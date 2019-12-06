Yeşil çayın faydaları, ısırgan otunun faydaları, kudret narının faydaları, Türk kahvesinin faydaları, ayvanın faydaları, ananasın faydaları!

06.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:36

Doğal yollarla sağlığınızı korumak istiyorsanız yeşil çayın faydaları, ısırgan otunun faydaları, ısırgan otu faydaları, kudret narının faydaları, Türk kahvesinin faydaları, ayvanın faydaları ve ananasın faydalarına inceleyerek bilinçli ve doğal uygulamalar yapabilirsiniz. İşte ısırgan otunun faydaları, ısırgan otu faydaları, kudret narının faydaları, yeşil çayın faydaları, Türk kahvesinin faydaları veayvanın faydaları...

YEŞİL ÇAYIN CİLDİNİZE 5 MÜTHİŞ FAYDASI

Yeşil çay cildiniz için harika bir koruyucu ve canlandırıcıdır. Yüksek miktarda antioksidan içerdiğinden cildinizi serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanmayı ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur. Yeşil çayın kadınların sık karşılaştığı diğer cilt sorunları için faydalarını ise şöyle sıralayabiliriz;

Yeşil çay ile küçük buz küpleri hazırlayarak sabah kalktığınızda meydana gelen yüz şişmelerini azaltabilir hem de gözeneklerinizin küçülmesini sağlayabilirsiniz.

Göz altı morluklarınız için poşet yeşil çayları demledikten sonra poşetlerini buzdolabında soğuttuktan sonra gözlerinizin üzerine koyup bekletebilirsiniz.

Makyaj yapmadan önce nemlendirici yeşil çay özlü krem kullanmanız makyaj malzemelerinin kanserojen etkilerinden korumaya yardımcı olur.

1 yemek kaşığı toz yeşil çay, 1 yumurtanın beyazı ve 1 çay kaşığı balı karıştırarak hazırlayabileceğiniz yeşil çay maskesi ile aknelere savaş açabilirsiniz. Maskeyi yüzünüze sürdükten sonra 30 dakika bekleyin. Ardından bol su ile yıkayarak bir nemlendirici sürün.

Yeşil çay egzama, vücutta kaşıntı, kızarıklık, saçta kepeklenme gibi hastalıkların tedavisine fayda sağlar.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Türk Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, günde 3-4 kupa yeşil çay içilmesi ile uygun miktarlarda antioksidan madde alındığını söylüyor. Sezik, yeşil çay içmenin keyif vermenin yanında sağlığa önemli yararlarının da olduğunu ifade ediyor.

"Seksenli yıllarda 'tabiata dönüş' ile bitkilerin şifa amaçlı kullanımı, bitkisel çayların da tüketimini artmıştır. Halen bitki ve meyve çayları, keyif için, koruyucu olarak veya şifalı etkilerinden yararlanmak amacı ile tüketilmektedir. Çoğu kişi günün değişik saatlerinde farklı bir aroma ve lezzet bulmak için kuşburnu, adaçayı, elma, ıhlamur gibi bitkilerden hazırlanmış bitki çayları içmektedir. Kullanım kolaylığından dolayı, poşet çaylar tercih edilmektedir. Tüketici okulda, işte, evde sıcak su doldurulmuş kupaya poşet çayı daldırmakta, damak zevkine göre 5 dakika kadar tutup, poşeti çıkarıp içmektedir."

Yeşil çay

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI/ Koruyucu veya şifalı etkiler

Ekrem Sezik, bitkilerin sağlığı koruyucu pek çok madde taşıdığının anlaşılmasının, bu maddeleri tabiattan doğrudan almak isteyenleri bitki çayı içmeye yönlendirdiğini belirtiyor: "Sağlığı korumada en önemli madde grubu antioksidanlardır. Antioksidan etkideki maddeleri çay içerek almak gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Değişik antioksidan maddeleri taşıyan bitki kısımlarından hazırlanan poşet bitki çayları piyasada bulunmaktadır. Bu yüzden son yıllarda ülkemizde de yeşil çay tüketimi oldukça artmıştır."

