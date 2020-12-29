2021 en güzel yılbaşı hediye fikirleri: Kadına ve erkeğe alınabilecek ilginç, farklı, özgün yılbaşı hediye önerileri!

Yeni yıla girerken hediye alışverişleri de hızlandı. Kadına ve erkeğe alınabilecek ilginç hediye önerilerini haberimizde sizler için derledik. 2021 en güzel yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri neler? Sevgiliye alınabilecek hediye fikirleri neler?

Yılbaşı hediyeleri 2020'nin sonunda en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yılbaşında kadına ve erkeğe verilebilecek en güzel ve birbirinden farklı hediye seçeneklerini sizler için derledik. Özel günlerden biri olan bu tarihte sevdikleriniz için alabileceğiniz hediyelerle onları sevindirebilirsiniz.

2021 EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ: ERKEĞE ALINACAK HEDİYELER

Tuttuğu takımın forması en klasik hediyelerdendir. Bir futbol takımı, basketbol takımı ya da hokey takımı ile ilgileniyorsa, bu hediye onun kullanabileceği güzel bir hediye olabilir.

Sırt çantası erkeklerin en çok tercih ettiği çantadır. Özellikle, bilgisayarlarını taşıyabilecekleri bir çanta almak onlar için kullanışlı olacaktır.

En basit olarak kemer, kol düğmesi, cüzdan gibi seçenekleri düşünebilirsiniz. Fakat bunları özel hale getirmek de sizin elinizde.

Sevdiği film karakterinin olduğu bir kol düğmesi veya cüzdana hayır diyebilecek erkek çok azdır. Bir çok yerde bulabileceğiniz Marvel, Star Wars, DC ürünleri ile sevgilinize seveceği bir hediye verebilirsiniz.

Kıyafetlerden devam edersek, gömlek veya sweatshirt en temel hediyelerden biridir. Bunlara da seveceği karakterleri ekleyerek hediyenizi daha samimi hale getirebilirsiniz.

Daha klasik şeyleri beğenir derseniz, desensiz gömlekleri veya düz sweatshirtleri tercih edebilirsiniz.

ERKEĞE HEDİYE/ TEKNOLOJİK ALETLERİN BÜYÜSÜ

Kafa üstü kulaklığı, akıllı saat, özel tasarımlı şarj aleti veya ışıklı hoparlör beğenebileceği bir hediye olabilir.

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Bunlara ek olarak ışıklı klavye, ışıklı mouse da bilgisayar veya laptop için güzel bir aksesuar olacaktır.

Sevgiliniz laptop kullanan biri ise yatakta uzanırken, dizüstü bilgisayarını rahatça kullanabileceği laptop yükseltici veya laptop masası alabilirsiniz.

Günümüzde artan oyun sevdası da bir çok erkeği etkisi altına almış durumda. Sevgilinizin de oyuna ilgisi olduğunu düşünüyorsanız, onun için oyun satın alabilirsiniz. Konsol oyunu veya pc oyunu olarak tercih edebileceğiniz bir çok seçenek bulunmaktadır.

ERKEK ARKADAŞA HEDİYE/ KENDİSİ VEYA MASASI İÇİN AKSESUARLAR

Özel taşlardan yapılmış tespih veya bileklikler de çok tercih edilen ürünlerden. Doğal taşların özelliklerine bakarak seçmeniz daha hoş olabilir.

Biraz daha renkli hediyeler isterseniz, gece lambalarını tercih edebilirsiniz. Tuttuğu takımın ambleminin olduğu veya ikinizin fotoğrafı olan ürünler romantik olacaktır. Bunlara ek olarak, yıldızlı, 3 boyutlu veya mimari eserlerin olduğu seçenekler de bulunmaktadır.

Masa üstü isimlik seti, çakmak veya kalem alarak ismini yazdırabilir ve hediyeyi daha özel hale getirebilirsiniz.

Araba koleksiyonunu çoğu erkek sever, odası veya evi için bir sergi oluşturabilirsiniz. Biblolar da masasında güzel duracaktır. Özellikle, sevdiği dizi, film veya sporcunun biblosunu beğenecektir.

İkinizin fotoğrafı olan bir telefon kabı da tercihlerinizden olabilir.

Fotoğraf demişken, bir albüm veya çerçeve de bulunduğu ortamda hoş durabilecek hediyelerden.

SEVGİLİYE HEDİYE ERKEK/ DAHA VİNTAGE VE RETRO

Plaklar ve pikaplar günlük hayatımıza dönmeye devam ediyor. Güzel ve romantik bir hediye için alabileceğiniz bu hediye ile ikiniz için romantik bir ortam oluşturabilirsiniz.

Bir çok tasarımda görebileceğiniz müzik kutuları da ilgi çekici bir hediye olabilir.

Ek olarak, birlikte güzel vakit geçirmek isterseniz, bir spor maçı, konser veya tiyatro bileti ikiniz için de özel bir anı olacaktır.

2021 ÖZGÜN VE FARKLI YENİ YIL HEDİYE ÖNERİLERİ: KADINA ALINACAK HEDİYE ÖNERİLERİ

Bu sene sosyal medyada geniş yankı uyandıran bazı parçalar öne çıkıyor. Bu parçalar arasında bir aksesuar, bir kupa veya bir bir tişört yer alıyor ancak en dikkat çekenleri ise şunlar;

Kar küresi -Harry Potter, Küçük Prens temalı ürünler fazlasıyla beğenilmeye devam ediyor.

Yüzük - Yüzükler romantik olmanın yanı sıra anlamlı hediyelerdir, son zamanlarda modelleri ise fazlasıyla artmıştır. En çok dikkat çekenler ise doğal taştan yapılmış ve çiçekli yüzüklerdir.

Mutfak eşyası - Bu mutfak eşyaları biraz daha konsept olarak tercih edilirse çok daha etkileyici olacaktır. Bunlar arasında yılbaşı desenli tabaklar veya bardaklar yer alabilir.

Giyim malzemeleri - Bu dönemde alınacakhediyelerden bazıları da giyim parçaları olabilir. Yılbaşı konseptli bu ürünler arasında çoraplar, atkı ve bereler çok beğeniliyor.

Hediye çeki - Hediye çekleri hediye bulamayanlar için bir kaçış yöntemi gibi dursa da karşı tarafında fazlasıyla beğeneceği ve ihtiyaç duyduğu bir hediye olabilir.