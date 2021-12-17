17 Aralık Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL ( Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Aralık Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Aralık Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

NO: 8601325

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BOLAYIR, HAMD, MÜELLİF, NURSELİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIKUŞU, ŞEMSİ EFENDİ sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8601336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ASLIHAN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, ENİSE, GÖKMEN, HANZADE, HAVUZ, HÜDA, KAİME, KÜLHAN, SAFFET, SUMAK, TECELLİ, ÇAMLIBEL, İLKER sk/ İSLAMBEY mah KAVACIK, RAST sk bölgelerinde 17/12/2021 11:00:00 - 17/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8601338

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, AKBAŞAK, ALEYNA, CANGÜN, ERENGÜL, EVİN, FİRUZ, GÜROL, HAKENDİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, ILGIT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİĞFER, NESİL, NURBANU, SARNIÇ, SARP, SEZİN, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YURDANUR, ÇELEBİ MEHMET, ŞEMSİ sk bölgelerinde 17/12/2021 14:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608421

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ER ÇIKMAZI, KARTAL, KEMAL SUNAL, NANE, TİLKİ, YAY sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8567418

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665, G-678 sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608544

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, FİRUZKÖY BULVARI, ŞAFAK sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8587328

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 3. sk/ MAHMUTBEY mah 2428., 2429., 2430., 2431., 2432., 2434. sk bölgelerinde 17/12/2021 00:00:00 - 17/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8592316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2415., 2419., 2420., 2421., 2422., 2423. sk bölgelerinde 17/12/2021 00:00:00 - 17/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8600318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2193. sk bölgelerinde 17/12/2021 16:00:00 - 17/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8567813

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MAHMUT ARDIÇ sk/ SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, HANIMELİ 1, HERCAİ, KANA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, LEYLAK, MAHMUT ARDIÇ, MANOLYA, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE 2, SÜMBÜL 1, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, YAPRAK, YONCA, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ŞEBBOY sk bölgelerinde 17/12/2021 02:00:00 - 17/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8618346

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY, ÇAYIROVA sk bölgelerinde 17/12/2021 09:30:00 - 17/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8534355

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/12/2021 14:00:00 - 17/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8597321

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 17/12/2021 08:00:00 - 17/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8609323

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah İMBAT, ŞELALE sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8609341

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 19 MAYIS, 23 NİSAN, 30 AĞUSTOS, CENNETKUŞU, ESTERGON, HÜRMET, TÜRKBÜKÜ, ÇAMLIBEL sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608358

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 17/12/2021 10:30:00 - 17/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8514349

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, 67., AVASKÖY YOLU, BAHADIR, DOĞAN, EREN, NAZİF EFENDİ, RÜZGAR, İNÖNÜ, İREM sk/ KOCATEPE mah 50. YIL, YEL sk/ YILDIRIM mah CAMİ, GÜMÜŞ sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8381485

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKASYA, ALEV, AÇELYA, EBRU, GELİNCİK, GÜL, GÜLDESTE, LAVANTA, NİLÜFER, PELİN, YILDIRIM OĞUZ GÖKER sk/ LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, CENGİZHAN, DUYGU, DİDEM, EBULULA MARDİN, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GAZETECİ ÜMİT DENİZ, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SEDİR, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, UĞUR MUMCU, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ÜLGEN, ŞAKAYIKLI sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah DARÜLACEZE YOLU sk bölgelerinde 17/12/2021 00:00:00 - 17/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8569420

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, ÇELİK sk/ KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8560393

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk/ YAKUPLU mah sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608529

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8610468

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8617319

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, BALYOZ, GÖNÜL, MÜEYYET, ORHAN ADLI APAYDIN, İSTİKLAL sk/ FİRUZAĞA mah YENİ ÇARŞI sk/ HACIMİMİ mah SERDAR-I EKREM, YAZICILAR ÇIKMAZI sk/ TOMTOM mah CAMCI FEVZİ, KUMBARACI YOKUŞU, PARK, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, TERCÜMAN ÇIKMAZI, ÖRTME ALTI, İSTİKLAL sk/ ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU, SERDAR-I EKREM, İSTİKLAL, ŞAH KULU BOSTAN sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8603744

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BENZİNLİK ARKASI, ELBASAN, EMRAH ÇIKMAZI, ESENDAL ÇIKMAZI, GÜLŞEN sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8535282

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, STAD, UYSAL, VUSLAT, ÇINAR sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8535366

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA sk/ KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, YELTEPE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8603745

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BUDAK, DÜLGER, KADIRGA, KARADUMAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/12/2021 12:00:00 - 17/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8589320

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 568., 576. sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8497931

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1220. sk/ ÇINAR mah 1400., 1406., 1411., 1413., 1414., 1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., AHMET ARİF sk/ ÖRNEK mah AHMET ARİF sk bölgelerinde 17/12/2021 00:00:00 - 17/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8497939

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1403., 1417., 1419., 1420., 1450., 1456., 1457., 1467., 1469., FİKRİ SÖNMEZ sk/ ÖRNEK mah 1449., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 17/12/2021 00:00:00 - 17/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608412

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 17/12/2021 02:00:00 - 17/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8561316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8494324

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., ORKİDE sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8469376

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1233., 1236., 1240., 1290. sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8557318

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk/ SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk/ SÜLEYMANİYE mah 757., 758., 759., 760., 772., 776., ISPARTAKULE sk/ YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608380

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk/ ÇINAR mah 1401. sk/ ÖRNEK mah 1357., 1359., 1367., 1368., 1369., 1370., 1371., 1372., 1373., 1374., 1375., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 17/12/2021 13:00:00 - 17/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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