Yeşil çay nasıl elde ediliyor?

Türk Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, yeşil çayın elde edilme yöntemi hakkında da bilgiler veriyor:

"Yeşil çay, çay bitkisinin fermantasyon uygulanmamış yapraklarıdır. Bitkinin tepesindeki tomurcuk halindeki ve altındaki 2-3 yaprak toplanır ve kurutulur. Kimyasal yapısı siyah çaya benzer ama antioksidan etki gösteren polifenoller yeşil çayda daha fazladır.

Dolayısıyla daha çok bu amaçla kullanılmaktadır. Günde 3-4 kupa yeşil çay içilmesi, uygun miktarlarda antioksidan madde alınmasına yetmektedir."

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI/ Yeşil çayın taşıdığı önemli maddeler

Sezik, yeşil çayın taşıdığı önemli maddelere dikkat çekiyor: "Polifenol yapısındaki maddeler (kateşinler, flavonoller…), kafein, teanin (amino asit), vd.. Yeşil çayın sağlık için yararlı kullanımı, bu maddelerin müşterek etkileri ve bilhassa kateşinlerden dolayıdır. Yeşil çayda, antioksidan etkiyi sağlayan kateşinler yüksek oranda bulunur."

Yeşil çay nasıl hazırlanmalı?

Yeşil çayın hazırlanışı hakkında ise şu bilgiler veriliyor: "Kateşinlerin önemli bir kısmı demlemenin ilk 5 dakikasında poşetten suya geçer. Eğer ortamda limon bulunursa suya geçiş hızı artmaktadır. Dolayısıyla, kupaya konan yeşil çay üzerine, sıcak su ilâve edip 5 dakika civarında tutulur. Poşet bu süre sonunda çıkarıldığında, kupadaki sıvıda yeterli antioksidan madde yoğunluğu sağlanmış olur.

Yeşil çayı kokulandırmak için kupaya 6 – 7 biberiye yaprağını kırıp atılabilir. Güzel bir aroma sağlamanın yanında, biberiye yaprağının da antioksidan etkisinden yararlanmak mümkün olur. Piyasada kokulandırılmış değişik yeşil çaylar da bulunmaktadır. Bunları yeşil çayın taşıdığı antioksidan maddelere hiçbir etkisi yoktur. Gönül rahatlığı ile kullanılabilir."

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI/ Sağlık ve yeşil çay

Prof. Dr. Ekrem Sezik'in verdiği bilgilere göre yeşil çayın sağlığa önemli yararları var: "Yapılan yeni çalışmalarda, teanin adlı amino asit ile kafeinin beynin performans artırıcı etkisini desteklediği gösterilmiş. Bu sonuca hem deney hayvanlarında hem de insanda yapılan çalışmalarla ulaşılmıştır. Daha ileri çalışmalar devam etmektedir.

Diğer çalışmaların önemli bir kısmı devamlı yeşil çay içen Uzak Doğu ülkelerinde yapılmış epidemik çalışmalardır. Bu araştırmalardan çıkan sonuçların ana hatları şöyledir:

Günde 4 -5 kupa yeşil çay içilmesi halinde,

1. Kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski azalmış,

2. Kişilerin total kolesterol oranı yeşil çay içmeyenlere göre % 11 civarında düşük çıkmış,

3. Antioksidan etkiden dolayı, kolon, göğüs, küçük hücreli akciğer kanseri, prostat kanseri gibi kanserlere karşı koruyucu etki sağladığı tespit edilmiş."

Sonuç

"Günde 4-5 kupa yeşil çay içilmesi ile uygun miktarda antioksidan alımı ve kalp-damar sistemine pozitif etkilerinin yanında iyi ve ucuz bir antioksidan etki sağlanabilecektir. Teaninin etkileri de ilâve edilirse, yeşil çay içmenin keyif vermenin yanında sağlığa önemli yararlarının da olduğunu söylemek gerekir."

