AK Partili Çakır ile Yeni Partili Karabat arasında tansiyon yükseldi: Defol git Ekrem İmamoğlu’nun köpeği

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarının ardından başlayan gerginlik, milletvekillerinin karşılıklı sözlü atışmalarıyla büyüdü.

AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında yaşanan tartışmada Çakır’ın sözleri dikkat çekti.

“GİDİN ÖZGÜR ÖZEL’İN YANINA”

Çakır, Yeni Partili milletvekillerine seslenerek, “Gidin Özgür Özel’in yanına, daha ne hırsızlıklar göreceksiniz” diye bağırdı.

Bu sözlere Özgür Karabat’ın tepki göstermesi üzerine tartışma daha da sertleşti. Çakır, Karabat’a yönelik “Defol git Ekrem İmamoğlu’nun köpeği” ifadesini kullandı.

KOMİSYONDA TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılıklı sözlü atışmaların ardından komisyonda gerginlik arttı. Milletvekilleri arasında yaşanan tartışma, Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerine damga vuran anlardan biri oldu.