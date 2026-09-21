Yemen'in Taiz kentinde pazar yerine saldırıda Husiler ve hükümet birbirini suçladı

Yemen'in Taiz kentinde pazar yerine saldırı düzenlendi.

Yemen'de Babülmendep yakınlarındaki Taiz kentine bağlı Zu Bab bölgesinde pazar yerine saldırı düzenlendi. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz netlik kazanmazken, İran destekli Husiler ile Yemen hükümeti saldırıda birbirlerini suçladı. Bazı kaynaklar Husilerin pazar yerini füzeyle hedef aldığını öne sürerken, bazı kaynaklar ise Yemen hükümetinin pazar yerine hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısı açıklanmadı.

Saldırı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı