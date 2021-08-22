Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, "Senin hatan" diyerek tecavüz etti

Erkek yetişkin film yıldızı Peter North, ayrı yaşadığı karısı Nadia North'u dövmek ve 2 kez tecavüzle suçlanıyordu. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen North'un başını, ses kayıtları yaktı. Ses kayıtlarında, yetişkin film yıldızının eşinin dövdüğünü kabul ettiği duyuluyor. Polis raporları da Peter hakkındaki tecavüz iddialarını doğrularken, Nadia North eşinin kendisine tecavüz ettiği sırada boynundan tutarak, "Bu senin hatandı" dediğini anlattı.

Yetişkin filmlerde oynamasıyla bilinen Peter North ile ayrı yaşadığı eşi Nadia North arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Nadia North, kocasının kendisini dövdüğünü ve 2 kez tecavüz ettiğini belirtirken, bu iddiaları reddeden Peter'in başını ses kayıtları yaktı. Ses kayıtlarında Peter North'un şiddet iddialarını kabul ettiği duyulurken, Nadia North ise eşinin kendisine tecavüz ederken, "Bu senin hatandı" dediğini söyledi.

SALDIRI ANLARINI KAYIT ALTINA ALDI

43 yaşındaki Nadia North, The Daily Beast'e Aralık 2018'in başlarında, kocasını terk etmeye çalıştıktan ve kocası bunu öğrendikten sonra, iddia edilen saldırılardan biri sırasında öleceğini düşündüğünü söyledi. North, telefonuna iddia edilen saldırının sesini kaydetmişti.

KAYITTAKİ SESLER, İDDİALARI DOĞRULADI

The Daily Beast tarafından yayınlanan kayıtta, gerçek adı Alden Joseph Brown olan 63 yaşındaki Peter North'a ait olduğu ileri sürülen bir adamın sesinin gülerek, 'Jingle Bell Rock' şarkısını söylediği ve Nadia'yı dövdüğünü itiraf ettiği duyuluyor.

"FİZİKSEL VE DUYGUSAL OLARAK SENİ YARALADIM"

'Hayatta zirvedeyim…Her zaman sadece seni mutlu etmek istedim ve seni üzmek için yaptığım her şey için çok üzgünüm…özellikle fiziksel veya duygusal olarak seni yaraladığım…hatta neredeyse öldürdüğüm için... '

KADININ KABURGALARI KIRILDI

Bunlardan birisi, Mart 2017 ile Haziran 2019 arasında iddia edilen en az 11 saldırıdan biriydi. Nadia North, The Daily Beast'e kaburgalarının kırıldığını, vücudunun her yerinde çok sayıda morluk olduğunu, bir kafa kontüzyonu, bir omurilik yaralanması ve en az beş sarsıntı geçirdiğini söyledi.

TACİZ İDDİALARINI DOĞRULAYAN RAPORLAR

Daily Beast, Cumartesi günü yayınlanan özel raporunda, "Nadia'nın North'a yönelik taciz iddialarını doğrulayan çok sayıda polis raporu, hastane raporu, mahkeme belgesi, ses kaydı, metin mesajı ve fotoğraf gördüğünü" söyledi.

YORUM TALEBİNE YANIT VERMEDİ

North, The Daily Beast'in yorum talebine yanıt vermedi. Peter North, 1983'ten beri yetişkin filmi sektöründe ve binlerce yetişkin filmde rol aldı. İkisi Mart 2017'de evlendi ve Nadia, Peter'ın hızla kontrolcü ve şiddet gösteren birisi hale geldiğini söyledi.

KEFALET ÖDEDİKTEN SONRA HESAPLARINI BOŞALTTI

The Daily Beast'in bildirdiğine göre Peter, Haziran 2019'da aile içi şiddet suçlamalarıyla bağlantılı olarak iki kez tutuklandı. Peter North, ikinci tutuklama için kefalet ödedikten kısa bir süre sonra banka hesaplarını boşalttı ve Nadia'ya "iyi bir kız" olduğunu ve biraz para alabileceğini söyledi.

OTEL PARASI İSTEMEK ZORUNDA KALDI

İki ay sonra - Ağustos 2019 - evde küf sorunu olduğu ve tamir edecek parası olmadığı için, Nadia'nın durumu umutsuz bir hal aldı. Bir otel parası için Peter'a yalvardı. The Daily Beast'in bildirdiğine göre, küfe bakmak için bir araya geldiler.

"GÖMLEĞİMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇIKTIĞIMDA BANA TECAVÜZ ETTİ"

Nadia, "Sadece bakıp gitmesi gerekiyordu. Gömleğimi değiştirmek için yukarı çıktım ve… beni özlediğini söyledi. Beni istediğine karar verdi ve ben ona hayır dedim ancak bu işe yaramadı. O zaman bana tecavüz etti" diye konuştu.

"BOYNUMDAN TUTTU"

Nadia, The Daily Beast'e verdiği demeçte olayı, "Beni boynumdan tuttu... ve sonra bunun 'benim hatam' olduğunu ve kimseye söylemememi çünkü bunu hak ettiğimi söyledi." sözleriyle anlattı.

Daily Beast, röportajın 'gizli bir yerden' yapıldığını yazdı. Nadia'nın bu hafta Peter'a karşı açtığı boşanma ve taciz davalarının duruşmaları yapılacak.