12 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

12 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 12 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 12 Temmuz tarihinde neler oldu? 12 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 12 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

12 TEMMUZ NE GÜNÜ?

12 Temmuz Dünya Hemşireler Günü, sağlık sisteminin temel taşlarından olan hemşirelerin emeklerini onurlandırmak amacıyla kutlanan özel bir gündür. Bu anlamlı tarihte, hemşirelerin insan sağlığına verdikleri katkılar vurgulanır; özverili çalışmaları takdirle anılır.

Türkiye'de ve dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek hemşirelerin sorunlarına dikkat çekilirken, sağlık sektöründeki kritik rolleri bir kez daha hatırlatılır.

12 Temmuz Dünya Hemşireler Günü nedir

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1191 - Üçüncü Haçlı Seferi: Selahaddin Eyyubi'ye bağlı birlikler, Akka Kalesi'ni kuşatan II. Filip'in Ordusu'na, ikinci sene sonunda teslim oldular.

1521 - Türk Ordusu Zemun'a girdi (Zemun Kuşatması).

1806 - 16 Alman Prenslik Devleti, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndan ayrılarak Ren Konfederasyonu'nu kurdu. Konfederasyon, Ren Birliği'nin yeniden canlandırılmış versiyonu idi.

1878 - Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs adasının yönetimini 4 Haziran 1878'de imzalanan Kıbrıs Sözleşmesi ile Birleşik Krallık'a devretmesinin ardından, Ada'ya ilk Birleşik Krallık bayrağı, bugün Lefkoşa burçlarına çekildi.

1918 - I. Dünya Savaşı sırasında Salyan Muharebesi gerçekleşti. Kura nehri Osmanlı ordusu tarafından kontrol altına alındı.

Bugün ne günü

1923 - İstiklâl Marşı için Ali Rifat Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş, 7 yıl okunduktan sonra, 1930'da Zeki Bey'in bestesiyle değiştirildi.

1932 - Türk Dil Kurumu kuruldu.

1933 - ABD Kongresi, asgari ücreti belirledi: Saat başına 33 cent.

1935 - Romanya Krallığı'nda, antikomünist faaliyetler çerçevesinde Romanya Komünist Partisi liderleri tutuklandı. Bu kişiler daha sonra 1936 Craiova Duruşması olarak bilinen siyasi duruşmada yargılandılar.

1936 - Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet) getirdi.

1944 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirildi. Teknik Üniversite; İnşaat, Mimarlık, Makina ve Elektrik Fakülteleri olmak üzere dört fakülteye ayrıldı.

Tarihte bugün ne oldu

1946 - Irak'ın Kerkük Şehrinde Türklere karşı yapılan Gavurbağı Katliamı

1947 - Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında askeri ve ekonomik yardımı öngören ilk ikili anlaşma imzalandı.

1948 - Ruhi Sarıalp, Londra Olimpiyatları'nda üç adım atlamada üçüncü oldu.

1950 - René Pleven, Fransa Başbakanı oldu.

1951 - İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı'nın temeli atıldı.

1958 - Kıbrıs'ta olaylar tırmanıyor. Beş Kıbrıslı Türk, pusuya düşürülerek öldürüldü.

1960 - Celâl Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi.

1962 - The Rolling Stones topluluğu, ilk konserlerini Londra'da "Marquee Club"de verdiler.

1967 - Newark'ta (New Jersey) altı gün sürecek olan ırkçı ayaklanmalar başladı. Olaylar sırasında 27 kişi hayatını kaybetti.

12 Temmuz ne günü

1973 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Orman Suçları Affı Kanunu'nu veto etti.

1977 - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Halil Tunç: "Milliyetçi Cephe (MC) Hükümeti kurulur ve güvenoyu alırsa genel greve gideriz" dedi.

1987 - Türkiye'de anayasa değişikliği için yapılacak halk oylamasında kullanılacak seçmen kütüklerinin belirlenmesi amacıyla tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulandı.

1991 - İstanbul'un üç ayrı yerinde yapılan Polis baskınlarında Dev-Sol üyesi 10 kişi öldürüldü. Örgütün eski yöneticilerinden Paşa Güven de aynı gün Paris'te öldürüldü.

1993 - Hülya Avşar, "Berlin in Berlin" filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı.

1993 - Japonya'nın Hokkaido adası açıklarında meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7,7 şiddetindeki deprem, 230 kişinin ölümüne neden oldu.

Bugün ne oldu

1993 - Türkiye güzeli Arzum Onan, Avrupa güzeli seçildi.

1994 - Kapatılan Demokrasi Partisi'nin eski Milletvekilleri, Selim Sadak ile Sedat Yurtdaş tutuklandı.

1997 - Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki 55. Hükümet güvenoyu aldı. Anasol-D olarak anılan Koalisyon Hükûmeti; ANAP, DSP, Demokrat Türkiye Partisi (DTP) ve 1 bağımsız üyeden oluşuyordu.

2000 - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Avrupa Birliği'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak Kabine'ye girdi.

2002 - Faslı askerlerin, Akdeniz'de yerleşimin olmadığı İspanya'ya ait küçük bir adacığa çıkarak Fas bayrağı dikmesi, İspanya ve AB tarafından protesto edildi.

2004 - Pedro Santana Lopes, Portekiz Başbakanı oldu.

2006 - Hizbullah'ın kuzey İsrail topraklarına füze saldırılarında bulunması ve 8 İsrail askerini öldürüp 2 tanesini de esir alması, 2006 İsrail-Lübnan Krizi'ni başlattı.

2010 - İstanbul Voleybol Kulübü kuruldu.

2016 - Hürkuş, Avrupa'dan sertifika alan ilk Türk uçağı oldu.

2018 - Suriye Ordusu, hükûmet karşıtı gösterilerin başladığı ilk yer olan Dera'yı yeniden ele geçirdi.