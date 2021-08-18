18 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 18 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 18 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 18 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
18 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 18 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 18 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz...
OLAYLAR
1235 - Lozan'da büyük yangın.
1789 - Liège'de (Belçika) ihtilal.
1868 - Fransız astronom Pierre Janssen, helyum elementini keşfetti.
1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti.
1917 - Büyük Selanik yangını: Selanik'te çıkan yangın sonucunda; şehrin %32'dan fazlası harap oldu, 72.000 kişi evsiz kaldı.
1920 - ABD'de kadınlara oy hakkı tanındı.
1936 - Radyoların işletilmesi yetkisi, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi (PTT)'ye verildi.
1944 - Yahudiler, Fransa'daki Drancy toplama kampı'ndan kurtuldular.
1950 - Belçika Komünist Partisi Başkanı Julien Lahaut, suikast sonucu öldürüldü.
1952 - İzmir, NATO'nun Güneydoğu Karargâh Merkezi oldu.
1958 - Vladimir Nabokov'un romanı Lolita, ABD'de yayımlandı.
1961 - Türkiye'de ilk kez bir banka soyuldu. Bankayı soyan Necdet Elmas, 30 Ağustos'ta Darıca'da yakalandı.
1964 - Türk güreşçiler, Tokyo'da düzenlenen 1964 Yaz Olimpiyatları'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
1971 - Vietnam Savaşı: Avustralya ve Yeni Zelanda, askerlerini Vietnam'dan çekme kararı aldılar.
1983 - Alicia kasırgası, Teksas sahillerini vurdu; 22 kişi öldü.
1989 - Tadeusz Mazowiecki, Polonya'da Doğu Avrupa'nın komünist olmayan ilk Hükümeti'nin ilk Başbakanı oldu.
1998 - Büyük Jüri'ye ifade veren ABD Devlet Başkanı Bill Clinton, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile olan ilişkisini itiraf etti.
1998 - Ekonomik krize düşen Rusya, bütün dış borç ödemelerini durdurma kararı aldı.
2007 - Atlas Jet'e ait bir yolcu uçağı kaçırıldı. Hiçbir can ve mal kaybının olmadığı kaçırma eyleminin ABD'yi protesto etmek amacıyla yapıldığı belirlendi. Uçak Antalya Havalimanı'na indirildi.
2008 - Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, muhalefet baskısı nedeniyle istifa etti.
DOĞUMLAR
1305 - Ashikaga Takauji, imparatorluk hükûmetini devirerek 1338'den 1573'e değin Japonya'ya egemen olan Ashikaga şogunluğunu kuran savaşçı ve devlet adamı (ö. 1358)
1587 - Virginia Dare, Amerika'da doğan ilk İngiliz (ö. ?)
1685 - Brook Taylor, İngiliz bir matematikçiydi (ö. 1731)
1750 - Antonio Salieri, İtalyan besteci (ö. 1825)
1792 - John Russell, iki kez Büyük Britanya için başbakan hizmetini sundu (ö. 1878)
1803 - Nathan Clifford, Amerikalı bir devlet adamı, diplomat ve hukukçuydu (ö. 1881)
1830 - I. Franz Joseph, Avusturya-Macaristan İmparatoru (ö. 1916)
1855 - Alfred Wallis, İngiliz balıkçı ve ressam (ö. 1942)
1870 - Lavr Kornilov, Rus İç Savaşında Rus İmparatorluk Orduları komutanı, kaşif, general (ö. 1918)
1890 - Walther Funk, Alman siyasetçi (ö. 1960)
1890 - Georgi Pyatakov, Rus Bolşevik devrimci lider ve komünist politikacı (ö. 1937)
1906 - Marcel Carné, Fransız sinema yönetmeni (ö. 1996)
1907 - Henri-Georges Clouzot, Fransız film yönetmeni ve senarist (ö. 1977)
1908 - Edgar Faure, Fransız siyasetçi ve tarihçi (ö. 1988)
1912 - Ertuğrul Osman Osmanoğlu, Osmanlı Hanedan Reisi (ö. 2009)
1912 - Otto Ernst Remer, Nazi Almanyası'nın subayı ve tümgenerali (ö. 1997)
1914 - Lucy Ozarin, Amerikalı psikiyatr (ö. 2017)
1916 - Neagu Djuvara, Rumen yazar, tarihi, eleştirmen, gazeteci, filozof ve diplomattır (ö. 2018)
1920 - Shelley Winters, Amerikalı aktris ve Oscar Ödülü sahibi (Anne Frank'in Hatıra Defteri ve Poseidon Macerası filmleriyle tanınan) (ö. 2006)
1921 - Lydia Litvyak, Sovyet kadın savaş uçağı pilotu (ö. 1943)
1922 - Alain Robbe-Grillet, Fransız yazar, yönetmen ve senarist (ö. 2008)
1927 - Rosalynn Carter, ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter'ın eşi
1929 - Hugues Aufray, Fransız şarkıcı
1932 - Luc Montagnier, Fransız virolog
1933 - Just Fontaine, 1958 FIFA Dünya Kupası'nın Fransız gol kralıdır
1933 - Roman Polanski, Polonyalı yönetmen
1935 - Hifikepunye Pohamba, Namibyalı siyasetçi
1936 - Gulzar, Hint şair, şarkı sözü yazarı, sinemacı, yönetmen ve oyun yazarı
1937 - Duygun Yarsuvat, Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisi
1937 - Robert Redford, Amerikalı aktör, yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi
1940 - Erdoğan Sıcak, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (ö. 2019)
1942 - Tunç Okan, Türk sinema yönetmeni ve oyuncu
1943 - Gianni Rivera, Eski İtalyan millî futbolcu ve siyasetçi
1948 - Veysel Eroğlu, Türk siyasetçi
1952 - Patrick Swayze, Amerikalı aktör (ö. 2009)
1953 - Louie Gohmert, Amerikalı avukattır
1957 - Denis Leary, Altın Küre ve Emmy ödülü adayı Amerikalı oyuncu, komedyen, senarist ve yönetmendir
1958 - Madeleine Stowe, Altın Küre Ödüllü Amerikalı oyuncudur
1959 - Tom Prichard, Amerikalı eski profesyonel güreşçi ve çalıştırıcı
1962 - Felipe Calderón, Meksika Devlet Başkanı
1963 - Hidayet Karaca, Türk sunucu ve Genel Yayın Yönetmeni
1965 - Hayrünnisa Gül, Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi
1965 - Ikue Otani, Japon seslendirme sanatçısı ve oyuncu
1967 - Daler Mehndi, Hint müzisyen, şarkı yazarı ve yapımcı
1969 - Christian Slater, Amerikalı sinema oyuncusu
1969 - Edward Norton, Amerikalı sinema oyuncusu
1971 - Patrik Andersson, İsveçli millî futbolcudur
1971 - Aphex Twin, İrlandalı elektronik müzik sanatçısı ve bestecisi
1976 - Paraskevas Ancas, Yunan millî futbolcudur
1978 - Andy Samberg, Amerikalı komedyen, oyuncu, yazar, yönetmen ve şarkıcı
1980 - Emir Spahic, Boşnak futbolcu
1980 - Esteban Cambiasso, Arjantinli futbolcu
1981 - César Delgado, Arjantinli futbolcudur
1981 - Dimitris Salpigidis, Yunan futbolcudur
1983 - Kris Boyd, İskoç futbolcu
1983 - Mika, Lübnan-İngiliz şarkıcı
1984 - Robert Huth, Alman futbolcu
1985 - Bryan Ruiz, Kosta Rika'lı millî futbolcudur Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
1988 - G-Dragon, Koreli R&B - Hip Hop grubu olan Big Bang'in lideridir
1988 - Jack Hobbs, İngiliz futbolcudur
1989 - Ana Dabovic, Sırp basketbolcu
1992 - Bogdan Bogdanovic, Sırp basketbolcu
1992 - Frances Bean, Amerikalı görsel sanatçı ve model (Kurt Cobain'in kızı]
1993 - Jung Eun-ji, Güney Koreli şarkıcı, dansçı, oyuncu ve Apink'in vokali
1993 - Maia Mitchell, Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu
1994 - Ceyda Aktaş, Türk voleybolcu
1997 - Renato Sanches, Portekizli futbolcu
ÖLÜMLER
330 - Helena, Roma İmparatoru Konstantius Chlorus'un eşi ve I. Konstantin'in annesi (d. yaklaşık. 246/50)
1227 - Cengiz Han, Moğol politikacı, ordu lideri ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu (d. 1162)
1258 - II. Theodoros, İznik İmparatorluğu'nun İmparatoru (d. 1221)
1503 - VI. Alexander, Katolik Kilisesi'nin 214. Papası (d. 1431)
1559 - IV. Paulus, 23 Mayıs 1555 - 18 Ağustos 1559 arasında papa (d. 1476)
1563 - Étienne de La Boétie, Fransız yazar, düşünür, yargıç ve siyasetçi (d. 1530)
1620 - Wanli, Ming Hanedanı'nın 13. imparatorudur (d. 1563)