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI

Mevsimsel alerji semptomlarını hafifletmek için doğal yollardan uygulanabilecek bazı çözümler vardır. İlki, kuersetindir. Turunçgiller, elma ve soğanda bulunan bu flavonoidin anti-histamin özellikleri olduğu kanıtlanmıştır.

Histamin, bir şeye alerjik reaksiyon gösterdiğiniz zaman, vücudunuz tarafından salgılanan bir kimyasaldır; dolayısıyla bu kimyasalı bloke ederek alerji semptomlarını hafifletebilirsiniz.

Doğum çözüm: Isırgan otu

Kuersetinin aynı zamanda anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu da kanıtlanmıştır. Bir bitki olan öksürük otu da doğal bir anti-histaminik olarak kullanılır ve etkili olduğu kanıtlanmıştır. Alerji semptomlarını rahatlattığı varsayılan bir diğer doğal çözüm ise ısırgan otu bitkisinden yapılan ısırgan otu çayıdır.

Bu çay önleyici tedbir olarak, semptomlar başlamadan önce içilebilir. Son olarak, alerjiler çoğunlukla genizdeki alerjenlerin birikmesiyle oluştuğundan, neti pot denilen burun yıkama kabını kullanarak, nasal irrigasyon dediğimiz, burna hafif tuzlu su verme işlemini uygulamak, alerjenleri dışarı atarak alerji semptomlarını hafifletebilir.

Ilık bir tuzlu su çözeltisi ve temiz bir neti pot kullanmaya dikkat edin.

Alerjiyi ciddiye alın!

Doğal çözümler bazı mevsimsel alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir ama herhangi bir tedaviye başlamadan önce bir alerji uzmanına danışmak en doğrusudur. Alerjiler yaşamınızı tehdit edebilir ve ciddiye alınmalıdır. Dr. Mehmet Öz

Isırgan

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI/ Solunum sorunlarını giderir

Isırgan otu saman nezlesi, astım ve diğer mevsimsel alerjiler dahil olmak üzere çeşitli solunum rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir.

Alerjik hastalıklara iyi gelir

Araştırmalar, bu bitkiden alınan bazı ekstrakt birleşimlerinin, alerjik reaksiyonları önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir. Astımı olanlar çayını düzenli tükettiğinde bu rahatsızlığın etkilerinin azaldığı gözlenmiştir.

Osteoartrit (Kireçlenme), artrit ve eklem ağrısını hafifletir

Isırgan otu genellikle eller, dizler, kalçalar ve omurgada eklem ağrısı yaşayan osteoartrit ve artrit hastalarının sıkıntılı bölgelerine haricen sürülerek ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Ayrıca ağız yoluyla alındığında da rahatlama sağlayabilir. Eklem ağrıları için ısırgan otu banyoları tavsiye edilir. Romatizma ağrılarını hafiflettiği de bilinmektedir. Bunun için beş dakika kaynatılan ısırgan otu ılıdıktan sonra romatizma ağrısının olduğu bölgeye masaj yapılarak uygulanır.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI/ Gut hastalığına iyi gelir

Araştırmalar ısırgan otunun anti inflamatuar özelliğinin kronik kas ağrılarını yatıştırdığını ve gut hastalığını tedavi edebildiğini göstermektedir. En yaygın kullanımı, ısırgan otu çayı içilmesi ve bitkisel takviye olarak alınmasıdır.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI/ Osteoporoz ve kemik sağlığına katkı sağlar

Bor ısırgan otunun içeriğinde bulunan önemli bir mineraldir ve bu mineral kemiklerimizdeki kalsiyum içeriğinin korunmasında etkilidir. Böylece bu bitki osteoporozun başlamasının yavaşlamasına yardımcı olur.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI/ Prostat sağlığını korur

Başta prostat kanseri olmak üzere prostatla ilgili idrar yapma, idrar torbasının boşaltılması, ağrılı idrara çıkma, idrar sonrası damlama ve idrar akışının azalması gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğu gözlenmektedir.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI/ Cilde iyi gelir

