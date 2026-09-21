Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın milli takım tarzı tartışma yarattı

Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın milli takım tarzı tartışma yarattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Milli takımda yer alan Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın kampa katılım gösterdikleri sırada tercih ettikleri ilginç kombin dikkat çekti. İki futbolcunun ilginç tarzı bazı kesimler tarafından beğenilirken, diğer bir kesim tarafından ise eleştirildi.
- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacak.
- Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa katıldıkları sıradaki giyim tercihleriyle dikkat çekti.
- İki futbolcunun kombinleri futbolseverler arasında beğenenler ve eleştirenler olmak üzere ikiye bölünmüş bir tartışma yarattı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa’yı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, dev karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Ay-yıldızlı ekip Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlarken, milli futbolcuların kampa giriş anları saha dışındaki ilk dikkat çeken gelişme oldu.
KAMPA DAMGA VURAN İKİLİ
Galatasaray’da ve milli takımda birlikte forma giyen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı, kampa katıldıkları sıradaki giyim tercihleriyle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Alışılagelmişin dışında iddialı ve kendine has tarzlarıyla objektiflerin karşısına geçen iki oyuncunun kombinleri hayranlarını ve futbolseverleri ikiye böldü.
BEĞENEN DE VAR ELEŞTİRENLER DE
İki yıldız futbolcunun ilginç tercihleri kısa sürede spor ve moda gündeminin ilk sırasına yerleşti. Bir kesim futbolsever iki oyuncunun özgün tarzını son derece modern ve karizmatik bularak desteklerken; diğer bir kesim ise tercih edilen kıyafetleri eleştiri yağmuruna tuttu.