Yurt Bülteni 6

1 - Kapıkule'de TIR kuyruğu 30 kilometreye çıktı

EDİRNE'de yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR araçları yaklaşık 30 kilometre kuyruk oluşturdu. TIR sürücüleri her hafta kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek, sorunlarına çözüm bulunmasını isterken, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 1571 TIR aracının giriş-çıkış işlemi yapıldı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR araçları 280 kapasiteli TIR parkı dışında, yaklaşık 30 kilometre kuyruk oluşurdu. Yol kenarında çekili araçları içinde sıranın kendilerine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri, her hafta yaşanan yoğunluğun çözüme kavuşturulmasını istedi. Kuyrukta bekledikleri sırada çevrede ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesislerin bile olmadığını ifade eden sürücüler, emniyet ve jandarma ekiplerinin de sırayı denetlemesi gerektiğini söyledi.

24 SAATTE 1500 TIR GEÇTİ

Yoğunluğun yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilene göre son 24 saatte 706 TIR aracının Türkiye'ye giriş işlemi yapılırken, 865 aracın ise Bulgaristan'a çıkış işlemi yapıldı. Yaklaşık 10 kilometre kuyruğun oluştuğu, yine Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son 24 saatte 590 aracın giriş-çıkış işlemi yapıldı.

SÜRÜCÜLER TEPKİLİ

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında özellikle hafta sonu yaşanan kuyruklar TIR sürücülerinde tepkisine neden oldu. Almanya'ya yük taşıyan TIR sürücüsü Ali Altunus, dün gece 22.00 sıralarında kuyruğu girdiğini belirterek, "Her sınıra geldiğimde böyle kuyruklar var. Sürekli araç geliyor, ya Bulgar çalışmıyor ya bizimkiler. Kuyrukta ekmek yok, su yok, ihtiyaç giderecek yerler bile yok.Uyuyamıyoruz çünkü kaçaklar gizlice araçlara saklanıyorlar. Her türlü sorunla karşılaşıyoruz. Gümrük içerisinde mazot alımı kuyruğu neden oluyor. 1500 litre mazot alıyoruz ben saatlerce onu bekliyorum. Kuyrukların nedenlerinden biri de bu" dedi.

'30 SAATTİR KUYRUKTAYIM'

Yaklaşık 30 saattir kuyrukta bekleyen sürücülerden Kadir Genç, kuyrukta her zaman sürücülerin mağdur olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 saattir kuyrukta bekliyorum. Sadece Türkiye değil, Bulgaristan'ın da çalışması lazım. Bu nedenle hep mağdur TIR sürücüleri oluyor. Araçlarda beklemek zorundayız. Başka çaremiz yok, gümrük içerisinde mazot alımı uzun sürüyor. Sıra bekliyoruz, içeri girdikten sonra tescilde bekliyorsun. Sonra mazot sırasına giriyorsun. Ondan sonra da çıkış kuyruğuna giriyorsun. Altı peron var üçü çalışır, durumlar böyle işte. Olanda sürücülere olur" şeklinde konuştu.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR araçların geçişleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yol kenarında bekleyen TIR sürücüleri

-TIR kuyruğu

-Bekleyenler araçlar

-TIR sürücüleriyle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,

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2 - Tüfeği babasına götürürken, 7 yaşındaki yeğenini vurdu

SAMSUN'da babasına istediği av tüfeğini götürürken tetiğe yanlışlıkla basan Dilek U. (21), yeğeni Mahmutcan U.'yu (7) vurdu. Mahmutcan U., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Vezirköprü ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim U., iddiaya göre, kızı Dilek U.'dan evdeki av tüfeğini dışarı getirmesini istedi. Evin önündeki babasına tüfeği uzatan Dilek U., yanlışlıkla tetiğe bastı. Ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar, evlerinin önünde oynayan yeğeni, Beşpınar İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Mahmutcan U.'nun çenesine isabet etti. Ağır yaralanan Mahmutcan U., olay yerinde hayatını kaybetti. Yeğeninin ölümüne neden olan Dilek U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mahmutcan U.'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi, bugun sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.

