11 Haziran Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020! İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 11.06.2020 09:00 - 11.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ANADOLU, AYCAN, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARADAĞ, MOZAİK, RÜŞTÜ, TABUR, YÜCEALP sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1148. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2507197) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507197)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 11.06.2020 02:00 - 11.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, CANEL, DAL, DALGAKIRAN, ENGİNAR, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FERDA, GÜLAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, ONAT, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, TÜZMEN, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÇİM, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk/ KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, PEYAMİ SAFA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AGAH, AKBİLGE, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, ASUMAN, ATIFA, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, AYSEREN, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BEŞARET, BOSTANCI, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, DEMİRÖZ, DEVELİ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMANLI, DUMLUPINAR, DİLARA, DİLAVER, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GENÇLİK, GÜFTE, GÜLTUTAN, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜRSEL, GÜZELYURT, GÜZERGAH, HAKİM, HAMİDİYE, HARBİYE, HAZARFEN, HAZNEDAR, HIDIR, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KAPTANPAŞA, KARAKAYA, KARAKOÇ, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KERİM, KİRAZDERE, LALELİ, LİSE, MEKKE, MERİH, MEŞALE, MEŞEDİBİ, NAMZET, NARGİLE, NAĞME, NEVİN, NURALEM, ORTANCA, PEKMEZCİ, PREVEZE, RİVA, SARIKUM, SEKMEN, SENCER, SEYYAH, S bölgesinde, Manevra Çalışması (2507192) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507192)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 11.06.2020 12:00 - 11.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ONAT, TÜZMEN, ÇİM sk/ KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KERİM, MEKKE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YAZGÜLÜ, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2507201) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507201)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 11.06.2020 09:00 - 11.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHESTE, AKGÜVERCİN, DİRAYET, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MANAV, TERCÜMAN, TOROS, ÇEŞMİNAZ, ŞENER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2509407) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2509407)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 11.06.2020 12:00 - 11.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ADIM, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, GÜLBAHAR, KÖYİÇİ, NESLİHAN, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508652) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 11.06.2020 16:00 - 11.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah, ,G-513., G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1,G-190/2., G-191, G-192, G-194, G-200, G-520, G-522, G-792, G-843 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508058) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508058)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 11.06.2020 16:15 - 11.06.2020 17:15 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DELİORMAN, ELMAS, ÇAVUŞ, ÖN, ÜLKEM, ÜST sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2511010) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 11.06.2020 09:00 - 11.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR İLÇESİ, MAHMUTBEY MAHALLESİ,Taşocağı yolu cad. Ordu cd. Atlas cd. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2491517) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2491517)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 11.06.2020 15:00 - 11.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2185., 2187., BARBAROS, KIŞLA sk// ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 382. sk/ ORUÇREİS mah 538., 540., 543., 544., 545., 546., 547., BARBAROS, TEKSTİLKENT, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT CEVDET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508340) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508340)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 11.06.2020 04:30 - 11.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2186., 2219. sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 532., 533., 534., 535., 536., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk/ TURGUT REİS mah 400., 414., 414/1., 418., 418/1., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 425., 426., 518., 519., 520., 521., 522., CAMİ, LİSE, OKUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508476) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508476)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 11.06.2020 17:00 - 11.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1141., 1143., 1144., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1161., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2511056) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2511056)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 11.06.2020 16:30 - 11.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk/ MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2511138) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2511138)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 11.06.2020 16:30 - 11.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL MAHMUTBEY mah 2619, 2620., 2621., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2511141) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2511141)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 11.06.2020 19:00 - 11.06.2020 21:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 6. sk , İSTOÇ 1 CADDE. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2511057) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 11.06.2020 15:00 - 11.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, SÜMBÜL, TEKİN, TEKİN ÇIKMAZI sk/ KOCASİNAN MERKEZ mah EFELER 1 sk/ ZAFER mah AHMET YESEVİ, BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, BATARYA, BORLU, CUMHURİYET, GÖLDAĞI, GÜMÜŞ, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL, ÇALIŞLAR, ÇAM 1, ÇİMEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2511055) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 11.06.2020 09:30 - 11.06.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk/ SÜMER mah 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., ÇİÇEK, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2511102) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2511102)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 11.06.2020 12:00 - 11.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah CİCİ, SUGÖZÜ, TEZ sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2511009) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2511009)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 11.06.2020 12:30 - 11.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN, NECMETTİN SADAK, SEDAT SİMAVİ, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk/ ZUHURATBABA mah YAVUZEVLER MEKTEP, İNCİRLİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2511113) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2511113)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 11.06.2020 15:30 - 11.06.2020 16:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah DENİZ, GERMEYAN, KIRSERDAR, MEHMET GERGELİ, ORMAN, ÜLKEM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2511114) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2511114)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 11.06.2020 17:00 - 11.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ/ ŞENLİKKÖY mah ADAKALE, BUDAK, ECELER, KONAKLI, MAHİRLER, OTLUKBELİ, ÜLKEM sk// bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2511115) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2511115)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 11.06.2020 16:00 - 11.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah YEŞILYURT, YEŞİLYURT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2512303) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2512303)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 11.06.2020 17:30 - 11.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ADAKALE, ECELER, FÜZE, GÜNYÜZÜ, HARMAN, SARUHAN, YEŞİLADA, ÇATAL, İNCİ sk// bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2512307) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 11.06.2020 16:00 - 11.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BAŞAK, CEMİL ASLAN GÜDER, FAHRİ GİZDEN, FERSUN, FULYA SİTESİ ÇIKMAZI, GİRNE, RÜŞTÜBEY ÇIKMAZI, SEBAT, SÜLEYMANBEY, VEFABEY, ÇİMEN sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2495503) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 11.06.2020 17:00 - 11.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI, EGEMENLİK sk/ YAKUPLU mah 14., 4., 8., 87. sk// ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk/ SAADETDERE mah 106. sk/ TURGUT ÖZAL mah 89. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2507321) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507321)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 11.06.2020 17:00 - 11.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 14., 4., 8., 87. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2507323) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507323)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 11.06.2020 17:00 - 11.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 2., 8. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2507322) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507322)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 11.06.2020 15:00 - 11.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KALKAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2507501) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507501)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 11.06.2020 17:30 - 11.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, KATİP ÇELEBİ, KIBRISLI MEHMET PAŞA, KOCATEPE, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MUSTAFA KEMAL, OĞUZHAN, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk/ MARMARA mah 212., AVRASYA, HÜRRİYET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2511011) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 11.06.2020 16:00 - 11.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah CİHANGİR sk/ ÖMER AVNİ mah BİLEZİK, CANFEDA ÇIKMAZI, FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2512095) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 11.06.2020 15:00 - 11.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BELDE, CENGİZ ÇIKMAZI, EFLATUN, GÜLER, IŞIL ÇIKMAZI, KESTANELİK, KIRIM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, SELİM, SENCER, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2504905) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2504905)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 11.06.2020 02:00 - 11.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah AÇELYA ÇIKMAZI, CÜNEYT, KANARYA, KARACA, KARACAKÖY, PAŞA BAYIRI, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, SERÇE, SIHHAT, YAREN, YİĞİT, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇAĞLAR, ŞERİFE ACAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2506894) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 11.06.2020 00:01 - 11.06.2020 03:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 596., 615., 615/1., 618., ALBAYRAK sk/ TURGUT REİS mah 442., 486., 487., 488., 489., 490., 490/1., 491., 491/1., 492., 494., 495., ADEM YAVUZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508474) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 11.06.2020 15:00 - 11.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ANI, ARALIK, CAN, CUMHURİYET, DUYGU, EKİM, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk/ OSMANGAZİ mah AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk/ İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KIZILCIK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, MİLLET, OKUL, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ZÜMRÜT, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk/ ŞEHİTLER mah KARADUT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2506523) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2506523)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 11.06.2020 15:00 - 11.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1560., 1592. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2512141) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2512141)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 11.06.2020 18:45 - 11.06.2020 19:45 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3126. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2511016) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 11.06.2020 15:30 - 11.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.BARIŞ, 1.ÖZTÜRK, BELGİN, KALENDER, LALA MUSTAFA PAŞA, NEŞELİ, VEYSEL KARANİ, YILDIRIM, ŞENGÜZEL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2509065) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2509065)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 11.06.2020 12:00 - 11.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2512301) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2512301)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 11.06.2020 13:00 - 11.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2512406) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 11.06.2020 01:00 - 11.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KARAGÜMRÜK mah PROF. NACİ ŞENSOY sk/ MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, MESİHPAŞA, ÇOBAN ÇAVUŞ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET, ŞEHNAMECİ sk/ NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, ELMASPAŞA, HAVUZLU KÜLHAN, HAVUZLU MESCİT, HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI, KATİP, KATİP SİNAN MEKTEBİ, LATİF, MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, MÜHRE, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, NİŞANCA YOKUŞU, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk/ SARAÇ İSHAK mah KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU, TAVŞANTAŞI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2504998) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2504998)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 11.06.2020 15:30 - 11.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL Fatih İlçesi-Süleymaniye mah İsmetiye Caddesi, şahnameci Sokak bölgesinde, Yatırım Çalışması (2509341) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 11.06.2020 19:00 - 11.