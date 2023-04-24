Yeşil Sol Parti, Artvin Milletvekili Adaylarını Tanıttı

Yeşil Sol Parti, Artvin milletvekilleri adaylarını Hopa’da kamuoyuna tanıttı. Tanıtım toplantısına, HDP Muş Milletvekili ve Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Adayı Gülüstan Kılıç Koçyiğit de katıldı. Koçyiğit, "Gerçek alternatif bu ülkede biziz. Yeşil Sol, Türkiye’nin kapısını, Türkiye’deki demokrasinin kapısı aralamaya geliyor. Demokratik cumhuriyeti kurmaya geliyor. Bunun sözünü de Hopa’dan veriyoruz" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Yeşil Sol Parti, Artvin milletvekilleri adaylarını Hopa'da kamuoyuna tanıttı. Tanıtım toplantısına, HDP Muş Milletvekili ve Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Adayı Gülüstan Kılıç Koçyiğit de katıldı. Koçyiğit, "Gerçek alternatif bu ülkede biziz. Yeşil Sol, Türkiye'nin kapısını, Türkiye'deki demokrasinin kapısı aralamaya geliyor. Demokratik cumhuriyeti kurmaya geliyor. Bunun sözünü de Hopa'dan veriyoruz" dedi.

Yeşil Sol Parti'nin Artvin milletvekilleri adayları Fulden Şahin ve Sabri Vayiç, dün Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya katılan Gülüstan Kılıç Koçyiğit, şunları söyledi:

"Kazım Koyuncu'nun çok güzel bir sözü vardı, 'Denizin çocuklarından dağların çocuklarına selam getirdik' demişti. Ben de bugün Kars'tan Hopa'ya selam getirdim, sevgi getirdim, Yeşil Sol'un mesajını getirdim. Sözlerime başlamadan önce, tabii ki Doğu Karadeniz'deyiz, Metin Lokumcu'yu anmadan geçemeyeceğim. Sevgili yoldaşım da ifade etti, yıllarca süren bir cezasızlık politikası var. Metin Lokumcu'nun davasının takipçisiyiz, davası davamızdır. Burada Artvin'de olup Havva Ana'ya selam göndermeden olmaz. Ne demişti? 'Devlet kimdir? Benim' demişti. Evet, devlet olmaya, özne olmaya geliyoruz. Buradan Havva Ana'ya selam olsun.

"ALELADE BİR SEÇİM SÜRECİNDE DEĞİLİZ"

Bizler, bütün devletin kadrolarını ele geçirmiş, devletin içini boşaltmış, parti devleti haline getirmiş, kendi saltanatını sürdürmek adına devletin bütün bürokratik mekanizmalarını yok etmiş bir faşizan yönetim ile mücadele ediyoruz. Bizim mesele, sadece seçimi kazanıp kazanmama meselesi değildir, sadece milletvekili olma meselesi değildir, sadece cumhurbaşkanlığını değiştirip değiştirme meselesi değildir. Bizim aslında meselemiz, bu ülkede eşit, insanca, onurlu bir şekilde yaşayıp yaşayamayacağımızı, bunun rejimini kurup kuramayacağımız ve bunun yönetimini kurup kuramayacağımız meselesidir değerli arkadaşlar. Onun için, alelade bir seçim sürecinde değiliz. 7 Haziran 2015'te kazandığımız zaferi hazmedemeyen AKP'liler, o gün bugündür hem partimizi hem de partimize gönül vermiş her bir yurttaşımızı, her bir arkadaşımızı hedef almış durumda. Bugün Sayın Figen Yüksekdağ, Sayın Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata ve bugün Osman Kavala eğer cezaevinde ise temel nedenleri; eşitlik, özgürlük ve demokrasi için mücadele etmeleri, ellerini taşın altına koymalarıdır. Ama onlara şunu açık ve net bir şekilde söylemek gerekir; onlar bizi cezaevine koydular, bizim siyasi irademizi gasp etmeye çalıştılar. Belediyelerimize kayyum atadılar. Meclislerimizi feshettiler ama bakın buradayız; Artvin'den, Hopa'dan, Karadeniz'in en doğusundan sesleniyoruz.

"YEŞİL SOL PARTİ, CUMHURİYET'İ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRABİLECEK YOLUN ADIDIR"

Karşımızda iki blok var. Biri Cumhur İttifakı, onu çok anlatmaya gerek yok zaten. Ülkede estirdiği faşizm açık ve net. Diğeri de Millet İttifakı'nın dışında, bu ülkeye, bu ülkenin halklarına üçüncü bir seçeneği sunuyoruz. Nedir o? Emek ve Özgürlük İttifakı. Yani bu ülkenin gerçekten demokratik cumhuriyetini inşa edecek; bu ülkede, ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırabilecek, buluşturabilecek yolun adıdır. Biz ne Cumhur İttifakı gibi faşizan çizgideki statükodan ısrar eden çizgiye yakınız ne de bugün bu ülkenin köklü sorunlarına çözüm bulmak yerine palyatif çözümler sunan, sadece sistemi pansuman etmeye çalışan, restore etmeye çalışan sisteme yakınız. Biz, gerçek seçeneğiz. Biz, halkın seçeneğiyiz. Yani üçüncü yol seçeneğiyle demokratik cumhuriyeti inşa etme meselesinde temel bir bakış açımız var değerli arkadaşlar."

"HEP BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Yeşil Sol Parti Artvin Milletvekili Adayı Fulden Şahin, "Vicdanın, çözümün, emeğin, işçinin, değişimin sesi olup 14 Mayıs'ta sandıklarda bizimle Yeşil Sol Parti'de olun. Eşit, özgür bir toplum için, daha çok kadın için, değişim için biz buradayız ve hep birlikte değiştireceğiz" dedi.

Yeşil Sol Parti Artvin Milletvekili Adayı Sabri Vayiç ise şunları söyledi:

"Yeşil Sol Parti, her zaman diktatörlüğün karşısında dimdik duran partidir. 14 Mayıs'ta AKP ve faşist blokunu yıkacağız. Bizler, Yeşil Sol Parti olarak, Diyarbakır zindanlarında 12 Eylül faşizmine karşı direniş gösteren Mazlum Doğanların arkadaşlarıyız. Yeşil Sol Parti olarak, ser verip sır vermeyen İbrahim Kaypakkayaların arkadaşlarıyız. Bizler, Yeşil Sol Parti olarak, Kızıldere'de arkadaşlarıyla birlikte ölümsüzleşen Mahir Çayanların arkadaşlarıyız. Bizler, Yeşil Sol Parti olarak, dar ağaçlarında 'Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği' diyen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının arkadaşlarıyız. Bizler, Yeşil Sol Parti olarak, yaklaşık 8 bin yurtseverle birlikte Türkiye'de zindanlara atılan Selahattin Demirtaş'ın arkadaşlarıyız."