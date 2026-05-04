Haberler

Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı

Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı Haber Videosunu İzle
Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Inter, Parma galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan ederken Hakan Çalhanoğlu ikinci kez kupaya uzandı. Çalhanoğlu’nun Türkçe müzik açarak şehir turu yaptığı anlar dikkat çekti.

Serie A’nın 35. haftasında Parma’yı 2-0 mağlup eden Inter, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

3 HAFTA KALA ZİRVE GARANTİ

Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Inter, Parma karşısında aldığı galibiyetle puan farkını açtı ve ligin tamamlanmasına haftalar kala mutlu sona ulaştı.

HAKAN’DAN İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu zaferle birlikte Inter formasıyla ikinci lig şampiyonluğunu yaşadı. Orta sahadaki performansıyla dikkat çeken yıldız isim, takımının başarısında önemli rol oynadı.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU SOKAKLARA TAŞTI

Şampiyonluğun ardından kutlamalar İtalya sokaklarına taşarken, Hakan Çalhanoğlu’nun Türkçe müzik açarak şehir turu yaptığı anlar dikkat çekti.

Fatih Kocatürk
Haberler.com
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Helal

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş Konyaspor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum

Ortalığı karıştıran bu görüntülere yapılan yorum daha bomba

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Beşiktaş Konyaspor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı

Bahçeli'den Amedspor'a gecikmeli tebrik
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor