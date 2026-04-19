Kuzenini tabancayla yaralayıp, intihar etti

Kuzenini tabancayla yaralayıp, intihar etti
Isparta'da bir kişi, kuzeniyle tartıştıktan sonra onu tabancayla yaralayıp intihar etti. Yaralı kuzen hastaneye kaldırıldı, intihar edenin cenazesi ise toprağa verildi.

ISPARTA'da Süleyman Emre Elma (32), kuzeni D.Ç.'yi tabancayla yaralayıp, aynı silahla intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Anadolu Mahallesi 4203 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Süleyman Emre Elma, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kuzeni D.Ç.'ye tabancayla ateş etti. Elma, ardından aynı silahla hayatına son verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. D.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Süleyman Emre Elma'nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınıp, Koçtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
