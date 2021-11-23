24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri: En iyi, duygusal, uzun ve kısa öğretmenler günü şiirleri nelerdir? 1, 2, 3, 4 ve 5 kıtalık şiirler

Pek çok ülkede 5 Ekim'de kutlanan öğretmenler günü bizim ülkemizde 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Öğretmenler günü şiirleri yarın için en çok merak edilen ve araştırılan şiirler arasında geliyor. Peki öğretmenler günü şiirleri nelerdir? En iyi ve en güzel öğretmenler günü şiirleri hangileridir? 1, 2, 3, 4,5 ve 6 kıtalık öğretmenler günü şiirlerini sizler için derledik.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR? NE ZAMANDIR?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı" 'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi" 'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Öğretmenler günü için en iyi şiirleri sizler için derledik. Birbirinden kaliteli öğretmenler günü şiirlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER İÇİN TIKLAYINIZ...

'ÖĞRETMENLER GÜNÜ' ŞİİRİ

Daha küçükken, bana okuma yazma öğrettin

Başarılı olmam için, daima çaba sarf ettin

Öğrencilerin geleceği için, hep eridin bittin

Geçimini sağlamak için, neden? pazara gittin

Yetkililer niçin? Elinizden tutmuyor, öğretmenim

Sınıflarda yine mutlu olan, öğretmenim benim

Ülkemin geleceği için, diyordun kutsaldır tenim

Yine diyordun yeter ki, cehaleti hep yeneyim

Saygı değer öğretmenim, canım benim bir tanem

Bizlere verdiğin bilgilerle, hep neşe dolsun hanem

Öğretmenlerinize saygı duyun derdi, biricik annem

Bizlere verdiğin ilhamla, takdirle gelirdi karnem

Sizlere ne kadar şiirler yazsak, hakkınızı ödeyemeyiz

Ülkemin geleceğine yön verensiniz, sizden vazgeçemeyiz

Verdiğiniz emeğinizin karşılığını, kimseye veremeyiz

Kesinlikle bütün öğretmenler gereksizdir, diyemeyiz

(Fikret Gürsoy)

'ÖĞRETMENİM ŞİİRİ' ŞİİRİ

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler…

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi.

(Süleyman KARAGÖZ)

'TÜRK ÖĞRETMENİNE' ŞİİRİ

Bazen ölüler yurdu korur,bazı da sağlar;

Göz nuru karışmazsa şahadet kanı ağlar,

Yoksulluğun ufkunda erirken bile mağrur,

Sensin o hazin nûr,O derin Nûr,O büyük nûr,

Hoşnutsun ,eğilmiş okuyorsun ,yazıyorsun;

Ey terli alın,ey Güneşin öptüğü insan.

Şöhret aramaz,şân aramaz,nâm aramazsın;

Cemiyetin omzunda da yokmuş kadar azsın;

İlmin sesi haykırmaz:İlim şarlatan olmaz.

Sessiz de seven yoksa vatanlar vatan olmaz.

Sen yurdunu,haykırmayarak gizli seversin,

Kalmışsa eğer,ömrümü Tanrı'm sana versin

(MİTHAT CEMAL KUNTAY)

'BİRİCİK ÖĞRETMENİM' ŞİİRİ

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

(Hakkı ÇEBİ)

'ÖĞRETMENİM' ŞİİRİ

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler…

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

(Süleyman KARAGÖZ)

'YİRMİ DÖRT KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ' ŞİİRİ

Tam bundan otuz yıl önce

Babam elimden tutup, zil dersi bölünce

Sınıfa girdi, öğretmeni görünce

Dedi: eti senin, kemiği benim, gönlümce

İşte O zaman, ilk defa öğretmenle tanıştım

Sınıftaki arkadaşlarımla, kaynaştım

Alfabeyi, öğretmenimden alıştım

Okumayı, yazmayı, Onun sayesinde çalıştım

Bizleri topluma kazandıran, Öğretmenim

Haklarınız, hiçbir zaman ödenmez, canım benim

Dersten çıkıp, pazarcılık yaptığınızda, kendimi yerim

Öğretmenimin maaşına, niye zam yapılmıyor? derim

Sizler tek, yirmi dört kasımda, hatırlanmamalısınız

Öğretmenler gününde, çiçeklerle unutulmamalısınız

Bende, bir zamanlar öğretmendim, bari sizler kutlanmalısınız

24 Kasım, benim doğum günüm, bari bu günde unutulmamalısınız.

(Fikret Gürsoy)

'ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN' ŞİİRİ

Öğretmen, fedakârdır eğitim konusunda,

Örnek ya da rehberdir öğretim hususunda…

Öğretmen, gönüllüdür çocuk sevgisinde,

Hakikat esirgemez bu yüce mesleğinde…

Öğretmen, sabırlıdır, Hakk'a razı gösterir,

Mütevazı hâliyle o, bir eğitimcidir…

Avukatı, doktoru, hâkim ve mühendisi,

Bakanı, başbakanı yetiştirir herkesi…

(Mehmet Tevfik Temiztürk)

'ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN' ŞİİRİ

Ülkede insanlara ışık olup aydınlatan,

Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.

Kendi sevdasından yüreğimize sevgi katan,

Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.

Bu dünyada ilimi irfanı feni öğreten,

Bilgi vererek okulda iyi yönü öğreten.

Çocuklara vatanı milleti dini öğreten,

Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.

Çocuğu vatanın teminatı olarak gören,

Destanlarla tarihini öğretip dersler veren.

Sabır ile gelecek nesilleri yetiştiren,

Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.

