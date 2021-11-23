24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri: En iyi, duygusal, uzun ve kısa öğretmenler günü şiirleri nelerdir? 1, 2, 3, 4 ve 5 kıtalık şiirler
Ülkemizde her yıl 24 Kasım günü öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler gününde öğrenciler öğretmenlerine güzel şiirler okuyabilir ve onların sevgisini kazanabilir. Peki en iyi, en güzel öğretmenler günü şiirleri nelerdir? Tüm şiirler sizlerle...
Pek çok ülkede 5 Ekim'de kutlanan öğretmenler günü bizim ülkemizde 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Öğretmenler günü şiirleri yarın için en çok merak edilen ve araştırılan şiirler arasında geliyor. Peki öğretmenler günü şiirleri nelerdir? En iyi ve en güzel öğretmenler günü şiirleri hangileridir? 1, 2, 3, 4,5 ve 6 kıtalık öğretmenler günü şiirlerini sizler için derledik.
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı" 'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi" 'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.
Öğretmenler günü için en iyi şiirleri sizler için derledik. Birbirinden kaliteli öğretmenler günü şiirlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER İÇİN TIKLAYINIZ...
Daha küçükken, bana okuma yazma öğrettin
Başarılı olmam için, daima çaba sarf ettin
Öğrencilerin geleceği için, hep eridin bittin
Geçimini sağlamak için, neden? pazara gittin
Yetkililer niçin? Elinizden tutmuyor, öğretmenim
Sınıflarda yine mutlu olan, öğretmenim benim
Ülkemin geleceği için, diyordun kutsaldır tenim
Yine diyordun yeter ki, cehaleti hep yeneyim
Saygı değer öğretmenim, canım benim bir tanem
Bizlere verdiğin bilgilerle, hep neşe dolsun hanem
Öğretmenlerinize saygı duyun derdi, biricik annem
Bizlere verdiğin ilhamla, takdirle gelirdi karnem
Sizlere ne kadar şiirler yazsak, hakkınızı ödeyemeyiz
Ülkemin geleceğine yön verensiniz, sizden vazgeçemeyiz
Verdiğiniz emeğinizin karşılığını, kimseye veremeyiz
Kesinlikle bütün öğretmenler gereksizdir, diyemeyiz
(Fikret Gürsoy)
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin, canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler…
Kalemimi tutamazken
Kitabımı açamazken
Bir de baktım yazıyorum,
Sular gibi okuyorum.
Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen öğrettin öğretmenim.
Bizde pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi.
(Süleyman KARAGÖZ)
Bazen ölüler yurdu korur,bazı da sağlar;
Göz nuru karışmazsa şahadet kanı ağlar,
Yoksulluğun ufkunda erirken bile mağrur,
Sensin o hazin nûr,O derin Nûr,O büyük nûr,
Hoşnutsun ,eğilmiş okuyorsun ,yazıyorsun;
Ey terli alın,ey Güneşin öptüğü insan.
Şöhret aramaz,şân aramaz,nâm aramazsın;
Cemiyetin omzunda da yokmuş kadar azsın;
İlmin sesi haykırmaz:İlim şarlatan olmaz.
Sessiz de seven yoksa vatanlar vatan olmaz.
Sen yurdunu,haykırmayarak gizli seversin,
Kalmışsa eğer,ömrümü Tanrı'm sana versin
(MİTHAT CEMAL KUNTAY)
Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.
İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
(Hakkı ÇEBİ)
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin, canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler…
Kalemimi tutamazken
Kitabımı açamazken
Bir de baktım yazıyorum,
Sular gibi okuyorum.
Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen öğrettin öğretmenim.
