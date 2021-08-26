26 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 26 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 26 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 26 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
26 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 26 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.
OLAYLAR
• 1071 - Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordularını yenmesiyle, Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
• 1789 - Fransa Ulusal Meclisi, "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni kabul etti.
• 1920 - ABD'de kadınlar ilk kez oy kullandı.
• 1921 - Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki emri: "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz."
• 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Batı Cephesi'nde Yunan Ordusu'na genel bir taarruza başladı. Türk Ordusu Başkomutanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruzu bizzat Kocatepe'den idare ediyordu.
• 1924 - İş Bankası kuruldu. İlk Genel Müdürü, eski İktisat Vekili ve Mübadele İmar ve İskan Bakanlığı'ndan ayrılan Celal (Bayar) Bey oldu. İş Bankası'nın kuruluş sermayesi 1 milyon liraydı.
• 1932 - Türkiye'de ilk kez yapılan Büyükdere'deki yüzme yarışlarında İstanbul ekibi birinci oldu.
• 1936 - Birleşik Krallık, -Süveyş Kanalı dışında- Mısır'a bağımsızlığını verdi.
• 1936 - İlk sesli televizyon gösterimi, BBC kanalından yapıldı.
• 1947 - Recep Peker Hükûmeti, Meclis'ten güvenoyu aldı. 35 CHP'li vekil aleyhte oy verdi.
• 1957 - Transistörlü radyo piyasaya sürüldü. 1927'de yalnızca 7 olan radyo alıcısı sayısı, 1950'lerde 300 bini aştı.
• 1972 - Mizah dergisi Gırgır, Oğuz Aral yönetiminde yayımlanmaya başladı.
• 1991 - İstinye Tersanesi kapatıldı.
• 2000 - İş Kuleleri tamamlandı.
• 2002 - Anıtkabir'de yeniden oluşturulan "Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi", Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından açıldı.
DOĞUMLAR
• 1676 - Robert Walpole, İngiliz siyasetçi ve ilk İngiltere Başbakanı (ö. 1745)
• 1728 - Johann Heinrich Lambert, Alman fizikçi, matematikçi ve gökbilimci (ö. 1777)
• 1740 - Joseph Michel Montgolfier, Fransız havacı ve sıcak hava balonunun kaşifi (ö. 1810) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
• 1743 - Antoine Lavoisier, Fransız kimyacı (ö. 1794)
• 1819 - Albert, Birleşik Krallık Kraliçesi olan Victoria'nın eşi (ö. 1861)
• 1829 - Theodor Billroth, Alman cerrah (ö. 1894)
• 1873 - Lee de Forest, Amerikalı mucit (ö. 1961)
• 1880 - Guillaume Apollinaire, İtalyan asıllı Fransız şair, yazar ve sanat eleştirmeni (ö. 1918)
• 1882 - James Franck, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü kazanmış bilim adamı (ö. 1964)
• 1883 - Sam Hardy, İngiliz futbolcu (ö. 1966)
• 1885 - Jules Romains, Fransız romancı, oyun yazarı ve şair (Ünanimizm olarak bilinen edebiyat akımının kurucusu) (ö. 1972)
• 1886 - Rudolf Belling, Alman heykeltıraş (ö. 1972)
• 1898 - Marguerite Guggenheim, Amerikalı sanat koleksiyoncusu (ö. 1979)
• 1900 - Hellmuth Walter, Alman mühendis (ö. 1980)
• 1901 - Hans Kammler, Alman inşaat mühendisi (ö. 1945)
• 1901 - Maxwell Taylor, ABD Kara Kuvvetleri'nde general ve eski diplomat (ö. 1987)
• 1904 - Christopher Isherwood, İngiliz yazar (ö. 1986)
• 1906 - Albert Bruce Sabin, Polonyalı-Amerikalı tıp araştırmacısı (ö. 1993)
• 1908 - Walter Bruno Henning, Doğu Prusya doğumlu dilbilimci (ö. 1967)
• 1910 - Rahibe Teresa, Arnavut rahibe ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1997)
• 1914 - Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türk şair (ö. 2008)