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 868., 869/1., 874., 900/1., AKŞEMSETTİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506758) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2506758)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 11.06.2020 17:30 - 11.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 561., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2509066) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 11.06.2020 01:00 - 11.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2508887) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508887)İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 11.06.2020 16:30 - 11.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI, ÖZGÜR sk/ MERKEZ mah ÜNLÜ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2511169) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 11.06.2020 16:00 - 11.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah ALAZ, BAKIM, BALKON, BALTA, BAĞIM, BEGÜM, BEŞİK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, CANAN, ESKİ BELEDİYE, TALATPAŞA, ULU, ÜLKÜMEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508508) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508508)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 11.06.2020 15:30 - 11.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GAZİ, GÜLHAN, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, HENDEK, HİLAL, MENZİL, SERDAR, SEZER, YAZICI, YAĞMUR, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508451) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508451)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 11.06.2020 16:00 - 11.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKÇİL, BABACAN, BALÇIK, BUDAK, DERNEK, ORKİDE, TALATPAŞA, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk/ TELSİZLER mah AKAD, ALAZ, BAKIM, BALTA, BENEK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, BULUŞ, BURHAN, MISRA, TALATPAŞA, TAŞKAYA, ULU, ÖZDENİZ, ÖZGÜRLÜK, İPEKYOLU, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508507) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508507)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 11.06.2020 17:30 - 11.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ADEM, AKŞAM, AMAÇ, ANT, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AZİM, AZİZ, AŞİYAN, GÜMÜŞHANE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508512) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.06.2020 15:00 - 11.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 236. sk/ ATATÜRK mah 1.ONUR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, BİLGE, ENGİN, LEYLAK, MERİÇ, MURAT, MUĞLA, PAPATYA, SALI PAZARI, YUNUS EMRE, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk/ MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BURCU, 2.MANOLYA ÇIKMAZI, BURÇ ÇIKMAZI, BURÇAK ÇIKMAZI, ENGİN, LEYLAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2507095) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507095)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.06.2020 05:00 - 11.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.ERGUVAN, 1.KARANFİL, DIŞBUDAK, DR. SADIK AHMET, EBABİL, KAYIN, NERGİS, ZAMBAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508380) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508380)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.06.2020 05:00 - 11.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 2.LALE, AKKAVAK, BÜYÜK KARTOPU, DR. SADIK AHMET, TURUNÇ, YILDIZ, ÇİĞDEM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508384) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 11.06.2020 04:00 - 11.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, GÜL DALI, GÜLEÇ, GÜNEŞ ÇIKMAZI, GÜRBÜZ, GÜVERCİN, IRMAK, KAHRAMANLAR, KASIM, POLİGON, SABAH, ZAFERLER, ŞAHİNCİLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508310) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508310)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 11.06.2020 06:00 - 11.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk/ YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508311) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508311)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 11.06.2020 01:00 - 11.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah ASLIHAN ÇIKMAZI, BADEM, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, KARANFİL ÇAYI, KORE OKUL ALTI, RUMELİ HİSARI CAMİ, SELVİLİ, SEVGİ, TÜRKAN ŞORAY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508296) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508296)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 11.06.2020 16:00 - 11.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah GÜLYOLU, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, YETKİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2512353) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2512353)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 11.06.2020 16:00 - 11.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-SELVİ, ACARLAR-ÇINAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2512351) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2512351)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 11.06.2020 13:00 - 11.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2512440) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 11.06.2020 10:00 - 11.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BAĞDAŞ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DEĞER, ELMALI, GAZİPAŞA, GÖKÇEK, GÖLET, HURMA, KETEN, KULELİ, KUŞAK, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAYBAŞI, ÇAĞLA, ÇİL sk/ İSMETPAŞA mah VARDAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2507124) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 11.06.2020 20:00 - 11.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBULSULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2507470) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507470)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 11.06.2020 16:00 - 11.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2512146) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 11.06.2020 09:30 - 11.06.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 44/7. sk/ NURİPAŞA mah 232., 233., 234., 235., 236., 29/1., 29/2., 55., 55/6., 58/7., 60., 60/3., 61., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 62/5., 63., 63/4., 64/2., 64/3., 64/4., 64/5., 64/6., 64/7., 64/8., 65., 65/10., 65/11., 65/2., 65/3., 65/5., 65/6., 65/7., 65/8., 65/9., 65/B, 65/C, 65/D, 67., 67/2., 67/3., 67/4., BEKİR SUBAŞI, MERV, SEBAHATTİN ZEREN, İSA YUSUF ALPTEKİN, ŞEHİT CEM AKGÜN sk/ SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk/ SÜMER mah 203., 204., 211., 27., 27/1., 27/10., 27/11., 27/3., 27/4., 27/5., 27/6., 27/7., 27/8., 28/4., 28/6., 29/11., 29/14., 29/15., 29/2., 29/3., 29/5., 29/6., 29/7., 29/8., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 64/1., 67., 8/2., 8/3., MERV, ÇİÇEK, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk/ YENİDOĞAN mah 238., 42/4., 42/5., 48., 50/2., 50/7., 58. BULVAR, 58/2., 58/6., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk/ YEŞİLTEPE mah 55/1., 58.BULVAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2511103) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2511103)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 11.06.2020 12:30 - 11.06.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah BEKİR SUBAŞI sk/ SÜMER mah 19., 19/1., 19/3., 20., 200., 209., 21., 3., 3/1., 3/2., 3/4., 3/5., 4., 4/1., 6/5., 7., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2511104) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.