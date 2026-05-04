Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi hakkında konuşarak maliyeti eleştirdi. Ahmet Dal açıklamasında, "Fenerbahçe, Kante'ye devre arasında 14,5 Milyon euro verdi. Bu rakam, bir kulübü Süper Lig'de ilk 10'da bitirebilecek düzeydedir. Fenerbahçe istikrarsız. Bu kulüplerin borcu bizim borcumuz, ülkenin borcu oluyor'' dedi.

Trendyol 1. Lig'i birinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''BU KULÜPLERİN BORCU BİZİM BORCUMUZ OLUYOR''

Kante transferinin maliyetini eleştiren Ahmet Dal " Fenerbahçe, Kante'ye devre arasında 14,5 milyon euro verdi. Bu rakam, bir kulübü Süper Lig'de ilk 10'da bitirebilecek düzeydedir. İkinci sene 11 milyon euro, üçüncü sene 11 milyon euro alacak ve biliyoruz ki bu sezon sonunda ayrılacak. Fenerbahçe istikrarsız. Bu kulüplerin borcu bizim borcumuz, ülkenin borcu oluyor." dedi. 

YAKUP KIRTAY'IN TRANSFERİ

Adı son dönemde büyük takımlarla anılan 22 yaşındaki defans oyuncuları Yakup Kırtay'ın geleceği hakkında da konuşan Başkan Dal, "Transfer yasağı döneminde altyapıdan yetiştirdiğimiz Yakup Kırtay kardeşimize ilk profesyonel sözleşmesini biz imzalamıştık. Yakup geçen sene de kulüplerin radarındaydı ama biz onun kalmasını istedik, o da bizi yanıltmadı. Birçok kulüpten Yakup için teklif alıyoruz, Avrupa'dan da durumunu soranlar oldu ama Yakup'un Erzurumspor'daki misyonunu tamamladığını düşünmüyorum. Önümüzdeki sene inşallah Süper Lig'de bir yıl daha Yakup'un değerine değer katması benim gönlümden geçen şey." değerlendirmesinde bulundu. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Bir Fenerbahçe li olarak hak veriyorum

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

