide kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenden kahreden haber! Bebeği daha 3 aylıktı
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın henüz yayımlanmamış kitabı Hollanda'da kamyondan çalındı

Diana'nın kardeşinin kitabı çalındı! Şoförün yaptığı pes dedirtti
Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur dahil 4 kritik isim için gözaltı kararı

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik 4 kişi için gözaltı kararı
53 yıllık hasret böyle bitti! Stadı ateşe verdiler

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onları konuşuyor
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

İtalya'ya gidecek voleybol takımının oyuncularına vize verilmedi

Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 11 şüpheli tutuklandı

Vurgundan milyonlar kaldırdılar! Şimdi hesap vakti
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı