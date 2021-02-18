18 Şubat'ta okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat'ta kar tatili olan iller hangileri? Hangi şehirlerde okullar tatil?

Kar yağışı nedeniyle, bazı illerde eğitim öğretime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalar ile 18 Şubat'ta yüz yüze eğitim ertelendi. Son dakika açıklamasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü ara verildiğini açıkladı. Peki, 18 Şubat'ta okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle, bazı illerde eğitim öğretime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalar ile 18 Şubat'ta yüz yüze eğitim ertelendi. Son dakika açıklamasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü ara verildiğini açıkladı. Peki, 18 Şubat'ta okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat'ta kar tatili olan illerle ilgili valiliklerden yapılan açıklama yapıldı mı? Hangi şehirlerde okullar tatil?İşte detaylar haberimizde...

18 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

Kocaeli'de yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar ertelenmişti. Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

HANGİ ŞEHİRLERDE OKULLAR TATİL?

YOZGAT'TA OKULLAR YARIN TATİL

Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın yüz yüze eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda yarın yüz yüze eğitim öğretime ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE'DE EĞİTİME KAR ENGELLİ

Rize'de olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde kar yağışının devam etmesi ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı yüz yüze eğitime, 18 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hastalığı olan ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARS'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Kars'ta, kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime yarın ara verilecek.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AA muhabirine, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 18 Şubat 2021 Perşembe günü, yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.

Öksüz ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Bugün okullar tatil mi Okullar hangi illerde tatil oldu İşte18 Şubatta kar tatili olan illerle ilgili valiliklerden yapılan açıklama

GÜMÜŞHANE'DEN TATİL HABERİ

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın da ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kentte bugün de kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmişti.

SİNOP VALİLİĞİ AÇIKLADI

Sinop'ta kar nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Okullara erişimde yaşanabilecek olumsuzluklara işaret edilen açıklamada, "Bu sebeple kentteki resmi ve özel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime, 18-19 Şubat'ta ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uzaktan eğitimin ise sürdürüleceği kaydedildi.

ÇORUM'DA İKİ GÜN EĞİTİME ARA

Çorum'un Mecitözü ve Ortaköy ilçelerinde, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüz yüze eğitime iki gün ara verilecek.

Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 18-19 Şubat'ta yüz yüze eğitim yapılamayacağı belirtildi.

Meciözü Kaymakamlığı da ilçede taşımalı eğitim yapılan Çitli Şehit Dursun Demirkol ile İbek Şehit Osman Aydoğdu ilk ve ortaokullarında yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceğini duyurdu.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL

Bingöl'de hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu kent genelinde öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında 18-19 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

"Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de söz konusu tarihlerde idari izinli sayılacağı belirtildi.

BALIKESİR'DEN TATİL HABERİ

Balıkesir il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü başlaması gereken yüz yüze eğitim, kar yağışı nedeniyle il genelinde bir gün ertelenmişti. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda 16-17 Şubat günleri de yapılamayan yüz yüze eğitime, kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü için de ara verildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 22'üncü Maddesi gereği Vali Hasan Şıldak Başkanlığında 17 Şubat 2021 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplanmıştır. İlimizin bazı bölgelerinde kar yağışı sonrası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle 18 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süreyle; Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi-özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine karar verildmiştir"

TRABZON'UN İKİ İLÇESİNDE 2 GÜN TATİL

Trabzon'un Maçka ve Araklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceği bildirildi.

Maçka Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle ilçe genelindeki yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine 18-19 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.

Araklı Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime aynı tarihlerde 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Trabzon'un Tonya ve Yomra ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilecek.

Tonya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, okul bahçelerinde yoğun kar bulunduğu ve olumsuz hava koşulları yüzenden taşımalı eğitimde aksamalar olabileceği belirtilerek, bu nedenle ilçede 18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği ifade edildi.

Yomra Kaymakamlığı da devam eden kötü hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü ara verildiğini duyurdu.

Maçka ve Araklı ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle, 18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

SAKARYA'DA KAR TATİLİ UZADI

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına iki gün ara vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime ilk önce 15 Şubat, ardından 16-17 Şubat'ta ara verilmişti.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE TATİL

Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerindeki bazı okullar ile Yenişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara bir gün uzatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışına bağlı oluşabilecek riskler nedeniyle yarın Yenişehir ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada İnegöl ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile İznik'teki Sansarak, Mahmudiye, Tacir, Candarlı ve Müşkile mahallelerindeki okullarda da yarın yüz yüze eğitimin olmayacağı duyuruldu.

Eğitimlerin uzaktan devam edeceği bildirildi.

GİRESUN'DA EĞİTİME ARA

Giresun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma yüzünden kent merkezine bağlı sadece köy okulları ile Bulancak, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de aynı nedenle yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

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ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, 18 Şubat perşembe günü il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Bugün okullar tatil mi Okullar hangi illerde tatil oldu İşte18 Şubatta kar tatili olan illerle ilgili valiliklerden yapılan açıklama

BARTIN'DA DA TATİL OLACAK

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre sürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.

Konya, Sinop, Yozgat, Trabzon, Giresun ve Niğde'nin de içerisinde bulunduğu bazı illerde de 17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verilmişti.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

Perşembe günü kar yağışının azalacağını ama soğuk havanın etkisiyle don olaylarının artacağına dikkat çeken Meteorolog Dr. Güven Özdemir, "Perşembe gününden itibaren yurdun genelinde İç Anadolu Marmara ve Doğu Anadolu'ya doğru soğuk hava iyice etkisini artıracak. Yüksek basınç sistemine girdiğinden dolayı maalesef don olayı etkili bir şekilde kendini gösterecek. İstanbul'da deniz kenarında olan kısımlar pek don olmayacak ama yüksek kesimlere doğru özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak olanlar çok dikkatli olsun. Mümkün olduğu kadar bu hafta işi olmayanlar araçları ile çıkmasınlar. Lastikleri de iyi değilse kayma olayı çok fazla olacaktır" diye konuştu.