Bizde pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
(Süleyman KARAGÖZ)
Tam bundan otuz yıl önce
Babam elimden tutup, zil dersi bölünce
Sınıfa girdi, öğretmeni görünce
Dedi: eti senin, kemiği benim, gönlümce
İşte O zaman, ilk defa öğretmenle tanıştım
Sınıftaki arkadaşlarımla, kaynaştım
Alfabeyi, öğretmenimden alıştım
Okumayı, yazmayı, Onun sayesinde çalıştım
Bizleri topluma kazandıran, Öğretmenim
Haklarınız, hiçbir zaman ödenmez, canım benim
Dersten çıkıp, pazarcılık yaptığınızda, kendimi yerim
Öğretmenimin maaşına, niye zam yapılmıyor? derim
Sizler tek, yirmi dört kasımda, hatırlanmamalısınız
Öğretmenler gününde, çiçeklerle unutulmamalısınız
Bende, bir zamanlar öğretmendim, bari sizler kutlanmalısınız
24 Kasım, benim doğum günüm, bari bu günde unutulmamalısınız.
(Fikret Gürsoy)
Öğretmen, fedakârdır eğitim konusunda,
Örnek ya da rehberdir öğretim hususunda…
Öğretmen, gönüllüdür çocuk sevgisinde,
Hakikat esirgemez bu yüce mesleğinde…
Öğretmen, sabırlıdır, Hakk'a razı gösterir,
Mütevazı hâliyle o, bir eğitimcidir…
Avukatı, doktoru, hâkim ve mühendisi,
Bakanı, başbakanı yetiştirir herkesi…
(Mehmet Tevfik Temiztürk)
Ülkede insanlara ışık olup aydınlatan,
Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.
Kendi sevdasından yüreğimize sevgi katan,
Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.
Bu dünyada ilimi irfanı feni öğreten,
Bilgi vererek okulda iyi yönü öğreten.
Çocuklara vatanı milleti dini öğreten,
Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.
Çocuğu vatanın teminatı olarak gören,
Destanlarla tarihini öğretip dersler veren.
Sabır ile gelecek nesilleri yetiştiren,
Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.
Saygı duyulan eli öpülesi kişi olan,
Ülkü ile düşünce yapımızın başı olan.
Memlekette Türk toplumunun temel taşı olan,
Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.
Yusuf Molla Gürani Akşemseddini andıran,
Vatan millet aşkı ile gönülleri yandıran.
Bizi biz yapan değerleri bize kazandıran,
Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.
(Yusuf Tuna)
Ben, köy öğretmeniyim,
Dağ başında bulutların altında.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakarım odamda,
Yarın dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamları var.
Henüz kara tahtam yok,
İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
Aydınlık A'dan başlayacak
(O. Köksal MEMİŞ)
Sevgisinin sonu yok,
Kalbinin şefkati çok,
Gönlü büyük, gözü tok,
Sevgili öğretmenim.
Bilgisi ışık saçar,
Sözleri gönül açar,
Ruhum sevinçten uçar,
Sevgili öğretmenim.
Bekliyoruz yolunu,
Sardık sağla solunu,
Uzat bize kolunu
Sevgili öğretmenim.
Toplandık dizi, dizi,
Sev, okşa hepimizi,
Sensin okutan bizi,
Sevgili öğretmenim.
Doğru yol gösterirsin,
Okutur, eğitirsin,
Bize bilgi verirsin,
Sevgili öğretmenim.
Seni candan severiz,
Saygı duyar överiz,
Ellerinden öperiz,
Sevgili öğretmenim!..
(Ali Osman ATAK)
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…
(Hüseyin DÜZBASAN)
Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.
Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.
Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenimdir.
(Tarık ORHAN)
Al, işte boyalarım
Bir resim yap bana,
Kâğıdı kocaman olsun…
Bir manzara çiz Anadolu'dan
Şöyle güzel bir manzara
Seyrine doyum olmasın…
Dünyamı karartan
Kara bulutları çizme sakın!
Önce, güneşi yap
En üst köşeye;
Aydınlatıcı olsun,
Sıcaklık versin gönüllere…
Ön plânda
Bir çoban görünsün;
Yaslamış sırtını
Ulu bir çınar ağacına.
