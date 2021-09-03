3 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Eylül'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 3 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 3 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
3 Eylül'de tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Eylül'de tarihte ve dünyada ne günü? 3 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
1260 - Memlük Sultanlığı, Filistin'de Ayn Calut Savaşı'nda İlhanlılar'ı yendi.
1638 - Osmanlı Ordusu, Bağdat Seferi için Veziriazam Tayyar Mehmed Paşa kumandasında Diyarbakır'dan hareket etti.
1683 - II. Viyana Kuşatması, başarısızlıkla sonuçlandı.
1783 - İngiltere, Paris'te imzalanan anlaşmayla ABD'nin bağımsızlığını tanıdı.
1855 - Nebraska'da 700 ABD askeri Sioux köyüne saldırdı; 100 Kızılderiliyi öldürdü.
1869 - İstanbul'da, Konstantin Karopana tarafından "Atlı tramvay" çalıştırılmaya başlandı.
1878 - Thames Nehri'nde, Bywell Castle adlı kömür şilebi ile çarpışan Princess Alice adlı yolcu gemisi battı; 640'tan fazla kişi öldü.
1895 - İlk profesyonel futbol maçı yapıldı. Latrobe, Jeanette'i 12-0 yendi.
1908 - Türkiye'deki ilk haftalık mizah dergisi, Kalem yayımlanmaya başlandı.
1912 - İngiltere'de Deniz Kuvvetleri'ne yiyecek sağlamak için, dünyanın ilk konserve fabrikası açıldı.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altındaki Emet, Ödemiş, ve Eşme'ye girdi.
1929 - Dow Jones Industrial Average en yüksek değerine ulaştı (381,17).
1933 - Kayseri-Ulukışla hattının tamamlanmasıyla, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan demiryolu tamamlandı.
1933 - Yevgeni Abalakov, SSCB'nin en yüksek zirvesine çıktı: (7495 m).
1935 - Utah'da Malcolm Campbell, bir araba ile erişilebilen en yüksek hıza ulaştı: saatte 301,337 mil. (484,955 km/s).
1939 - Ankara Radyo Gazetesi'nin ilk sayısı çıktı.
1939 - II. Dünya Savaşı başladı: Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, ve Avustralya, Almanya'ya savaş ilan etti.
1943 - II. Dünya Savaşı sırasında Müttefikler'in istilası üzerine İtalya Krallığı, koşulsuz teslim oldu.
1944 - 2 Eylül'de Belçika'ya giren İngiliz Ordusu, başkent Brüksel'i Almanlardan geri aldı.
1952 - Türk dağcıları Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmandılar.
1962 - İran'da deprem: 12.225 kişi öldü, 2776 kişi de yaralandı. Ayrıca 21.310 ev hasar gördü.
1971 - Katar, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1976 - Viking 2, Mars'a indi.
1983 - Nail Çakırhan, Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü aldı.
1986 - Avrupa ülkeleri radyasyon taşıdığı gerekçesiyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu.
1988 - Irak Ordusu'ndan kaçan binlerce Iraklı Kürt, Türkiye sınırlarına yığılmaya devam ediyor. Sığınmacı sayısı 100 bini geçti.
1995 - eBay kuruldu.
1997 - Vietnam Havayolları'na ait Tupolev Tu-134 tipi bir yolcu uçağı, Phnom Penh Uluslararası Havalimanı'na yaklaşmakta olduğu sırada düştü ve 64 kişi öldü.
2000 - Lübnan'da yapılan seçimi muhalefetin adayı eski Başbakan Refik el-Hariri kazandı. 22 yıldır İsrail'in işgali altında yaşayan Güney Lübnan halkı 30 yıldır ilk kez sandık başına gitti.
2002 - İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli terör zanlılarının yakınlarının, güvenlik için tehdit olduklarına karar verilmesi durumunda, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden sürülebileceğine karar verdi.