1642 - Guido Reni, İtalyan ressam (d. 1575)
1648 - İbrahim, Osmanlı'nın 18. Padişahı (d. 1615)
1765 - I. Franz, Kutsal Roma İmparatoru ve Toskana Grandükü (d. 1708)
1822 - Armand-Charles Caraffe, Fransız ressam ve gravür sanatçısı (d. 1762)
1823 - André-Jacques Garnerin, Fransız havacı ve çerçevesiz paraşütün mucidi (d. 1769)
1841 - Louis de Freycinet, Fransız denizci (d. 1779)
1850 - Honoré de Balzac, Fransız yazar (d. 1799)
1853 - Joseph René Bellot, Fransız Kuzey Kutbu kâşifi (d. 1826)
1865 - Aleksandros Mavrokordatos, Yunan siyaset adamı (d. 1791)
1919 - Joseph E. Seagram, Kanadalı alkollü içki üreticisi (d. 1841)
1940 - Walter Chrysler, Amerikalı mekanik ustası ve Chrysler otomobil şirketinin kurucusu (d. 1875)
1943 - Aliağa Şıhlinski, Rus İmparatorluk Ordusu generali (d. 1863)
1944 - Ernst Thaelmann, Alman siyasetçi ve Alman Komünist Partisi önderi (d. 1886)
1945 - Subhas Chandra Bose, Hint siyasetçi (d. 1897)
1950 - Julien Lahaut, Belçikalı siyasetçi ve Belçika Komünist Partisi Başkanı (d. 1884)
1961 - Turan Seyfioğlu, Türk sinema oyuncusu
1971 - Peter Fleming, İngiliz gazeteci ve gezgin (d. 1907)
1973 - Franz Hillinger, Avusturyalı mimar (d. 1895)
1984 - İbrahim Kafesoğlu, Türk tarihçi, Türkolog ve akademisyen (d. 1912)
1990 - Grethe Ingmann, Danimarkalı şarkıcı (d. 1938)
1990 - Burrhus Frederic Skinner, Amerikalı ruhbilimci, yazar, mucit, sosyal reform savunucusu ve şair (d. 1904)
1992 - Christopher McCandless, Amerikalı gezgin (d. 1968)
1992 - John Sturges, Amerikalı film yönetmeni (d. 1910)
2000 - Selim Naşit Özcan Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1928)
2004 - Elmer Bernstein, Amerikalı besteci (d. 1922)
2007 - Norman Ickeringill, Avustralyalı güreşçi (d. 1923)
2008 - Ertan Savaşçı, Türk oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı (d. 1937)
2009 - Kim Dae-jung, Güney Kore eski cumhurbaşkanı (1998-2003) (d. 1924)
2009 - Nezihe Meriç, Türk yazar (d.1925)
2010 - Carlos Hugo, 1977'den ölümüne kadar Bourbon-Parma Hanedanı'nın başkanıydı (d. 1930)
2010 - Harold Connolly, Amerikalı çekiç atıcı (d. 1931)
2015 - Halid Esad, Suriyeli arkeolog (d. 1934)
2015 - Bud Yorkin, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist (d. 1926)
2016 - Rövşen Canıyev, Talış kökenli bir kanun kaçağıydı (d. 1975)
2016 - Jérôme Monod, Fransız iş adamı ve siyasetçi (d. 1930)
2017 - Pertti Alaja, Fin millî futbolcu ve spor yöneticisidir (d. 1952)
2017 - Bruce Forsyth, İngiliz televizyon sunucusu ve şovmeniydi (d. 1928)
2017 - Zoe Laskari, Yunan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (d. 1941) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
2018 - Kofi Annan, Ganalı diplomat ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (d. 1938)
2018 - Jack Costanzo, Amerikalı müzisyen, dansçı, besteci, bando şefi ve aktördür (d. 1919)
2018 - Gabriel López Zapiain, Meksikalı eski millî futbolcudur (d. 1943)
2018 - Ronnie Moore, Avustralya doğumlu Yeni Zelandalı motosiklet yarışçısıdır (d. 1933)
2018 - Sıtkı Sezgin, Türk oyuncu (d. 1949)
2019 - Kathleen Blanco, Amerikalı siyasetçi (d. 1942)
2019 - Encarna Paso, İspanyol kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1931)
2020 - Ben Cross, İngiliz oyuncu (d. 1947)
2020 - Mariolina De Fano, İtalyan aktris (d. 1940)
2020 - Amvrosius Parashkevov, Bulgar Ortodoks din adamı (d. 1942)
2020 - Azizur Rahman, Bangladeş Avami Birliği politikacısı (d. 1943)
2020 - Cesare Romiti, İtalyan ekonomist ve iş adamı (d. 1923)
2020 - Jack Sherman, Amerikalı rock gitaristi ve söz yazarı (d. 1956)
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