Ekstraktlar cilde uygulandığında, ısırgan otunun aknenin (sivilce) şiddetini azalttığı ve hatta bakteriyel enfeksiyonları önleyebildiği kanıtlanmıştır. Antioksidan özelliklerinden dolayı iyileşmeyi hızlandırabilir, yara izlerinin ve lekelerin görünümünü azaltabilir ve kırışıklıklarla yaş lekelerini azaltmak için anti-aging etkilerini artırabilir. Genel olarak tonik ya da maske olarak kullanılır.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI/ Saç sağlığını korur

Saç dökülmesini önler ve kellik tedavisinde kullanılabilinir. Isırganın yaprakları kaynatılarak suyu saçın son durulamasında kullanılır. Bu işlem, kafa derisi sağlığını koruduğundan kepek oluşumunu da önler. Yanı sıra ısırgan otu çayı içilmesi bu tedaviyi daha etkili kılar. Azalan saçların yerine yeni saçların çıkmasını sağlayarak saçlarda gürleşme sağlar.

KUDRET NARININ FAYDALARI NELERDİR?

Yetiştirilmesi kolay bir meyve olan kudret narı, mide sorunlarından kabızlığa, kanserden gribe kadar birçok sağlık sorununa iyi geliyor.

KUDRET NARININ FAYDALARI/ MİDEYE İYİ GELİYOR

Anavatanı Hindistan olan kudret narı, anavatanında mide hastalıklarında ilaç olarak kullanılıyor. Kudret narını zeytinyağı ile karıştırarak tüketerek mide sorunlarınıza şifa bulacaksınız.

KUDRET NARININ FAYDALARI/ KABIZLIĞA İYİ GELİYOR

Kudret narı sindirim sorunları için de iyi bir çözüm aracıdır. Zeytinyağı ile karıştırılıp aç karna tüketilen kudret narı, birkaç saat içinde kabızlığı gidermeye yardımcı olacaktır.

KUDRET NARININ FAYDALARI/ GRİBİ ÖNLÜYOR

Antibiyotik özelliği olan kudret narı, özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi sorunlar için önleyici etkisi vardır.

Kudret narı

KUDRET NARININ FAYDALARI/ YANIKLARA İYİ GELİYOR

Kudret narı, vücutta oluşan yanıklara iyi gelmektedir. Ancak kudret narını yanıklarda kullanmak için önceden karışım hazırlayıp cam kavanozda muhafaza etmek gerekiyor. Bunun için bir adet kudret narının çekirdeklerini çıkarıp ezin. Lapa haline gelen kudret narını kavanoza alın. Az miktarda zeytinyağı ilave ettikten sonra cam kavanozda saklayabilirsiniz. Yanık yaralarında ve diğer sağlık sorunlarında mutlaka öncelikle doktorunuza başvurun.

KUDRET NARININ FAYDALARI/ KANSERİN YAYILMASINI ÖNLÜYOR

Kudret narının hücre yenileyici özelliği, kanserin yayılmasını önleyici etki göstermesini sağlıyor. Her gün aç karna kudret narı tüketmek, özellikle meme kanserine karşı koruyucu etki göstermektedir.

KUDRET NARI HAZIRLANIŞI

Gerekli malzemeler: Yarım kavanoz doğal bal, 1 adet kudret narı

Yapılışı: Kudret narını lapa haline gelene kadar ezin. Sonra bir kavanoza alın. kavanozun içinde bal ile karıştırın. Bu karışımı yemeklerden önce aç karna tüketebilirsiniz.