Saygı duyulan eli öpülesi kişi olan,

Ülkü ile düşünce yapımızın başı olan.

Memlekette Türk toplumunun temel taşı olan,

Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.

Yusuf Molla Gürani Akşemseddini andıran,

Vatan millet aşkı ile gönülleri yandıran.

Bizi biz yapan değerleri bize kazandıran,

Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.

(Yusuf Tuna)

'ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ' ŞİİRİ

Ben, köy öğretmeniyim,

Dağ başında bulutların altında.

Toprak kokar ellerim,

Pantolonumda çamur lekesi var.

Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

Kars'tan Edirne'ye kadar.

Geceleri mum yakarım odamda,

Yarın dokuz Ekim,

Köyde bayram var.

On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

Tüm anadolu'ya selamları var.

Henüz kara tahtam yok,

İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

Aydınlık A'dan başlayacak

(O. Köksal MEMİŞ)

'SEVGİLİ ÖĞRETMENİM' ŞİİRİ

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçten uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

(Ali Osman ATAK)

'ANA GİBİ, BABA GİBİ' ŞİİRİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi…

(Hüseyin DÜZBASAN)

'BAŞÖĞRETMEN' ŞİİRİ

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

(Tarık ORHAN)

'SANATKAR' ŞİİRİ

Al, işte boyalarım

Bir resim yap bana,

Kâğıdı kocaman olsun…

Bir manzara çiz Anadolu'dan

Şöyle güzel bir manzara

Seyrine doyum olmasın…

Dünyamı karartan

Kara bulutları çizme sakın!

Önce, güneşi yap

En üst köşeye;

Aydınlatıcı olsun,

Sıcaklık versin gönüllere…

Ön plânda

Bir çoban görünsün;

Yaslamış sırtını

Ulu bir çınar ağacına.

Kavalını da ver eline

Yanık yanık çalsın

Bizim türkülerden…

Çıngıraklı

Kınalı koyunları,

Kuzuları da yap tabi.

Gönüllerde sevgiyi yeşerten

Çimenleri de boya.

Sümbülleri, nergisleri de çiz

Körpe çocuklar misali…

Bir dere aksın yan taraftan

Beyaz köpüklü,

Suları serinletici olsun

Yeşertsin tohumları…

Sonra;

Uzaklarda görünen

Bir köy olsun,

Bizim köyümüz.

Evleri görünsün; kerpiçten.

Okulunu da çiz;

Bacası ak tüten…

Ve,

Bir yol çiz

Arkadaki dağların ta yücesine

Aydınlık olsun…

Eline sağlık öğretmenim,

Ne kadar da güzel oldu!..

Olmasaydı bu çizgiler,

Boş kâğıt neye yarardı!..

Ya ben;

Ya bendeki çizgilerin öğretmenim;

Bilginin,

Gerçeğin,

Sevginin

Solmayacak çizgileri.

Ya onlar olmasaydı,

Ben; manzarasız

Boş resim kâğıdı gibi

Bir hiç olurdum…

Devam et öğretmenim:

Tükenmesin hiç kalemin,

Tükenmesin nefesin.

Gönlümün ta derinliklerinde

Yücelerden yücesin…

Bir kâğıda,

Bir kendime bakıyorum.

Başkalarını bilmem ama,

Dünyanın en büyük sanatkârı

İnan sensin…

(Hüseyin KULAKSIZ)

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN EN GÜZEL MESAJLAR

- Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum... Öğretmenler gününüz kulu olsun.

- Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

- Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Öğretmenim içimdeki değerleri keşfedip bana cesaret vererek benim ben olmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Gününüzü içtenlikle kutlarım.

- Öğretmenlik tünelin ucundaki ışığa benzer. Sizi aydınlığa çıkaracak olan odur size düşen tünelden çıkmayı başarmak. Öğretmenler günü kutlu olsun.

- Bize masallarda anlatılan koruyucuların hep birer melek ya da şövalye olduğunu söylemişlerdi. Ancak her birisi yanılmış. Çünkü gerçekten bizleri koruyan ve olduğumuz insan haline getiren kişi siz olduğunuz. Size olan minnettarlığımı ifade etmeye yetecek bir kelime bulamıyorum. Gününüz kutlu olsun, yüzünüzdeki neşe hiç eksik olmasın.

- Güvenle emanet edildiğimiz 2. Ailemizdir onlar, iyi ki varlar. Öğretmenler günü kutlu olsun.

- Yeri geldi okulda anne/baba, yeri geldi bir arkadaş oldunuz bana öğretmenim. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.

- Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyorum.

- Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Şayet siz olmasaydınız, dünyanın en eksik insanlarında birisi olurdum. Bana hayattaki güzel şeyleri gösterip, bugünkü halime gelmemin en büyük destekçisi oldunuz. Yüzünüzdeki o güzel gülümseme hiçbir zaman kaybolmaz umarım. İyi ki varsınız öğretmenim.

- Bir öğretmen olmaktan fazlası oldunuz benim için. Bir dost, bir destekçi kısacası her şey oldunuz. Bana verdiğiniz destekleri asla unutmayacağım. Hayat boyu mutlu olmanız dileğiyle. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

- Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- 7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.

- Bulunduğun zamanda değil; yıllar sonra öğrencilerin birer yetişkin olduğunda duruşunla, davranışlarınla ve onlara kattıklarınla hala taktirle anılıyorsan ve saygıyla hatırlanıyorsan işte o zaman öğretmenliğin amacına ulaşmış demektir. Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

- Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

- Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bu sene 24 Kasım yarın yani Salı gününe denk geliyor.

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