• 1914 - Julio Cortázar, Arjantinli roman ve kısa öykü yazarı (eserlerinde varoluşsal sorgulamayla deneysel yazım tekniklerini birleştiren) (ö. 1984)
• 1918 - Katherine Johnson, Amerikalı kadın astrofizikçi, uzay bilimci ve matematikçi (ö. 2020)
• 1920 - Prem Tinsulanonda, Taylandlı emekli subay ve politikacı (ö. 2019)
• 1922 - Çetin Karamanbey, Türk sinemacı ve gazeteci (ö. 1995)
• 1925 - Alain Peyrefitte, Fransız siyasetçi (ö. 1999)
• 1934 - Tom Heinsohn, Amerikalı profesyonel basketbolcu (ö. 2020)
• 1936 - Benedict Anderson, İngiliz-İrlanda kökenli Amerikalı politikbilimci (ö. 2015)
• 1940 - Don LaFontaine, Amerikalı seslendirme sanatçısı (ö. 2008)
• 1941 - Ayşe Kulin, Türk yazar ve gazeteci
• 1946 - Alison Steadman, İngiliz oyuncu
• 1949 - Allahşükür Paşazade, Kafkas Müslümanlarının Dini Lideri
• 1950 - Ahmet Özhan, Türk şarkıcı ve oyuncu
• 1950 - Suavi, Türk şarkı sözü yazarı ve şarkıcı
• 1950 - Arlene Gottfried, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 2017)
• 1951 - Edward Witten, Amerikalı teorik fizikçi
• 1952 - Michael Jeter, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2003)
• 1953 - David Hurley, Avustralya Ordusunda eski kıdemli subay
• 1956 - Brett Cullen, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu
• 1960 - Branford Marsalis, Amerikalı saksafoncu ve besteci
• 1961 - Fahrudin Ömeroviç, Bosna-Hersekli futbolcu ve antrenör
• 1962 - Tariq Ramadan, Mısır asıllı İsviçreli İslamolog, entelektüel ve akademisyen
• 1963 - Kürşat Başar, Türk gazeteci, yazar, televizyoncu ve senarist
• 1964 - Mihriban Aliyeva, 21 Şubat 2017 itibarıyla Azerbaycan Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı yardımcısı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi
• 1966 - Shirley Manson, İskoç kayıt sanatçısı ve oyuncu
• 1969 - Adrian Young, Amerikalı müzisiyen
• 1970 - Melissa McCarthy, Amerikalı aktris ve komedyen
• 1971 - Thalía, Meksikalı latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncu
• 1976 - Mike Colter, Amerikalı oyuncu
• 1976 - Can Gazalcı, Türk öykü ve roman yazarı
• 1977 - Bülent Şakrak, Türk oyuncu ve sunucu
• 1978 - Amanda Schull, Amerikalı oyuncu ve dansçı
• 1979 - Yağmur Sarıgül, Türk besteci ve maNga grubun elektro gitaristi
• 1980 - Chris Pine, Amerikalı oyuncu
• 1980 - Macaulay Culkin, Amerikalı oyuncu
• 1981 - Vangelis Moras, Yunan futbolcu
• 1982 - Gamze Özçelik, Türk oyuncu, sunucu, manken ve model
• 1982 - Tuğçe Kazaz, Türk manken, model ve oyuncu
• 1983 - Mattia Cassani, İtalyan millî futbolcu
• 1986 - Colin Kâzım Richards, Türk futbolcu
• 1986 - Tori Black, Amerikalı porno yıldızı
• 1986 - Cassie Ventura, Amerikalı şarkıcı, model ve oyuncu
• 1987 - Ksenia Sukhinova, Rus manken
• 1988 - Lars Stindl, Alman millî futbolcu
• 1989 - James Harden, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1990 - Mateo Musacchio, Arjantinli millî futbolcu
• 1991 - Dylan O'Brien, Amerikalı oyuncu, müzisyen ve yönetmen
• 1993 - Keke Palmer, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
• 1993 - Robert Schick, Alman futbolcu
• 1994 - Lauren Taylor, İngiliz amatör golfçü Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
• 1998 - Berke Aygündüz, Türk basketbolcu
ÖLÜMLER
• 887 - Koko, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 58. imparatoru (d. 830)
• 1212 - IV. Mihail Otoreianos, 1206'dan itibaren ölüm yılı olan 1212'ye kadar sürgünde olarak Konstantinopolis Patriği yapmıştır
• 1346 - I. John, 1313'ten Lüksemburg ve 1310'dan itibaren Bohemya kralı ve Polonya'nın itibari kralı (d. 1296)
• 1666 - Frans Hals, Hollandalı ressam (d. yaklaşık 1580)
• 1713 - Denis Papin, Fransız fizikçi (d. 1647)
• 1723 - Anton van Leeuwenhoek, Hollandalı bilim insanı (d. 1632)
• 1810 - Santiago de Liniers, İspanyol kolonilerinin valisi (d. 1753)
• 1850 - Louis-Philippe, 1830-1848 arasında Fransızlar kralı (d. 1773)
• 1865 - Johann Franz Encke, Alman astronom (d. 1791)
• 1866 - Joseph Weydemeyer, Prusya ve ABD ordusunda subay, gazeteci, siyasetçi ve Marksist devrimci (d. 1818)
• 1895 - Friedrich Miescher, İsviçreli biyolog (d. 1844)
• 1910 - William James, Amerikalı yazar ve ruh bilimci (d. 1842)
• 1915 - Rupen Sevag, Osmanlı Ermenisi hekim (d. 1885)
• 1921 - Sándor Wekerle, Macar siyasetçi (d. 1848)
• 1930 - Lon Chaney, Sr., Amerikalı oyuncu (d. 1883)
• 1937 - Andrew W. Mellon, Amerikalı iş adamı, endüstrici, devlet adamı, hayırsever ve sanat koleksiyoncusu (d. 1855)
• 1943 - Bimen Şen, Türk bestekâr (d. 1873)
• 1944 - Adam von Trott zu Solz, Alman hukukçu, diplomat ve nazi karşıtı direnişçi (d. 1909)
• 1945 - Franz Werfel, Avusturyalı romancı, oyun yazarı ve şair (d. 1890)
• 1956 - Ralph Vaughan Williams, İngiliz besteci (d. 1872)
• 1957 - Umberto Saba, İtalyan şair ve romancı (d. 1883)
• 1968 - Kay Francis, Amerikalı oyuncu (d. 1899)
• 1971 - Sabiha Sultan, Sultan Vahdettin'in kızı (d. 1894)
• 1974 - Adem Yavuz, Türk gazeteci (Kıbrıs Harekâtında Rumlar tarafından öldürülen) (d. 1943)
• 1974 - Charles Lindbergh, Amerikalı pilot (Atlas Okyanusu'nu uçakla geçen ilk pilot) (d. 1902)
• 1975 - İsmet Uluğ, Türk futbolcu, boksör ve spor adamı (d. 1901)
• 1978 - Charles Boyer, Fransız oyuncu (d. 1899)
• 1979 - Mika Waltari, Fin yazar (d. 1908)
• 1980 - Tex Avery, Amerikalı çizgi film ressamı (Bugs Bunny vb) (d. 1908)
• 1987 - Georg Wittig, Alman kimyager (d. 1897)
• 1988 - Carlos Paião, Portekizli şarkıcı ve söz yazarı (d. 1957)
• 1989 - Irving Stone, Amerikalı yazar (d. 1903)
• 1997 - Füreya Koral, Türk kadın seramik sanatçısı (d. 1910)
• 1998 - Frederick Reines, Amerikalı fizikçi (d. 1918)
• 2001 - Marita Petersen, Faroe Adaları'nın politikacı (d. 1940)
• 2004 - Laura Branigan, Amerikalı şarkıcı (d. 1952)
• 2006 - Rainer Barzel, Alman siyasetçi (d. 1924)
• 2006 - Muzaffer Buyrukçu, Türk yazar (d. 1928)
• 2007 - Gaston Thorn, Lüksemburg eski başbakanı (d. 1928)
• 2010 - Raimon Panikkar-Alemany, İspanyol katolik felsefeci ve teolog (d. 1918)
• 2012 - A. K. Hangal, 1929'dan 1947'ye kadar Hintli özgürlük savaşçısı (d. 1914)
• 2016 - Tonny Pronk, Hollandalı millî futbolcu (d. 1941)
• 2016 - Janis Reinis, Letonyalı aktör (d. 1960)
• 2016 - Erika Wallner, Arjantinli ünlü, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1945)
• 2017 - Tobe Hooper, Amerikalı yönetmen ve senarist (d. 1943)
• 2017 - Muzaffer İzgü, Türk yazar ve öğretmen (d. 1933)
• 2017 - Wilson das Neves, Brezilyalı perküsyonist ve şarkıcı (d. 1936)
• 2017 - Alan Root, Britanyalı-Kenyalı belgesel film yapımcısı ve görüntü yönetmeni (d. 1937)
• 2018 - Inge Borkh, Alman soprano ve opera sanatçısı (d. 1917)
• 2018 - Rosa Bouglione, Fransız sirk sanatçısı (d. 1910)
• 2018 - Aretha Franklin, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen (d. 1942)
• 2018 - Federico Barbosa Gutiérrez, Meksikalı siyasetçi (d. 1952)
• 2018 - Thomas Joseph O'Brien, Amerikalı Roma Katolik piskopos (d. 1935)
• 2018 - Neil Simon, Amerikalı oyun yazarı (d. 1927)
• 2019 - Pal Benko, Uluslararası satranç büyük ustası (d. 1928)
• 2019 - Christian Bonaud, Fransız yazar, filozof ve çevirmen (d. 1957)
• 2019 - Ray Henwood, Galli-Yeni Zelandalı oyuncu (d. 1937)
• 2019 - Tom Jordan, Amerikalı profesyonel beyzbol oyuncusu (d. 1919)
• 2019 - Isabel Toledo, Kübalı-Amerikalı moda tasarımcısı (d. 1960)
• 2020 - Oscar Cruz, Filipinli Roma Katolik piskopos (d. 1934)
• 2020 - Adrien Gouteyron, Fransız siyasetçi (d. 1933)
• 2020 - Dirk Frederik Mudge, Namibyalı politikacı (d. 1928)
• 2020 - Joe Ruby, Amerikalı animatör, yazar, editör ve yapımcı (d. 1933)
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