2004 - Beslan katliamı, çoğunluğu öğretmen ve öğrencilerden oluşan 385'ten fazla kişinin ölümüyle ve yaklaşık 783 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.
2005 - İmralı Adası'nda hapis yatan Abdullah Öcalan'a destek amacıyla Güneydoğu'nun birçok il ve ilçesinden 1500 kişi otobüslerle Bursa Gemlik'e hareket etti. Polis, otobüslerin Gemlik'e girişlerinin engelleneceğini bildirdi.
2008 - Kıbrıs'ın Kuzey ve Güney ülkelerinin Türk ve Rum liderleri görüşmeleri başlatma kararı aldılar.
2016 - Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlıları, Suriye'nin Çobanbey ilçesine girdi.
DOĞUMLAR
1034 - Go-Sanjo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 71. imparatorudur (ö. 1073)
1643 - Lorenzo Bellini, İtalyan doktor ve anatomist (ö. 1704)
1695 - Pietro Locatelli, İtalyan besteci (ö. 1764)
1779 - Pierre Amédée Jaubert, Fransız diplomat, akademisyen, şarkiyatçı, çevirmen, politikacı, ve gezgin (ö. 1847)
1781 - Eugène de Beauharnais, Fransız devlet adamı ve askeri lider (ö. 1824)
1814 - James Joseph Sylvester, İngiliz matematikçiydi (ö. 1897)
1851 - Olga, Yunanistan Kralı I. Georgios'un eşi ve 1920'de kısa bir süreliğine kraliçe (ö. 1926)
1856 - Louis Henry Sullivan, Amerika'nın ilk büyük modern mimarı (ö. 1924)
1859 - Jean Jaures, Fransız sosyalist politikacı (ö. 1914)
1861 - Elin Danielson-Gambogi, Fin ressam (ö. 1919)
1869 - Fritz Pregl, Slovenyalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1930)
1875 - Ferdinand Porsche, Avusturyalı otomotiv mühendisi (ö. 1951)
1897 - Sally Benson, Amerikalı bir senaryo yazarı (ö. 1972)
1899 - Frank Macfarlane Burnet, Avustralyalı virolog (ö. 1985)
1900 - Urho Kekkonen, Fin politikacı (ö. 1986)
1905 - Carl David Anderson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1991)
1910 - Kitty Carlisle, Amerikalı oyuncu ve müzisyen (ö. 2007)
1918 - Helen Wagner, Amerikalı oyuncu (ö. 2010)
1921 - Harry Landers, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)
1923 - Mort Walker, Amerikalı çizgi roman sanatçısıdır (ö. 2018)
1925 - Anne Wallach, Amerikalı oyuncudur (ö. 2016)
1926 - Alison Lurie, Amerikalı romancı ve akademisyen (ö. 2020)
1926 - İrini Papas, Yunan sinema ve tiyatro oyuncusu
1931 - Albert DeSalvo, Amerikalı seri katil (ö. 1973)
1932 - Eileen Brennan, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusudur (ö. 2013)
1934 - Freddie King, etkili bir Afro-Amerikan blues gitaristi ve şarkıcısı (ö. 1976)
1936 - Zeynel Abidin Bin Ali, Tunuslu siyasetçi (ö. 2019)
1938 - Caryl Churchill, İngiliz oyun yazarı
1938 - Ryoji Noyori, Japon kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi
1940 - Pauline Collins, İngiliz oyuncu
1940 - Bülent Tanör, Türk akademisyen ve yazar (ö. 2002)
1940 - Eduardo Galeano, Uruguaylı gazeteci (ö. 2015)
1941 - Sergei Dovlatov, Rus yazar (ö. 1990)
1943 - Valerie Perrine, Amerikalı oyuncu ve model
