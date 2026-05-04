Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı
Inter, Parma galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan ederken Hakan Çalhanoğlu ikinci kez kupaya uzandı. Çalhanoğlu’nun Türkçe müzik açarak şehir turu yaptığı anlar dikkat çekti.
Serie A’nın 35. haftasında Parma’yı 2-0 mağlup eden Inter, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
3 HAFTA KALA ZİRVE GARANTİ
Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Inter, Parma karşısında aldığı galibiyetle puan farkını açtı ve ligin tamamlanmasına haftalar kala mutlu sona ulaştı.
HAKAN’DAN İKİNCİ ŞAMPİYONLUK
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu zaferle birlikte Inter formasıyla ikinci lig şampiyonluğunu yaşadı. Orta sahadaki performansıyla dikkat çeken yıldız isim, takımının başarısında önemli rol oynadı.
ŞAMPİYONLUK COŞKUSU SOKAKLARA TAŞTI
Şampiyonluğun ardından kutlamalar İtalya sokaklarına taşarken, Hakan Çalhanoğlu’nun Türkçe müzik açarak şehir turu yaptığı anlar dikkat çekti.