29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa, uzun, 2, 4, 6 kıtalık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli günlerinden olan 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edilerek ülkenin yönetim şekli belirlendi. Her yıl 29 Ekim'de Türkiye ve KKTC'de Cumhuriyet'in ilanı coşkulu şekilde kutlanır. Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ise binlerce ziyaretçi akınına uğrar. İşte, birbirinden anlamlı resimli ve yazılı Cumhuriyet Bayramı mesajları...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kısa ve uzun şiirler...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlar ülkece çok güzel günler görmeyi dilerim...

Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.

Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.

Cumhuriyetimizin yeni yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun."

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

"Efendiler yarın cumhuriyeti kuruyoruz" diyen bir milletin torunları olduğum için gurur duyuyor Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.Koruyuculardan olmanız dileğiyle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 97. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

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