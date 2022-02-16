Hicri takvime göre belirlenen dini günler, bu sene 2022 Kurban Bayramı ne zaman olacağı ve hangi güne denk geleceği merak konusu oldu. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ve ne zaman olacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 Kurban Bayramı ne zaman olacağı Hicri takvime göre belirleniyor ve dini günler her sene Miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Kurban, Kur'an-ı Kerim sünnet ve icma ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107). Buna göre, 2022 Kurban Bayramı ne zaman olacağı insanlar tarafından araştırılıyor. 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı ne zaman denk geliyor ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacağı sorularına yanıt arayan vatandaşlar, Kurban Bayramı 2022 senesinde Temmuz ayına denk gelmektedir. Kurban Bayramı 8 Temmuz ve 12 Temmuz arasındadır.

BU YIL KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor ve ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 Kurban Bayramı Temmuz ayında başlayacaktır. 8 Temmuz - 12 Temmuz arası olan Kurban Bayramı hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

2022 Kurban bayramı takvimi :

Kurban Bayramı Arefesi : 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün : 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün : 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün : 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman ve hangi günler arası olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz olup 12 Temmuz'da son buluyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyordur. Kurban Bayramının son günü yani dördüncü günü, 12 Temmuz Salı günü bitiyor.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2022 yılının dini günler ne zaman ve hangi gün denk geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dini günler Hicri takvime göre belirleniyor. 2022 yılı dini günler ne zaman olduğu belirlendi.

2022 yılı dini günler takvimi