Zahide Yetiş Bebeği Aras İçin Baby Shower Düzenledi

Sunucu Zahide Yetiş 2014 yılında işadamı sevgilisi Cem Arısoy'la Paris'te evlenmişti. Çift ilk bebekleri 'Aras' için baby shower düzenledi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Hamileliğinin sekizinci ayında olan Yetiş'i bu özel gününde yakın arkadaşları Müge Anlı ve Zuhal Topal yalnız bırakmadı. Partiden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU

Zahide Yetiş hamile olduğunu canlı yayında bu sözleriyle açıklamıştı: "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim."

İşte Zahide Yetiş'in davetinden görüntüler...