1945 - Ferdi Akarnur, Türk sinema ve dizi oyuncusu
1947 - Kjell Magne Bondevik, Norveç'li bakan ve politikacı
1947 - Mario Draghi, İtalyan bankacı, ekonomist ve siyasetçi
1947 - Gérard Houllier, Fransız eski futbolcu, teknik direktör (ö. 2020)
1948 - Fotis Kouvelis, Yunan bir avukat ve politikacı ve Meclis'in bağımsız üyesidir
1948 - Levy Mwanawasa, 2002 ile 2008 yılları arası Zambiya devlet başkanlığı yapmış politikacı (ö. 2008)
1949 - José Pekerman, Arjantinli futbolcu ve teknik direktör
1952 - Şehrazat, Türk söz yazarı, besteci ve şarkıcı
1953 - Jean-Pierre Jeunet, Fransız film yönetmeni
1963 - Mübarek Ganim, Birleşik Arap Emirlikli millî futbolcudur
1964 - Cüneyd Cemşid, Pakistanlı müzisyen, şarkıcı ve moda tasarımcısı (ö. 2016)
1965 - Charlie Sheen, Amerikalı sinema oyuncusu
1965 - Nail Kırmızıgül, Türk oyuncu
1969 - Marianna Komlos, Kanadalı vücut geliştirme sporcusu ve profesyonel güreşçi (ö. 2004)
1970 - Gareth Southgate, İngiliz futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu
1971 - Kiran Desai, Hint yazar
1971 - Paolo Montero, Uruguaylı millî futbolcu ve teknik direktördür
1974 - Clare Kramer, Amerikalı sinema oyuncusu
1975 - Redfoo, Amerikalı şarkıcı, dansçı, DJ ve rapçi
1977 - Olof Mellberg, İsveçli futbolcudur
1978 - Terje Bakken, Norveçli müzisiyen (ö. 2004)
1979 - Júlio César, Brezilyalı eski kaleci
1979 - Başak Şengül, Türk haber sunucusu
1982 - Sarah Burke, Kanadalı milli kadın kayakçıdır (ö. 2012)
1984 - David Fiegen, Lüksemburglu atlet
1984 - Garrett Hedlund, Amerikalı aktör ve şarkıcı
1984 - T.J. Perkins, Filipinli Amerikalı profesyonel güreşçi
1985 - Tatiana Kotova, Rus manken ve şarkıcı
1987 - İsmail Balaban, Türk pehlivan
1993 - Andrea Tovar, Kolombiyalı model
1993 - Dominic Thiem, Avusturyalı tenisçi
1995 - Niklas Süle, Alman futbolcu
1996 - Joy, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncudur
1997 - Sulayman Bojang, Gambiyalı millî futbolcudur
1997 - Christopher Udeh, Nijeryalı futbolcudur
ÖLÜMLER
863 - Ömer bin Abdullah, Abbâsîlere bağlı yarı özgür Malatya emiri
931 - Uda, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre (d. 867)
1634 - Edward Coke, İngiliz hukukçu (d. 1552)
1658 - Oliver Cromwell, İngiliz asker ve siyaset adamı (d. 1599)
1729 - Jean Hardouin, Fransız akademisyen (d. 1646)
1877 - Adolphe Thiers, Fransız devlet adamı, gazeteci ve tarihçi (d. 1797)
1880 - Marie-Félicité Brosset, Fransız oryantalist (d. 1802)
1883 - İvan Sergeyeviç Turgenyev, Rus romancı ve oyun yazarı (d. 1818)
1918 - Fanya Kaplan, Lenin'i öldürmeye çalışan suikastçi (d. 1890)
1942 - Séraphine Louis, Fransız ressam (d. 1864)
1948 - Edvard Beneš, Çekoslovak bağımsızlık hareketi lideri, Dışişleri Bakanı ve Çekoslovakya ikinci Cumhurbaşkanı (d. 1884)
1962 - E. E. Cummings, Amerikalı şair (d. 1894)
1967 - Francis Ouimet, Amerikalı golfçü (d. 1893)