Kavalını da ver eline
Yanık yanık çalsın
Bizim türkülerden…
Çıngıraklı
Kınalı koyunları,
Kuzuları da yap tabi.
Gönüllerde sevgiyi yeşerten
Çimenleri de boya.
Sümbülleri, nergisleri de çiz
Körpe çocuklar misali…
Bir dere aksın yan taraftan
Beyaz köpüklü,
Suları serinletici olsun
Yeşertsin tohumları…
Sonra;
Uzaklarda görünen
Bir köy olsun,
Bizim köyümüz.
Evleri görünsün; kerpiçten.
Okulunu da çiz;
Bacası ak tüten…
Ve,
Bir yol çiz
Arkadaki dağların ta yücesine
Aydınlık olsun…
Eline sağlık öğretmenim,
Ne kadar da güzel oldu!..
Olmasaydı bu çizgiler,
Boş kâğıt neye yarardı!..
Ya ben;
Ya bendeki çizgilerin öğretmenim;
Bilginin,
Gerçeğin,
Sevginin
Solmayacak çizgileri.
Ya onlar olmasaydı,
Ben; manzarasız
Boş resim kâğıdı gibi
Bir hiç olurdum…
Devam et öğretmenim:
Tükenmesin hiç kalemin,
Tükenmesin nefesin.
Gönlümün ta derinliklerinde
Yücelerden yücesin…
Bir kâğıda,
Bir kendime bakıyorum.
Başkalarını bilmem ama,
Dünyanın en büyük sanatkârı
İnan sensin…
(Hüseyin KULAKSIZ)
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- Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum... Öğretmenler gününüz kulu olsun.
- Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!
- Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
- Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
- Öğretmenim içimdeki değerleri keşfedip bana cesaret vererek benim ben olmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Gününüzü içtenlikle kutlarım.
- Öğretmenlik tünelin ucundaki ışığa benzer. Sizi aydınlığa çıkaracak olan odur size düşen tünelden çıkmayı başarmak. Öğretmenler günü kutlu olsun.
- Bize masallarda anlatılan koruyucuların hep birer melek ya da şövalye olduğunu söylemişlerdi. Ancak her birisi yanılmış. Çünkü gerçekten bizleri koruyan ve olduğumuz insan haline getiren kişi siz olduğunuz. Size olan minnettarlığımı ifade etmeye yetecek bir kelime bulamıyorum. Gününüz kutlu olsun, yüzünüzdeki neşe hiç eksik olmasın.
- Güvenle emanet edildiğimiz 2. Ailemizdir onlar, iyi ki varlar. Öğretmenler günü kutlu olsun.
- Yeri geldi okulda anne/baba, yeri geldi bir arkadaş oldunuz bana öğretmenim. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.
- Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyorum.
- Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
- Şayet siz olmasaydınız, dünyanın en eksik insanlarında birisi olurdum. Bana hayattaki güzel şeyleri gösterip, bugünkü halime gelmemin en büyük destekçisi oldunuz. Yüzünüzdeki o güzel gülümseme hiçbir zaman kaybolmaz umarım. İyi ki varsınız öğretmenim.
- Bir öğretmen olmaktan fazlası oldunuz benim için. Bir dost, bir destekçi kısacası her şey oldunuz. Bana verdiğiniz destekleri asla unutmayacağım. Hayat boyu mutlu olmanız dileğiyle. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
- Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
- Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.
- Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
- 7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.
- Bulunduğun zamanda değil; yıllar sonra öğrencilerin birer yetişkin olduğunda duruşunla, davranışlarınla ve onlara kattıklarınla hala taktirle anılıyorsan ve saygıyla hatırlanıyorsan işte o zaman öğretmenliğin amacına ulaşmış demektir. Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.
- Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.
- Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
- Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
Bu sene 24 Kasım yarın yani Salı gününe denk geliyor.
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