26.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:18

Şair ve yazar Ali Ural, "Süleymaniye Cami'ni koruyan onun yanı başında bir başka dev eser daha var. Kelimeler korur mu? korur. Yahya Kemal, 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı' şiirini yazdığı için Süleymaniye Cami ebedileşmiştir." dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle hayata geçirilen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu "Edebiyat ve Gençlik" temalı "11. İstanbul Edebiyat Festivali" devam ediyor.

Festival kapsamında kanunda Göksel Baktagir ve çelloda Murat Süngü, edebiyat meraklıları için sahne aldı. Enstrümantal konser katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yönettiği "Edebiyat ve Gençlik" başlıklı açılış oturuma Ali Ural ve Mehmet Samsakçı konuşmacı olarak katıldı.

"Gençlerle olan ilişkimiz kalbe dokunma işidir"

Şair ve yazar Ali Ural, Hz. Peygamberin gençlere verdiği önemi örneklerle anlatarak şunları söyledi:

"Bizim gençlerle olan irtibatımız, bizim gençlerle olan ilişkimiz kalbe dokunma işidir. Kendi binamıza taş taşısınlar diye değil, onlar ilahi binaları ve manevi yapıları inşa etsinler diye gençlerle irtibat kurmak durumundayız."

Açılış konuşmasında Mehmet Doğan'ın "edebiyatın gençleştirdiğini" söylediğini anımsatan Ural, "Doğrudur yazan insan gençleşir. Fakat burada da sınırlı kalmıyor, bu gençleşme yazıda, edebiyatta hayatı tazeliyor, gençleştiriyor, eserleri yıkılmaktan koruyor, hayatı diri tutuyor.

Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisinin dev bir eseri olduğunu belirten Ural, "Süleymaniye Cami'ni koruyan onun yanı başında bir başka dev eser daha var. Kelimeler korur mu? korur. Yahya Kemal, 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı' şiirini yazdığı için Süleymaniye Cami ebedileşmiştir." dedi.

Ural, edebiyatçının yer yüzünde elini dokunduğu yerlerde bir diriliş oluştuğunu ifade ederek, "Edebiyatın gençleştirme ve tazeleme gücü her zaman başaktır, öndedir, devlet adamlarının da ilgisi çekmiştir. En büyük komutanlar ister ki yanlarında kazandıkları savaşı anlatan bir şair bulunsun." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerle birlikte çalıştığını fakat onlara hakketmedikleri yanlış bir özgüven pompalamanın yanlış olduğunu dile getiren Ural, bilgi, deneyim ve maharet sahibi olmadan pompalanan bir özgüvenin ancak küstah insanlar meydan getireceğini sözlerine ekledi.

"Kendi Gök Kubbemiz'e ait 84 ayrı müsvedde gördüm"

Doç Dr. Mehmet Samsakçı ise Yahya Kemal Beyatlı'nın sağlığında kitabı basılmadığını, 12 kitaplık külliyatının vefatından kısa bir süre sonra Yahya Kemal Enstitüsü tarafından basıldığını söyledi.

Bu 12 kitabın her birinin ayrı ayrı mühim olduğunu vurgulayan Samsakçı, Yahya Kemal'in en sevdiği, önemsediği ve özendiği şiirlerinin "Kendi Gök Kubbemiz" başlıklı ciltte toplandığını kaydetti.

"Mimar Sinan, Süleymaniye Camisini 7 yılda inşa etti. Yahya Kemal Süleymaniye'de bayram Sabahı'nı 30 yılda yazdı." diyen Samsakçı, Yahya Kemal müzesinde görevliyken "Kendi Gök Kubbemiz" şiirine ait 84 ayrı müsvedde gördüğünü şairin şiirini 84 ayrı kağıtta çalıştığını anlattı.

Festival Programı

Müzik ve şiir dinletilerinin de yer alacağı etkinlik kapsamında tiyatro ve belgesel film gösterimleriyle kitap hediye edilecek çeşitli yarışmalar da düzenlenecek.

Yusuf Kaplan, Ümit Meriç, Savaş Ş. Barkçin, Ahmet Murat, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü ve Turgay Anar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuşmacı, etkinlik süresince Kızlarağası Medresesi, Akademi Beyoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Kütüphanesi, Pertevniyal Lisesi ve Üsküdar Ali Fuat Başgil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşecek oturumlarda edebiyat ve gençlik ilişkisini irdeleyecek.

Festivalin 2. ve 3. günlerinde ise "Gençlerin Dilinden Necip Fazıl", "Roman ve Gençlik", "Sezai Karakoç'un Gençlik Dönemi Şiirleri", "İlk Kitaplar İlk Heyecanlar", "Şairlerimizin İdealindeki Gençlik Tahayyülleri", "Hikayenin Gençleri", "İsmet Özel'in Gençlik Dönemi Şiirleri", "Şiir ve Gençlik", "Gençlerin Dilinden: Mustafa Kutlu", "İstanbul'un Edebiyat Mahfilleri", "Vefatın 50. Yılında Orhan Kemal", "2019 Kültür ve Edebiyat Gündeminden Kalanlar", "Gençlerle Hasbihal", "Gidenlerin Ardından: Nuri Pakdil", "Gençlerle Başbaşa" ve "Gençliğe Hitabe" başlıklı oturumlar yapılacak.

"Roman", "deneme", "şiir" ve "hikaye" dalında özel ödüllerin takdim edileceği festival, 28 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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