Mahmutcan U. için saat 10.00'da, Beşpınar Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Mahmutcan U.'nun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Evden detay

Haber-Kamera: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun),

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3 - Uçuruma yuvarlanan ineğin imdadına vali yetişti

ARTVİN'in Ortaköy köyünde uçuruma yuvarlanan inek, yöre sakinlerince telefonla arayarak yardım istediği Vali Ömer Doğanay'ın talimatı üzerine bölgeye giden AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ortaköy köyünde oturan ve bölgede hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Uğral (50) otlatmak için dışarı çıkardığı 4 adet büyükbaş hayvanından biri dengesini kaybedip yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Köy sakinlerine haber veren Hüseyin Uğral, ineğinin kurtarılması için yardım istedi. Bunun üzerine köy sakinlerinden Mehmet Okur, Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı cep telefonundan arayarak, durumu anlattı. Yardım çağrısı üzerine Vali Doğanay, ineğin kurtarılmasını için İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Avcı'ya talimat verdi. Talimat sonrası bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, çalışma başlattı. Uçurma yuvarlanan inek yaklaşık 4 saatlik uğraşın ardından köylülerin de yardımıyla bulunduğu alandan çıkarıldı. Yapılan kontrolde ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, sevinç gözyaşlarına boğulan ineğin sahibi Uğral, kendisine yardımcı olan Vali Doğanay, AFAD ekipleri ile köylülere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İneğin kurtarılma anı

Haber - Kamera: ARTVİN-DHA

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4 - Yaşlı kadını, torununun arkadaşı boğazını keserek öldürmüş

KAHRAMANMARAŞ'ta boğazı kesilerek öldürülen Nezihe Temel'in (79) katil zanlısının, torununun cezaevinden arkadaşı Uğur Alp Düzdoğan (24) olduğu ortaya çıktı. Temel'in yüzüğü ile küpelerini de alan ve yaşlı kadının kendisine kahvaltı hazırladığını da belirten Düzdoğan, "Kahvaltı malzemelerini mutfağa götürürken kadına yumruk atıp yere düşürdükten sonra boğazını kestim" dediği belirtildi.

Kayabaşı Mahallesi'nde 30'uncu sokaktaki müstakil evinde oturan Nezihe Belen, geçen Cuma günü evinde boğazı kesilerek öldürüldü, cesedi ise torunun gelini tarafından bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kadının yüzünde morluklar tespit edilirken, yaşlı kadının küpeleri ile yüzüğünün gasp edildiği belirlendi. Nezihe Temel'in katilini yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. Olayın meydana geldiği yerlerdeki tüm güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekip, evin bir üst sokağındaki marketin güvenlik kamerasında, marketin önünden geçen bir kişiden şüphelenerek araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonunda değişik suçlardan sabıkalı Uğur Alp Düzdoğan olduğu belirlendi.

KANLI ELBİSELER EVİNDE BULUNDU

Özel ekip, dövmecilik yapan ve olaydan bir gün önce de Aydın'dan geldiği belirlenen şüphelinin Serintepe Mahallesi'nde kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheliyi evde bulamayan ekipler, yaptıkları aramada kanlı elbiseler ile yaşlı kadının küpeleri ve yüzüğünü ele geçirdi. Daha sonra evin önünde beklemeye başlayan ekip, dün sabaha karşı Uğur Alp Düzdoğan'ı eve gelirken yakalayarak gözaltına aldı.

'YUMRUKLA YERE DÜŞÜRDÜKTEN SONRA BOĞAZINI KESTİM'

Emniyete götürülen ve yüzünde yaşlı kadının tırnak izleri de ortaya çıkan Uğur Alp Düzdoğan suçunu itiraf etti. Nezihe Temel'in torunuyla cezaevinde arkadaş olduğunu ve yaşlı kadının yalnız yaşadığını bildiğini belirten Düzdoğan, cezaevinde kalan torununun arkadaşı olduğunu ve onun selamını getirdiğini söyleyince de Nezihe Temel'in kendini eve aldığını söyledi. Düzdoğan'ın, "Kadın bana kahvaltı hazırlayıp balkonda ikram etti. Kahvaltı malzemelerini mutfağa götürürken kadına yumruk atıp yere düşürdükten sonra boğazını kestim. Kulaklarındaki küpeleri ile parmağındaki yüzüğü alarak olay yerinden kaçtım" diye ifade verdiği belirlendi.

Sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Uğur Alp Düzdoğan, hastaneden çıkarken gazetecilerin sorusu üzerine, "İsteyerek olmadı" dedi. Düzdoğan, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uğur Alp Düzdoğan'ın polisler arasında

Hastaneye alınması

Hastaneden çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Polis otosunun gidişi

Hastane önündeki polisler

Cinayetin işlendiği evin önünde polis şeridi

Olay yerindeki polisler

Olayın meydana geldiği ev

Evin önündeki eşyalar

Yakınlarının ağlaması

Sağlık ekipleri

Evin önünden detay

Cesedin evden çıkarılması

Cenaze aracına konulması

Aracın gidişi

Nezih Temel'in sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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5 - Erciş'te Ultraslan, şampiyonluk maçını dev ekranda izledi

VAN'ın Erciş ilçesinde Ultraslan taraftar grubu, Göztepespor- Galatasaray maçını, şehir merkezindeki dev ekrandan izledi.

Erciş'te Ultraslan taraftar grubu, Süper Lig şampiyonun belli olduğu Göztepespor- Galatasaray maçını izlemek için Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, Mehmet Şirin Yaşar'a talepte bulundu. Yaşar'ın talimatıyla ilçe merkezindeki dev ekran, maçın izlenebilmesi için uygun hale getirildi. 90 dakikanın ardından Galatasaray rakibini 1-0 yenip, 21'inci şampiyonluğunu ilan etti.

Ercişli Ultraslanlar, şehir merkezinden sahil yoluna kadar konvoy oluşturup, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Taraftarlar, maç öncesi taleplerini yerine getiren Kaymakam Yaşar'ı topluca ziyaret edip, teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dev ekranda maç izleyen taraftarlar

Taraftarların sevinç gösterisi

Taraftarların Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar'ı ziyareti

Haber - Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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6 - Epilepsi pili sayesinde Utku Berat'ın krizleri sona erdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, doğuştan epilepsi hastası Utku Berat Dinçay'ın (8) geçirdiği krizlerin sona erdirilmesi için GATA'da epilepsi pili takılması sonrasında krizleri sona erdi. Geçimini hamallık yaparak sağlayan Hayrettin Dinçay, "Evladım günde 20-30 sefer gece- gündüz nöbet halinde ağır krizler geçiriyordu. Ameliyat parasını karşılayacak gücüm yoktu. GATA'da yapılan ameliyat sonrasında evladımın krizleri sona erdi. Fizik tedaviye başladı. Şimdi ayağa kalkıp yürüyebilmesini görmek istiyoruz" dedi

Başiskele İhsaniye Mahallesi'nde oturan Hayrettin- Dilek Dinçay çiftinin tek çocukları Utku Berat, epilepsi hastası olarak dünyaya geldi. Yatağa bağlı yaşayan Utku Berat, her gün çok sayıda ağır epilepsi krizleri geçirmeye başladı. DHA'nın haberinin ardından Ankara Valiliği'nin devreye girmesiyle GATA'da 1 ay önce yapılan başarılı bir operasyonla Utku Berat'a epilepsi pili takıldı. Utku Berat'ın nöbetleri sona erdi.

'TEK İSTEĞİM YÜRÜMESİNİ GÖRMEK'

Pilin takılmasının ardından oğlunun epilepsi krizlerinin sona erdiğini söyleyen Hayrettin Dinçay, "Berat 17 günlükken bu hastalık başladı. Bundan 1 ay öncesine kadar çok çetin bir mücadele verdik. Çocuğuma 1 ay önce epilepsi pili takıldı. Şu anda iyi gidiyor. Bir sıkıntımız yok. Nöbetleri neredeyse tamamen kesildi. Ara sıra oluyor onu da fark etmiyoruz bile. Eskisi gibi nöbetler yok. Ben oğlumun yürüyüp, konuşmasını tabii ki istiyorum. O da Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ben oğlumu bu şekilde kabullendim. Ölene kadar da ona bakacağım. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Berat fizik tedaviye başladı. Şu anda fizik tedavi devam ediyor. Benim tek isteğim çocuğumun yürümesi" dedi.

'EVLADIMIN ELİNDEN TUTUP GEZDİRMEK İSTİYORUM'

Epilepsi krizlerinin sona ermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Dilek Dinçay, "Berat doğduğunda, 17 günlükken, morarmalar başlamıştı. 8 yıldır da devam ediyor. Günde 30-40'ın üzerinde nöbet geçiriyordu. İlk tanısında dirençli epilepsi denilmişti. Biz çok uğraştık ama hiçbir zaman ilaçlara tepki vermedi. GATA'ya yatırdılar. Şu anda bir sıkıntımız yok. Bizim amacımız Berat'ın nöbetlerinin azalması. En azından acılarının biraz dinmesi. Ameliyat olalı yaklaşık 1 ay oldu. Bu süreçte 2-3 atak haricinde bir nöbetimiz olmadı. Çocuğumuzun yürümesini, konuşmasını, anne-baba demesini isteriz. Ben evladımı elinden tutup gezdirmek istiyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Berat'ın görüntüleri

-Anne ve Baba ile rop

HABER: ERGÜN AYAZ-KAMERA: DİNÇER AKBİR-BAŞİSKELE-DHA