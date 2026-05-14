21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 200 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında televizyon yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK: YASA DIŞI BAHSE AĞIR DARBE

Operasyonla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. " ifadelerini kullandı.

"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Operasyonların süreceği mesajını veren Bakan Gürlek, "Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz." dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili yazılı açıklama yapan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı şu ifadelere yer verildi:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uzun süredir yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında suç örgütünün;

özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu,

yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı,

elektronik para kuruluşları ve sanal POS sistemleri üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü,

suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı,

kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı,

kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı, tespit edilmiştir.

2 MİLYAR DOLARLIK ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan Doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edilmiştir.

Bunun yanında bazı emniyet personellerinin, şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettikleri yönünde tespitler yapılmıştır.

ARALARINDA BANKA YÖNETİCİLERİ, EMNİYET PERSONELİ VE AVUKATLAR DA VAR

Bu kapsamda; 14/05/2026 tarihinde, 21 ilde, 228 ayrı adreste, eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup; 198 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik işlem başlatılmış, 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

3 KUYUMCU VE DÖVİZ BÜROSUNA EL KONULDU

Ayrıca soruşturma kapsamında; 3 elektronik para/ödeme kuruluşu, Adana ilinde faaliyet gösteren 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararları doğrultusunda kayyım ve el koyma tedbirleri uygulanmıştır.

Şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen; 221 taşınmaz, 120 araç, 3 tekne üzerine el koyma tedbiri uygulanmış olup; suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen toplam 8.500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulanmıştır.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca organize suç örgütleri, yasa dışı bahis yapılanmaları, finansal suçlar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; soruşturma tüm yönleriyle çok kapsamlı şekilde devam etmektedir." denildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

30 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Rasim Ozan Kütahyalı, köşe yazarı ve televizyon yorumcusu kimliğiyle tanınıyor.

Medya kariyerine yazarlık yaparak başlayan Kütahyalı, köşe yazılarına ilk olarak 17 Mayıs 2008 tarihinde başladı. Kariyeri boyunca birçok gazete ve medya kuruluşunda görev aldı.

Televizyon programlarındaki yorumlarıyla da sık sık gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı, uzun yıllar spor, siyaset ve güncel olaylara ilişkin yaptığı değerlendirmelerle kamuoyunun dikkatini çekti.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Kütahyalı, gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl süren evliliğini 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak sonlandırdı.