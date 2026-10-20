RJ Mitte’nin ölümünden önce nişanlısıyla çok ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi

RJ Mitte’nin ölümünden önce nişanlısıyla çok ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve ölüm nedeninin intihar olduğu açıklanan Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin annesi, nişanlısının “ya annen ya ben” ültimatomu verdiği iddiasına ilişkin konuştu.
- RJ Mitte'nin nişanlısı Kennedy Suarez'in, oyuncudan annesiyle kendisi arasında seçim yapmasını istediği iddia edildi.
- Mitte'nin annesi Dyna Mitte, iddiaya ilişkin "Bunun bir kısmı yaşanıyordu" yanıtını verdi.
- Suarez aralık ayında taşındı ve sonrasında Mitte'yle yalnızca üç-dört kez görüştü.
“Breaking Bad” oyuncusu RJ Mitte’nin nişanlısı Kennedy Suarez’in, oyuncudan annesiyle kendisi arasında seçim yapmasını istediği öne sürüldü. Mitte’nin annesi Dyna, oğlunun bu gerilimden etkilendiğini söyledi.
“BUNUN BİR KISMI YAŞANIYORDU”
Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran RJ Mitte’nin annesi Dyna Mitte, oğlunun nişanlısı Kennedy Suarez’le yaşadığı sorunlara ilişkin konuştu. Basına yansıyan iddiaya göre Suarez, Mitte’den annesiyle kendisi arasında seçim yapmasını istedi.
Dyna Mitte, iddiaya ilişkin kendisine yöneltilen soruya, “Bunun bir kısmı yaşanıyordu” yanıtını verdi. Ailelerinin çok yakın olduğunu belirten anne, yaşananların oğlunun üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu söyledi. Ancak ikili arasındaki özel konuşmaların ayrıntılarını paylaşmadı.
NİŞANLISIYLA SON AYLARDA AZ GÖRÜŞMÜŞLER
Dyna, Suarez’in aralık ayında taşındığını ve sonrasında Mitte’yle yalnızca üç-dört kez görüştüğünü açıkladı. Nişanlısının Mitte için düzenlenen anma törenine katılmaması hakkında ise Suarez’le bu konuda konuşmadığını belirtti.