Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Kastamonu’da üniversite öğrencisi genç kızın çıplak halde 2’nci kattan atlayarak ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi A.D., birçok suçlamayla tutuklandı.

ÇIPLAK HALDE 2’NCİ KATTAN ATLADI

Kastamonu İstiklal'in haberine göre olay, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta, Sepetçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısındaki bir binada meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi genç kız, çıplak halde binanın 2’nci katından atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen genç kız ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sırasında evde bulunan Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi A.D. hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

“OLAY KAZA OLMAYABİLİR” DEĞERLENDİRMESİ

Soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgular doğrultusunda olayın kaza olmayabileceği değerlendirilirken, öğretim görevlisi A.D. hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.’ye;

“Nitelikli cinsel saldırı”

“Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”

“Özel hayatın gizliliğini ihlal”

“Mala zarar verme”

“Silahla tehdit”

“Hakaret”

suçlamaları yöneltildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

