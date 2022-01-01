Banu Alkan'dan kafaları karıştıran video! Konuştu, öpücük attı ama karşısında kimse yoktu - Haberler Magazin
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Banu Alkan'dan kafaları karıştıran video! Konuştu, öpücük attı ama karşısında kimse yoktu

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan'ın yılbaşı paylaşımı olay oldu. Paylaştığı videoda biriyle konuştuğu görülen Alkan'ın, karşısındaki kişiye öpücük attığı ancak koltuğun boş olması bir hayli kafa karıştırdı. Göğüs dekoltesiyle de dikkat çeken Afrodit'in bu hareketi tuhaf karşılansa da takipçileri, ünlü oyuncunun hala güzel olduğuna vurguladı.

Bir döneme damgasını vuran ' Afrodit' lakaplı oyuncu Banu Alkan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

OLMAYAN BİRİYLE KONUŞTU

Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından yeni yılla ilgili iyi dilek ve temennilerini dile getirirken, Yeşilçam'ın Afrodit'inden bomba paylaşım geldi. Göğüs dekolteli, pul payet elbisesiyle otelin lobisinden çektiği videoyu paylaşan Alkan, ilk önce karşısında olduğu düşünülen kişiyle konuşup ona öpücük attı. Ancak ilginç olan ise, karşı koltukta kimsenin olmamasıydı.

Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç

SEVENLERİ ÇOK UMURSAMADI

Takipçilerinin yılbaşını bu videoyla kutlayan Afrodit'in paylaşımı görenlere tuhaf gelse de, çoğu kişi bu konuya takılmadı. 63 yaşında olmasına rağmen görünüşüyle zamana meydan okuyan Afrodit'i sevenleri sempatik buldu.

Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç

Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç

Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (1)
Altay Bozkurt:BOSNALI BOSNAK BANU! BU HAL NE YA??? YAGLANIP KIRKPINARA GÜRESE CIKSAYDIN BARI! 70 YASINDASIN UTANMAK NEDIR HALEN ÖGRENMEDIN!! PESSSS!! Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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