Alternatif yöntem: Çekirdekleri ayıklanmış kudret narını yarısına kadar zeytinyağı dolu cam kavanoza koyun. Bu şekilde kudret narı yavaş yavaş için yağın içinde eriyerek daha etkili bir hale gelecektir. Hazırladığınız karışımı yemeklerden önce ya da yemek sırasında tüketebilirsiniz.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Türk kahvesini içmeniz için sağlıklı nedenleriniz var. Çünkü her gün bir fincan Türk kahvesi içmek, sağlığınızı birçok yönden olumlu şekilde etkiliyor.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI/ ANTİOKSİDAN DEPOSU

Türk kahvesinin telvesi ile pişirilmesi, antioksidan kapasitesinin artmasını sağlıyor. Böylece içindeki polifenollerle antikanserojen özelliğe kavuşuyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, günde 1-2 fincan kahve içmenin kansere karşı direnç sağladığını ortaya koymuştur.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI/ KONSANTRASYON ARTIYOR

Güne başlarken şekersiz Türk kahvesi içmek, ezber gücünü, zihinsel fonksiyonları ve koordinasyon yeteneğini artırıyor. Türk kahvesini çikolata ile tüketmek, bu etkiyi daha da artırmaktadır.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI/ UZUN VADEDE TANSİYONA ZARARI YOK

Türk kahvesinin tansiyon için zararlı olduğu görüşü vardır. Ancak Türk kahvesi, tansiyonu kısa süreliğine artırmaktadır. Uzun vadede tansiyon üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Bu noktada içilen kahvenin miktarına dikkat edilmesi gerekir.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI/ KALP DOSTU

Günde bir fincan Türk kahvesi içmek, kalbe iyi geliyor. Yapılan araştırmalarda, Türk kahvesi içenlerin kalp damarlarının ve lenf damarlarının iç yüzeylerini onarılmasına yardım ettiği ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürdüğü ortaya konulmuştur.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI/ YAĞ YAKMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Spordan yarım saat önce Türk kahvesi içmek, yağ yakımının kolaylaştırmaktadır. Adrenalin salgılatması ve dolaşım sistemini uyarması, daha fazla yağ yakmayı kolaylaştırmaktadır

Türk kahvesi

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI/ ALZHEİMERİ ÖNLÜYOR

Türk kahvesi, dünyada milyonlarca kişinin yaşadığı sağlık sorunu olan alzheimerın önüne geçiyor. Düzenli olarak kafein alımı, zihinsel faaliyetlerdeki yavaşlamayı azaltarak alzheimer tedavisinde yardım etmektedir.

TÜRK KAHVESİNİN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Günde bir fincan Türk kahvesi kolon kanseri riskini, kalın bağırsak kanseri riskini yüzde 25, safra kesesinde taş riskini yüze 45 azaltıyor.

Kahve içenlerde içmeyenlere nazaran daha az diş çürüğünün olması dikkat çekiyor.

Metabolizmanın yağ yakmasına katkı sağlıyor.

Kahvenin ayrıca depresyon ve alkolizm tedavisine iyi geldiği biliniyor.

Şekerli içmemek kaydıyla kilo almayı ve mide ekşimelerini engelliyor.

Kahvenin içerdiği kafein maddesi, sinir sistemini uyarıp zihinsel aktiviteyi güçlendiriyor.

Uyuşukluğu giderip enerji veriyor ve uyanık kalmayı sağlıyor.

Yapılan araştırmalar günde 6 fincan kahve içen 55 yaşındaki bir kişinin düşünme potansiyelinin içmeyenlere oranla 6 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Kolesterolü düşürüyor.

Ağrı kesicilerin etkisini yüzde 40 oranında artırıyor.

Göğüs kanseri riskini azaltıyor.

Günde 3 fincan kahve içmek astım tehlikesini azaltıyor.

Kahve girişkenliği arttırıyor.

Kemikleri güçlendiriyor fakat burada yaşlıların fazla tüketmesinin sakıncalı olduğu biliniyor.

Yüksek tansiyonu önlüyor.

Pankreas kanserini azaltıyor.

Kalp rahatsızlıklarını büyük oranda önlüyor

Depresyona karşı etki gösteriyor.

AYVANIN FAYDALARI NELERDİR?

Rengi ve tadı ile iştahımızı kabartan ayva, aynı zaman da çok da besleyici. Sadece kendisi değil yaprağı da çok faydalı.

Dilimlenerek, sıkılarak ya da bitki çayı olarak değişik yöntemlerle tüketilen ayvanın hem kendisi hem de yaprağı birçok sağlık sorununa iyi gelmektedir.

AYVANIN FAYDALARI

Ayva, solunum yolu ve karaciğer hastalıklarına doğal çözümdür. Karaciğeri temizleyen ayva, Karaciğerin düzgün çalışmasını sağlar.

Ayva, bal ile karıştırılıp tüketildiğinde kolit ile savaşmaya yardım eder.

Sabah aç karna ayva yiyerek mide bulantısına çözüm üretebilirsiniz.

Ayvada bulunan B17 ve diğer maddeler, kansere karşı direnç sağlamaktadır

Ayva, sıkılarak tüketilerek pankreas yetersizliği tedavisine destek olur.

Ayvada hepatiti tetikleyen mikroorganizmaların gelişmesini önleyen antiviral maddeler vardır.

Ayva, ishal, hemoroid ve uterin kanama için olumlu sonuçlar verir.

Ayva

AYVANIN FAYDALARI/ AYVA YAPRAĞININ FAYDALARI

Ayva yaprakları çay olarak tüketildiğinde ishale iyi gelir.

Ses tellerini yumuşatır.

Uykusuzluğu önler.

Göz kuruluğunu giderir.

Karaciğeri korur.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

Bronşiti geçirir.

Ağız içinde oluşan aftı giderir.

Öksürüğe iyi gelir.

Kan yapar.

Harici uygulanarak cildi yeniler.

AYVA YAPRAĞI ÇAYI

Gerekli malzemeler: 5 adet ayva yaprağı, 4 bardak su.

Yapılışı: Önce suyu kaynatın. Sonra suya ayva yapraklarını ilave edin. 2-3 dakika suyu ayva yaprakları ile beraber kaynatın. Sonra karışımı 5 dakika bekletin. Beklettiğiniz karışımı süzün. Tatlandırmak isterseniz biraz bal ekleyebilirsiniz. Aynı ayva yapraklarını 4-5 kez demleyebilirsiniz.

Not: Ayva ve yaprağı tansiyon yükselmesine yol açtığı için tansiyon sorunu olanlar ve kabızlık sorunu olanların ayva tüketiminde doktor tavsiyesine uyması gerekmektedir.

AYVA ÇEKİRDEĞİNİN BİLMEDİĞİMİZ FAYDALARI

İçerdiği potasyum, kalsiyum, bakır, demir ve vitamin nedeniyle ayva çekirdeğinin birçok faydası var. Ayva çekirdeği kullanarak evinizde doğal karışımlar hazırlayabilirsiniz.

İçinde bulunan vitaminler sayesinde ayva çekirdeği kullanarak yapılan karışımların birçok faydası bulunuyor.

AYVANIN FAYDALARI/ CİLTTEKİ LEKELERİ YOK EDER

7-8 ayva çekirdeğini çıkartıp 1/2 çay bardağı ılık suda ağzı açık şekilde 1 gün boyunca bekletin. Jöle gibi bir kıvama gelince yüz ve boyun bölgesine sürün ve 20 dakika bekletin. Cildinizdeki lekeleri yok edip cildinizin sıkılaşmasını sağlayacaktır.

AYVANIN FAYDALARI/ YAĞLI SAÇLAR İÇİN BİREBİR

1 bardak suya 30 gram ayva çekirdeği ekleyip 1 saat suda bekletin. Bu karışımı kısık ateşte kaynatın ve ılık ılık saçlarınıza uygulayın. Saçları streç filmle sarıp yarım saat bekleyin ve durulayın. Haftada bi kere tekrarlayın.

AYVANIN FAYDALARI/ DOĞUM SONRASI ÇATLAKLARI GİDERİR

1 adet ayvanın çekirdeklerini çıkarın ve yarım bardak suyun içinde 1 gece bekletin. Sabah bu karışımı süzgeçten geçirip 3 kaşık hindistan cevizi suyu ekleyin. Hazırladığınız kürü her gün çatlak bölgelere masaj yaparak sürün.

