Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından Fatma Girik, pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören düzenleniyor.

BODRUM'DA DEFNEDİLECEK

Girik için Şişli Belediyesi'nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze törene düzenlenecek. Girik'in cenazesi Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

GİRİK'İN MENAJERİ: HASTA YATAĞINDA FİLM YAPMA HAYALİ VARDI

Fatma Girik'in menajeri Bircan Silan açıklamasında "Mavi direnişti benim için Fatma Girik. O kadar kapsamlı bir kadındı ki ne desem eksik kalır. Aşkın en güzelini de o yaşadı filmlerinin en güzellerini de o yaptı. Hasta yatağında film yapma hayali vardı. Suna Kıraç'ın hayatını yapmak istedik. Ama kısmet olmadı" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel