Adıyaman'da su baskınında evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Adıyaman'ı etkisi altına alan kuvvetli yağmur nedeniyle evleri su bastı. Çok sayıda su baskınının yaşandığı Adıyaman'da evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına AFAD yetişti.

APARTMANIN ZEMİN KATINDA MAHSUR KALDILAR

Merkez Kayalık Mahallesi 24101 Sokakta bulunan apartmanda aşırı yağışlardan dolayı su baskını olduğu ihbarı yapıldı. Beş kişiden oluşan AFAD ekibi, apartmanın zemin katında bulunan 3 dairede mahsur kalan 3'ü çocuk 15 kişiyi kurtarmak için çalışma yaptı. Su yüksekliğinin 30 santimi geçtiği ve çamur balcığına dönen apartmanın zemin katında mahsur kalan kişileri kurtarmak için AFAD ekipleri demir korkulukları keserek, camdan içeri girdi.

ÖNCE ÇOCUKLAR SONRA YETİŞKİNLER KURTARILDI

Önce çocukları sonra yetişkinleri mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Daha sonra belediye ekipleri tarafından evin içerisine giren yağmur suyu ve balçıkların tahliyesi gerçekleştirildi. Yaşanan su baskınında çok sayıda eşyanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı