Zonguldak'ta Kızılay Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında "Kızılay Sokağı" etkinliği gerçekleştirdi.

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, beraberindeki heyetle üç gün sürecek etkinliklerin açılışını gerçekleştirdi. Kızılay Sokağı'nda, kan bağışı farkındalığını artırmanın yanı sıra afet bilinci ve gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla AFAD'ın deprem simülasyon tırı da yer aldı. Böylece vatandaşlar ve öğrenciler, afet anında doğru davranış biçimlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikte yer alan anaokulu öğrencileri de müzik ve dans gösterileri ile eğlendi. Kızılay temalı el emeği hazırlanan ürünler; stantlarda sergilendi. Etkinlik alanını gezen protokol üyeleri, Kızılay temalı pastayı keserek haftayı kutladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Zonguldak Kızılay Başkanı Kürşat Yağız, "Türk Kızılay 150 yılı aşkın süredir afetlerde, savaşlarda, salgınlarda, insani ihtiyaçların olduğu her anda insanların yanında olmuş umut taşıyan bir kuruluş olmuştur. Bazen bir sıcak çorba, bazen battaniye, bazen kan torbası ile bir tebessüm ile milyonlarca insanın hayatına dokunmuştur" dedi.

Zonguldak'ta kurdukları "Türk Kızılay Zonguldak Arama Kurtarma" ekibinin de akredite sınavını geçerek başarılı olduğunu anlatan Yağız, şöyle devam etti:

"Çoğunluğunu madenci kardeşlerimizin oluşturduğu Türk Kızılay Zonguldak Arama Kurtarma ekibimiz akredite sınavını geçerek şu anda Zonguldak'ta arama kurtarma akredite ekibidir. Bu başarı hem Zonguldak'ımızın büyük bir onur kaynağı hem de Türk Kızılay'ının afetlerdeki etkinliğinin somut bir göstergesidir. Her gönüllümüz her bağışçımız büyük bir iyilik zincirinin halkasıdır. Çünkü bir iyilik bir hayatı değiştirir. Bir hayat değişirse dünya değişir. Bu vesile ile çalışmalarımıza katkı sunan gönüllülerimize, bağışçılarımıza ve kurumlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz."

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can da Kızılay Haftası'nın önemine dikkat çekerek, "Biz bu hafta iki bayramı birlikte kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Ardından da Kızılayımızın bayramı olan Kızılay Haftası'nı kutluyoruz. Bu çifte bayramı biz birlikte yaşıyoruz. Özellikle öğrencilerimizin katılmasıyla geleceğin gönüllülerini şimdiden hazırlamış oluyoruz. Geleceğin gönüllüleri Kızılaycıları aramızda gerçekten bizim için çok anlamlı bir gün. Kızılay 157 insanlığın hizmetinde. Milletimizin, devletimizin hizmetinde faaliyetlerini güzel bir şekilde sürdürüyor. Savaşlarda, afetlerde ve normal zamanlarda Kızılay hem afet kurumu, hem sosyal yardım kurumu. İnşallah bu yılın sonunda kan torbası üretimimizi başlatıyoruz. Bu çok önemli ve değerli bir hizmet olacak. Yine inşallah Aralık ayında Ankara'da plazma fabrikası kuruyoruz. Temelini Cumhurbaşkanımız atıyor. ve iki yıl sonra bu fabrika plazma üretecek. Yılda 550 milyar lirayı yurt dışına göndermekten kurtulacağız" dedi. - ZONGULDAK