AYVANIN FAYDALARI/ YANIKLARA İYİ GELİR

Yarım bardak suya ayva çekirdeklerini ekleyip bekletin. Yanık bölgelere bu su ile pansuman yapın. Yanık izlerini geçirmeye de yardımcı olacaktır.

AYVANIN FAYDALARI/ İSHALİ KESMEYE YARDIMCI OLUR

5-6 tane ayva çekirdeğini 1 çay bardağı suyla 10 dakika kaynatıp çocuğunuza içirdiğinizde ishalin kesilmesini sağlar.

AYVANIN FAYDALARI/ CİLT HASTALIKLARINA DOĞAL ÇÖZÜM

İshal için yapılan çay aynı zamanda cilde uygulandığında dudak çatlamaları, egzama, meme ucu yaraları ve yanıkların tedavisinde kullanılabilir.

AYVANIN FAYDALARI/ ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTIR

Ayva çekirdeklerini ezip bal ile karıştırarak tüketin. Enfeksiyon riskini azaltarak vücudunuzu birçok hastalığa karşı koruyacaktır.

AYVANIN FAYDALARI/ ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

1 bardak ılık suya 1 avuç ayva çekirdeği ekleyerek jel gibi bir kıvama gelene kadar suda bekletin. Bu suyu içtiğinizde öksürük ve bronşitinizin azaldığını göreceksiniz.

ANANASIN FAYDALARI NELERDİR?

İçme suyuna ananas eklemek hem sağlığınız hem de güzelliğiniz açısından büyük faydalar sağlıyor.

Taylan Kümeli bir antioksidan deposu olan Ananas meyvesinin vücuda ve rahatsızlıklara etkisini ise şöyle sıralıyor;

ANANASIN FAYDALARI/ HIZLI YAĞ YAKIYOR, KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği ile özellikle son yıllarda ülkemizde de Ananasın yaygınlaştığını belirten ve kilo sorunu olanlar için ideal bir seçim olduğunun altını çizen Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, bu meyvenin kilo vermek için oluşturulan pek çok diyet listesinde görüleceğini söylüyor. Kümeli, besin lifi bakımından zengin olan Ananasın kabızlık başta olmak üzere çeşitli sindirim sorunlarına karşı tüketilmesi için önerilen meyveler arasında ilk sıralarda geldiğini ifade ediyor.

ANANASIN FAYDALARI/ SERBEST RADİKALLERİ DENGELİYOR

C vitaminin aynı zamanda sağlıklı bir bağışıklık sistemi içinde önemli vitaminler arasında yer aldığını kaydeden Kümeli, özellikle antioksidan özelliği olan Ananasın sağlık açısından farklı bir yeri olduğuna vurgu yapıyor. Kümeli, "Suda çözünür antioksidan vitaminler arasında bulunan C vitaminin sayıları arttığında damar tıkanıklığı, diyabete bağlı kalp hastalığı, solunum yolu hastalıkları ve daha pek çok hastalığın önünü açan serbest radikalleri dengeleyerek vücudu koruyor." açıklamasını yapıyor.

ANANASIN FAYDALARI/ Makula Dejenerasyonu

Sarı nokta hastalığı olarak bilinen ve bir retina hastalığı olan makula dejenerasyonu daha çok 55 yaşından sonra görülen ve gerekli tedavi yapılmadığı takdirde görme kaybına yol açabilen bir göz hastalığıdır. Uzmanlar sarı nokta ve diğer göz hastalıklarından korunmak için aralarında Ananas meyvesinin de bulunduğu antioksidan vitaminler bakımından zengin meyve ve sebzelerin daha sık tüketilmesini öneriyor.

ANANASIN FAYDALARI/ Bromelain

Ananasta bulunan ve gıdalarla alınan proteinlerin sindirimi sırasında kullanılan enzimlerin karışımı olan "bromelain"in pek çok faydası bulunuyor. İltihabı önleyen bromelain enzimi vücudun su tutmasına bağlı şişliği azaltıyor, gut hastalığının tedavisine yardımcı oluyor, proteinlerin sindirimini hızlandırarak sindirim sistemine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda iltihapla birlikte görülen sinüzit ve eklem iltihabı gibi hastalıkların belirtilerini hafifletiyor.

ANANASIN FAYDALARI/ Kanser

Son yıllarda yapılan araştırmalarda Ananas'a özgü bromelain enziminin laboratuvar hayvanlarında bağışıklık sistemine zarar vermeden kanser hücresi sayısı azalttığı sonucunun elde edildiği görülüyor.

Diş Etleri-Buffalo Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre günde 60 mg'dan (yaklaşık 1 Ananas) daha az C vitamini alanların almayanlara oranla 1.5 kat daha fazla diş eti iltihabına yakalanma riski bulunuyor.

ANANASIN FAYDALARI/ Kemik Sağlığı

Ananasta bol miktarda bulunan manganez minerali kalsiyum, çinko ve bakırla birlikte kemik sağlığı açısından en önemli elementler arasında yer alıyor.

ANANASIN FAYDALARI/ Kilo Verme

Ananasta bulunan ve protein sindirimine yardımcı olan bromelain enzimi yağların sindirimi sırasında kullanılan lipaz enzimi ile birlikte çalışarak gıdalar yoluyla alınan yağın vücutta birikmesini önlüyor.

ANANASIN FAYDALARI/ Sindirim

Proteinin vücut tarafından sindirilmesinde kullanılan enzimleri içermesi bir yana Ananas aynı zamanda sindirim için kritik önem taşıyan besin lifi bakımından da zengin meyveler arasındadır. Ananasta bulunan lif bağırsaklardaki suyu toplayarak sindirimi yavaşlatır. Bu sayede gıdalardan alınan vitamin ve minerallerin vücut tarafından daha çok emilmesine yardımcı olur.

ANANASIN FAYDALARI/ Tansiyon

Yeterli miktarda (günlük önerilen miktar 4700 mg) potasyum almak kan basıncının (tansiyon) dengelenmesini sağlar. Ananas içerdiği potasyum ile (1 meyvede 986 mg) yüksek tansiyonun düşürülmesine ve kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

ANANASIN FAYDALARI/ Cilt

C vitamininin cilt ve saç sağlığı için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yüksek miktarda C vitamini içeren ananas vücudun kolajeni sentezlemesini kolaylaştırarak cildin daha esnek olmasını sağlarken akne oluşumu azaltır.

Ananasın Kalorisi ve Besin Değerleri

100 gram kabuğu soyulmuş ananas;

50 kalori

0.5 gram protein

9.8 gram şeker

1.4 gram besin lifi (günlük ihtiyacın %6'sı)

58 IU A vitamini (günlük ihtiyacın %1'i)

47.8 mg C vitamini (günlük ihtiyacın %80'i)

0.7 mcg K vitamini (günlük ihtiyacın %1'i)

0.1 mg B1 vitamini (günlük ihtiyacın %5'i)

0.5 mg B3 vitamini (günlük ihtiyacın %2'si)

0.1 mg B6 vitamini (günlük ihtiyacın %6'sı)

18 mcg folat (günlük ihtiyacın %5'i)

13 mg kalsiyum (günlük ihtiyacın %1'i)

0.3 mg demir (günlük ihtiyacın %2'si)

12 mg magnezyum (günlük ihtiyacın %3'ü)

8 mg fosfor (günlük ihtiyacın %1'i)

109 mg potasyum (günlük ihtiyacın %3'ü)

0.1 mg çinko (günlük ihtiyacın %1'i)

0.1 mg bakır (günlük ihtiyacın %6'sı)

0.9 mg manganez (günlük ihtiyacın %46'sı) içerir.

100 gram ananasın yaklaşık 86 gramı sudur. Aynı miktarda ananas 17 mg omega 3, 23 mg omega 6 yağ asitleri içerir.

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