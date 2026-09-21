Tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar yeniden gözaltına alındı

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Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamaları kapsamında yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında tahliye kararı çıktı. Mahkemenin kararının ardından savcılık itiraz yoluna başvururken, Acar bu kez farklı bir suçlama kapsamında yeniden gözaltına alındı.

EVİNDEKİ KASADAN SERVET ÇIKTI

Yaklaşık 26 yıl DHMİ Genel Müdürlüğünde görev yapan ve Kasım 2024’te emekliye ayrılan Mehmet Cemil Acar’ın evinde gerçekleştirilen aramada dikkat çeken miktarda para ve değerli maden ele geçirildi. Aramada kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan değerlendirmede ise Acar’ın gelir düzeyiyle açıklanamayacak bir malvarlığına sahip olduğu, bazı varlıklarını gizlediği ve banka hesaplarında şüpheli hareketler bulunduğu yönündeki tespitlere yer verildi.

Dosyadaki bilgilere göre Acar, aylık gelirinin 3 milyon lira olduğunu ifade etti. Acar’ın emekliliğinden yaklaşık üç ay önce Batman’da bir mercimek fabrikası satın aldığı, ayrıca adına kayıtlı 12 taşınmaz bulunduğu belirtildi.

DURUŞMADA MALVARLIĞININ KAYNAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILDI

Davanın önceki duruşmalarından birinde Acar, SEGBİS üzerinden mahkemeye bağlanarak savunmasını yaptı. Duruşmada sanığın malvarlığının nasıl oluştuğuna ilişkin değerlendirmeler de gündeme geldi.

Tanık Behice Nilgün Erdem, Acar’a herhangi bir bedel almadan devrettiği gayrimenkulün, geçmiş dönemde verilen mimarlık ve danışmanlık hizmetlerinin karşılığında olduğunu ileri sürdü.

Acar’ın yeğeni Ahmet Acar da Batman’da miras yoluyla kalan arazi üzerinde otel yapılmasına ilişkin anlaşma kapsamında Mehmet Cemil Acar’a 300 bin dolar ve 1 kilogram altın verdiğini söyledi.

SAVCILIK TUTUKLULUĞUN SÜRMESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığı bildirildi. Savcılık, mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesini desteklediğini ve soruşturma ile yargılama kapsamında incelenmesi gereken hususların henüz tamamlanmadığını belirtti. Bu gerekçelerle Mehmet Cemil Acar’ın tutukluluk halinin devamı talep edildi. Sanık Çağla Acar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesi de istendi.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Savcılığın görüşünün ardından yeniden söz alan Mehmet Cemil Acar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Acar, sürecin bazı bürokratların yönlendirmeleri ve kendisine yönelik husumet nedeniyle devam ettiğini öne sürerek suç işlemediğini savundu.

Acar ayrıca, Devlet Denetleme Kurulu tarafından görev süresince tüm işleyişlerinin denetlendiğini belirterek hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Mahkeme, Acar’ın tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti. Acar’ın serbest bırakılması, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirine bağlandı. Davanın bir sonraki duruşmasının 7 Aralık’ta yapılmasına karar verildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Mahkemenin tahliye kararının ardından savcılık karara itiraz etti. İtirazın sonrasında Mehmet Cemil Acar hakkında bu kez “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması kapsamında yeniden gözaltına alındı.

MART AYINDA DA TAHLİYE EDİLİP YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Acar hakkında daha önce de benzer bir süreç yaşanmıştı. Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, 9 Mart 2026’da Acar’ın tahliyesine karar vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz etmesinin ardından Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Acar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarmıştı. Acar, 15 Mart’ta Aksaray’da yakalanarak yeniden tutuklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com