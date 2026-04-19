Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Telat Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Arazi sahibi M.Ö. gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Fakırcalı Mahallesi'nde M.Ö.'ye (57) ait arazide kesim yapan Telat Öztürk'ün (51) üzerine kestiği ağaç devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ARAZİ SAHİBİ GÖZALTINDA
Sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Arazi sahibi M.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk