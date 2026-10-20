Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

RJ Mitte’nin ölümünden önce nişanlısıyla çok ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
RJ Mitte’nin ölümünden önce nişanlısıyla çok ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve ölüm nedeninin intihar olduğu açıklanan Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin annesi, nişanlısının “ya annen ya ben” ültimatomu verdiği iddiasına ilişkin konuştu.

  • RJ Mitte'nin nişanlısı Kennedy Suarez'in, oyuncudan annesiyle kendisi arasında seçim yapmasını istediği iddia edildi.
  • Mitte'nin annesi Dyna Mitte, iddiaya ilişkin "Bunun bir kısmı yaşanıyordu" yanıtını verdi.
  • Suarez aralık ayında taşındı ve sonrasında Mitte'yle yalnızca üç-dört kez görüştü.

“Breaking Bad” oyuncusu RJ Mitte’nin nişanlısı Kennedy Suarez’in, oyuncudan annesiyle kendisi arasında seçim yapmasını istediği öne sürüldü. Mitte’nin annesi Dyna, oğlunun bu gerilimden etkilendiğini söyledi.

“BUNUN BİR KISMI YAŞANIYORDU”

Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran RJ Mitte’nin annesi Dyna Mitte, oğlunun nişanlısı Kennedy Suarez’le yaşadığı sorunlara ilişkin konuştu. Basına yansıyan iddiaya göre Suarez, Mitte’den annesiyle kendisi arasında seçim yapmasını istedi.

Dyna Mitte - Rj Mitte

Dyna Mitte, iddiaya ilişkin kendisine yöneltilen soruya, “Bunun bir kısmı yaşanıyordu” yanıtını verdi. Ailelerinin çok yakın olduğunu belirten anne, yaşananların oğlunun üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu söyledi. Ancak ikili arasındaki özel konuşmaların ayrıntılarını paylaşmadı.

NİŞANLISIYLA SON AYLARDA AZ GÖRÜŞMÜŞLER

Dyna, Suarez’in aralık ayında taşındığını ve sonrasında Mitte’yle yalnızca üç-dört kez görüştüğünü açıkladı. Nişanlısının Mitte için düzenlenen anma törenine katılmaması hakkında ise Suarez’le bu konuda konuşmadığını belirtti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Erkan Petekkaya parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış: Bunu çıkarmam

Sözleşmesine bile yazdırıyor! Erkan Petekkaya’nın yüzük kuralı
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret

Galatasaray'a kötü haber UEFA'dan geldi
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber sessizliğini bozdu: Doktor raporunda darp izi yok

Çıraklarını dövmekle suçlanan berber sessizliğini bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı

İstanbullulara 1,9 milyon lira veriliyor, süre uzatıldı
Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı
Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü kurtarıldı

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü kurtarıldı
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu

Fon soruşturması sürerken Hazine Bakanı Şimşek'e bir yeni kurmay daha
Nwaiwu'dan olay yaratacak paylaşım! Beşiktaşlı futbolcuyu ayakkabı boyacısı yaptı

Eyvah eyvah! Beşiktaşlı futbolcuyu ayakkabı boyacısı yaptı
İngiliz basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...

Tüm ülke Salah'ı konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Tüm gözler yanındaki isme çevrildi