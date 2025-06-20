20 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

20 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 20 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 20 Haziran tarihinde neler oldu? 20 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 20 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

20 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Her yıl 20 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Mülteciler Günü, savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlalleri nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mültecinin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş uluslararası bir farkındalık günüdür.

Birleşmiş Milletler tarafından 2001 yılında kabul edilen bu özel gün, mültecilerin yaşam haklarına, güvenliğe ve insan onuruna erişim taleplerine dikkat çekmeyi hedeflerken, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlıyor.

Dünya Mülteciler Günü nedir

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

404 - Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.

451 - Flavius Aetius komutasındaki Roma ordusu ile Attila komutasında Hun ordusu Katalon Muharebesinde çarpıştılar. İki taraf da kesin bir zafer kazanamadı.

1180 - 1. Uji Muharebesi vaki oldu ve Genpei Savaşı başladı.

1481 - II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Ovası'nda yapılan taht savaşını, Cem Sultan kaybetti.

1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık Hükümdarı olacaktır.

1877 - Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario Eyaleti'ndeki Hamilton şehrinde başlattı.

1840 - Samuel Morse, telgrafın patentini aldı.

1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.

Bugün ne günü

1895 - Kiel Kanalı resmi olarak açıldı.

1920 - Çerkez Ethem kuvvetleri, Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı.

1926 - Kemal Atatürk'e İzmir'de suikast girişimiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor; eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lider kadrosundan Ali Fuat Cebesoy tutuklandı, Kâzım Karabekir ise, 22 Haziran günü tutuklandı.

1938 - 19 Mayıs, 3466 sayılı kanunla Millî Bayram olarak kabul edildi. Gençlik Marşı, Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edildi.

1943 - Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde 346 kişi öldü.

1946 - Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi, Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu.

1960 - Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti.

Tarihte bugün ne oldu

1961 - Türkiye, iş gücü ihracına başladı. Almanya'ya gitmek isteyenler, Türkiye İş Kurumu'nun önünde toplandı.

1961 - Türkiye'nin ilk naneli (mentollü) sigarası Çamlıca piyasaya çıkarıldı.

1965 - Cezayirli lider Ahmed Ben Bella, askerî darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Askerî darbeyi, Albay Huari Bumedyen yönetiyordu.

1976 - Tokat'ta Ednan Kavaklı adlı bir kişi, 16 yaşındaki çocuk Tuncay Abbas'ı tecavüz edip öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

1987 - Pınarcık katliamı: PKK militanları, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişiyi öldürdü.

1990 - Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.

1990 - 5261 Eureka adı verilen ilk Mars truvalı asteroit keşfedildi.

1991 - Alman Parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı.

2001 - Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu.