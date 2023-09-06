ZBEÜ mezunlarını uğurladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (ZBEÜ) başlayan mezuniyet heyecanı, Ereğli ve Zonguldak Merkez'de gerçekleştirilen törenlerle sona erdi.

Ereğli Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Ereğli Eğitim Fakültesi, Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Kdz. Ereğli MYO, Alaplı MYO mezuniyet törenine Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Kdz. Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, protokol üyeleri, Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademik-idari personel, hayırsever Zuhal Yılmaz, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğretim elemanları ve öğrencilerinin tören alanına gelmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Üniversite birincisi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi ana bilim dalı öğrencisi Feyza Ilıcan tüm mezunlar adına bir konuşma yaptı. Ilıcan, konuşmasında yeni mezun Türk gençleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ilelebet, çalışarak ve üreterek devam ettireceklerinin altını çizdi.

Törende konuşan Rektör Özölçer, sözlerine Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybeden öğrencileri anarak başladı ve buruk bir mezuniyet sevinci yaşadıklarını dile getirdi. Konuşmasında konuklara, meslektaşlarına, ailelere ve öğrencilere ayrı ayrı seslenen Rektör Özölçer, ZBEÜ ailesi olarak mezunların elde ettiği başarıyı gururla izlediklerini ve bundan sonraki hayat yolculuklarında da her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi. Ereğli Eğitim Fakültesi binasını yaptıran merhum Hacı Kadri Yılmaz'a ve kızları Zuhal Yılmaz'a ve Ereğli Eğitim Vakfı'na teşekkürlerini sunan Rektör Özölçer, bu vizyonun ışığında ZBEÜ'yü büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından Ilıcan'a başarı belgesi ve plaket takdim edildi. Mezunlara, diploma takdim edilmesiyle devam eden tören, öğrencilerin meslek yemini etmesi ve kep atmasıyla sona erdi.

İİBF, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Zonguldak MYO mezuniyet töreni öğleden sonra mezuniyet törenleri Site Kapalı Spor Salonunda tüm hızıyla devam etti. Saat 15.00'da başlayan İİBF, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Zonguldak MYO mezuniyet törenine ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun öğrencilerin ve akademisyenlerin tören alanına gelmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İletişim Fakültesi dönem birincisi Eda İşcan'ın konuşmasıyla devam etti.

Törende tüm mezun öğrenciler adına konuşan İletişim Fakültesi dönem birincisi Eda İşcan, iletişimciler olarak iletişimin gücüyle daima daha iyi bir toplum için çalışacaklarını ve meslek ilkelerine bağlı kalacaklarını İfade etti.

Rektör Özölçer, konuşmasında köklü bir geçmişi olan ZBEÜ'nün 13 ayrı kampüste 15 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 4 Yüksekokul, 3 Enstitü, 9 Meslek Yüksekokulu ve 36 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet üretme faaliyetlerine her geçen gün kapasitesini artırarak devam ettiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından dönem biri cileri mezuniyet kütüğüne plaket çakarak, diploma ve hediyelerini protokol üyelerinin elinden aldı. Ardından dereceye giren öğrenciler sahneye davet edilerek mezuniyet belgesi ve ödülleri takdim edildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, BESYO Mezuniyet Töreni ZBEÜ mezuniyet programı, saat 18.00'da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, BESYO için Site Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle sona erdi. Törene ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun öğrencilerin ve akademisyenlerin tören alanına gelmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dönem birincisi Elif Çiçek kürsüye davet edildi.

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dönem birincisi Elif Çiçek, ruh sağlığının da en az beden sağlığı kadar önemli olduğunu vurgulayarak dört yıllık eğitim süresi boyunca kendilerine teorik yetkinlik kazandıran hocalarına teşekkürlerini sundu.

Rektör Özölçer konuşmasında, ZBEÜ'nün yetiştirdiği bireyler olarak yeni mezunların bilimin ve insanlığın daha aydınlık yarınlara ulaşmasına katkı sağlayacaklarına inandığını vurguladı. Öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında sanat, kültür ve sporu ihmal etmemelerini öğütleyen Rektör Özölçer, geleceğe umutla bakmalarını ve bu toplumun insanlarıyla dayanışma içinde olacakları bir yaşam diledi. Konuşmalardan sonra Elif Çiçek'in mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve ardından kendisine başarı belgesi ve plaket takdim edilmesi ile devam eden tören, öğrencilere diploma takdimi ve kep atılmasıyla görkemli bir final yaptı. - ZONGULDAK