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Küle dönen köyde alevler bir tek ona dokunmadı

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Manisa'da 6 gün süren orman yangını sırasında küle dönen Karayakup köyünde, sadece şehit kabri ve kabrinin başındaki Türk bayrağının yanmadığını görenler hayrete düştü.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli ilçesine kadar devam eden orman yangını çok sayıda ekibin yoğun çabalarıyla 6'ncı gününde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Orman yangınında tamamen yanan Gördes'in Karayakup köyündeki acı manzara yürekleri dağlarken köyün mezarlığı da yangının ortasında kaldı. Alevlerin zarar veremediği tek mezar ise 2010 yılında şehit olan Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve kabrinin başındaki Türk bayrağı oldu. Şehidin köyde yaşayan ailesinin ise yangından sonra İzmir'de yaşayan kızlarının yanına gittikleri öğrenildi.

Gördes'teki orman yangınında sadece şehit mezarı ve Türk bayrağı zarar görmediAlevlere teslim olan köyün son hali

"GÖRÜNCE HAYRETLER İÇİNDE KALDIM"

Köyün önceki dönem muhtarı olan Adnan Kaya, yangının ikinci gününde yeni kaybettiği babasının mezarını ziyaret için geldiğini ve her yerin küle döndüğünü sadece şehidin mezarının yanmadığını görerek hayrete düştüğünü anlattı. Kaya, "Şehit mezarına hiçbir şey olmamış. Yangın ikinci gün tekrar alevlenip köye doğru geldi. Helikopterler, arazözler geldi ama köy rüzgardan duman altında kaldı. Canımızı zor kurtardık. Köyü terk etmek zorunda kaldık. Evlerden bir şey alamadık. Sadece traktörünü alan kaçabildi alamayanın da traktörleri de yandı. Baraja kadar dayandık. Rüzgar da arkadan yangını tetikledi. Yangınla, baraj arasında kaldık. Suya dalmak zorunda kaldık. O arada Allah'tan rüzgar kesildi. 15-20 kişi ölecektik. Rüzgar ters döndü ya barajda boğulacaktık ya da dumandan ölecektik. Allah'tan rüzgar ters döndü ve kurtulduk" dedi.

Gördes'teki orman yangınında sadece şehit mezarı ve Türk bayrağı zarar görmedi

Gördes'teki orman yangınında sadece şehit mezarı ve Türk bayrağı zarar görmedi

Gördes'teki orman yangınında sadece şehit mezarı ve Türk bayrağı zarar görmedi

Gördes'teki orman yangınında sadece şehit mezarı ve Türk bayrağı zarar görmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Ertaş Orman Yangını Adnan Kaya Gördes manisa Yerel Haberler

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