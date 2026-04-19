Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi

Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Sivas'ta boşanma aşamasındaki bir erkek, eşini 4 yerinden bıçaklayarak evde kilitledi. İtfaiye tarafından kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini 4 yerinden bıçaklayıp eve kilitledi, itfaiye tarafından kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Boşanma aşamasındaki çiftin evinden bağrışmalar duyan komşular durumu ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri kadının eve kilitlenmiş olduğunu fark etti. İtfaiyeden yardım estendi. 

SALDIRGAN EŞİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri kilidini kırıp kapıyı açtıklarında S.E. (27) isimli kadını kanlar içerisinde buldu. Kocası V.E.( 28) tarafından bıçakla yaralandığı düşünülen genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dört yerinden bıçaklanan kadının tedavisi sürürken, olayın şüpheli kocanın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından "istifa" kararı
Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi! Yaşam savaşı veriyor

Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi
Şaka değil! Tottenham küme düşüyor

Şaka değil! Küme düşüyorlar
Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü
Yunus Akgün'den Fenerbahçe itirafı

Maç biter bitmez flaş itiraf: Fenerbahçe...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."