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Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

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Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu Haber Videosunu İzle
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu
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Fenerbahçe'de cezası 1 Ekim'de sona erecek Mert Hakan Yandaş için geri sayım başladı. Çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki futbolcunun milli aranın ardından takıma dönerek yeniden forma mücadelesine dahil olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sahalara dönüşü için geri sayım başladı. Cezası nedeniyle takımından ayrı kalan tecrübeli futbolcunun cezası 1 Ekim'de sona erecek.

MERT HAKAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yeniden Fenerbahçe formasına kavuşmak isteyen 32 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun cezasının tamamlanmasının ardından takıma dönmesi bekleniyor.

MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Mert Hakan Yandaş'ın milli aranın ardından yeniden forma mücadelesine dahil olması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun dönüşüyle Fenerbahçe'deki forma rekabetinin de artacağı öngörülüyor.

İSMAİL KARTAL'IN ALTERNATİFLERİ ARTACAK

Mert Hakan'ın yeniden kadroya dahil olmasıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın orta sahadaki alternatifleri de artacak. Son kararı ise teknik heyet verecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Kaya:

yazık sus payı uğruna bedava oynuyor işte , ötmesin diye

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Haber YorumlarıTevfik Yilmaz:

Fenerin kurtarıcısı dönüyor müjdeler olsun......

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