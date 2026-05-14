Haberler

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu’da üniversite öğrencisi genç kızın çıplak halde 2’nci kattan atlayarak ağır yaralanmasıyla ilgili olayda, evde bulunan Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi A.D., “nitelikli cinsel saldırı” başta olmak üzere birçok suçlamayla tutuklandı.

Kastamonu’da üniversite öğrencisi genç kızın çıplak halde 2’nci kattan atlayarak ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi A.D., birçok suçlamayla tutuklandı.

ÇIPLAK HALDE 2’NCİ KATTAN ATLADI

Kastamonu İstiklal'in haberine göre olay, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta, Sepetçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısındaki bir binada meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi genç kız, çıplak halde binanın 2’nci katından atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen genç kız ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sırasında evde bulunan Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi A.D. hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

“OLAY KAZA OLMAYABİLİR” DEĞERLENDİRMESİ

Soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgular doğrultusunda olayın kaza olmayabileceği değerlendirilirken, öğretim görevlisi A.D. hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.’ye;

  • “Nitelikli cinsel saldırı”
  • “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”
  • “Özel hayatın gizliliğini ihlal”
  • “Mala zarar verme”
  • “Silahla tehdit”
  • “Hakaret”

suçlamaları yöneltildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Refahiye'de dolu yağışı etkili oldu

Mayıs ayında dolu sürprizi! İlçe beyaza büründü
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı
Kim Şampiyon olacak? Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor

Bu takımı kim durduracak?