1974 - Harry Partch, Amerikalı besteci, filozof ve yazar (d. 1912)
1975 - Arthur Stratton, Amerikalı biyografi ve gezi yazarı, romancı, tiyatro oyunu yazarı ve OSS ajanı (d. 1911)
1975 - İvan Mayski, Sovyet diplomat, tarihçi ve siyasetçi (d. 1884)
1987 - Morton Feldman, Amerikalı besteci (d. 1926)
1988 - Ferit Melen, Türk siyasetçi (d. 1906)
1989 - Gaetano Scirea, İtalyan futbolcudur (d. 1953)
1991 - Frank Capra, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1897)
1994 - Billy Wright, İngiliz eski defans futbolcusudur (d. 1924)
1997 - Alev Sezer, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1945)
2001 - Pauline Kael, Amerikalı film eleştirmeni (d. 1919)
2005 - William Rehnquist, Amerikan Yüksek Mahkemesi'nde Baş Yargıç olarak toplam 33 yıl görev aldı (d. 1924)
2007 - Jane Tomlinson, İngiliz atlet (d. 1964)
2011 - Sándor Képíró, II. Dünya Savaşı sırasında Macar bir jandarma yüzbaşısıydı ve suçsuz bulundu (d. 1914)
2012 - Griselda Blanco, Medellín Karteli'nin bir üyesi ve Kolombiyalı bir uyuşturucu kaçakçısı (d. 1943)
2012 - Michael Clarke Duncan, Amerikalı aktör (d. 1957)
2012 - Mahmud el-Cevheri, Mısırlı millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1938)
2012 - Sun Myung Moon, Moon tarikatı kurucusu dini lider, iş adamı ve aktivist (d. 1920)
2013 - Don Meineke, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusudur (d. 1930)
2014 - Go Eun-bi Güney Koreli şarkıcı ve dansçı (d. 1992)
2015 - Judy Carne, İngiliz oyuncu (d. 1939)
2015 - Jean-Luc Préel, Fransız siyasetçi (d. 1940)
2016 - Mir Kasım Ali, Cemaat-i İslami üyesi iş adamı (d. 1952)
2017 - Tom Amundsen, Norveçli kürekçi (d. 1943)
2017 - John Ashbery, Pulitzer Ödülü sahibi Amerikalı şair ve eleştirmendir (d. 1927)
2017 - Walter Becker, Amerikalı müzisyen ve albüm yapımcısı (d. 1950)
2017 - Dave Hlubek, Amerikalı şarkıcı ve müzisyendir (d. 1951)
2017 - Doğan Yurdakul, Türk gazeteci ve yazar (d. 1946)
2018 - Lydia Clarke, Amerikalı oyuncu ve fotoğraf sanatçısıdır (d. 1923)
2018 - Celaluddin Hakkani, Afgan İslami savaş örgütü lideridir (d. 1939)
2018 - Paul Koech, Kenyalı uzun mesafe ve maraton yarışlarında yarışan atlettir (d. 1969)
2018 - Jacqueline Pearce, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1943)
2018 - Katyna Ranieri, İtalyan şarkıcı ve oyuncu (d. 1925)
2019 - LaShawn Daniels, Amerikalı müzisyen, şarkıcı, müzik yapımcısı ve söz yazarı (d. 1977)
2019 - Carol Lynley, Amerikalı oyuncu ve model (d. 1942)
2020 - Karel Knesl, Çekoslovak eski millî futbolcudur (d. 1942)
2020 - Jean-François Poron, Fransız aktör ve yönetmen (d. 1936)
2020 - Bill Pursell, Amerikalı besteci ve piyanist (d. 1926)
2020 - Ahmed Al-Qadri, Suriyeli ziraat mühendisi ve politikacıydı (d. 1956)
2020 - Gianni Serra, İtalyan film yönetmeni ve senarist (d. 1933)
2020 - Birol Ünel - Türk kökenli Alman oyuncu (d. 1961)
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