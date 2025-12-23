Van'da Asistan Hekimlerden Basın Açıklaması: Ücretler Yoksulluk Sınırının Altında

(VAN) - Van ve Hakkari Tabip Odaları, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Hekim Birliği Sendikası tarafından düzenlenen basın açıklamasında asistan hekimlerin çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi talep edildi.

Van-Hakkari Tabipler Odası, asistan hekimlerin uzun çalışma saatleri, güvencesiz koşullar, yetersiz altyapı, artan iş yükü ve şiddet riski gibi sorunlarını protesto etti. Açıklamada, yaşanan sıkıntıların hem sağlık çalışanlarını hem de halkın güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti almasını etkilediği vurgulandı. Asistan hekimler, haklarının korunması ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi için yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı. Hazırlanan basın açıklamasını asistan hekim Mehmet Ali Demir okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, sağlık sisteminin ağır yükünü omuzlayan ve aynı anda hem nitelikli uzmanlık eğitimi almaya hem de kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya çalışan asistan hekimleriz. Uzun süredir güvencesiz çalışma koşulları, yetersiz altyapı ve malzeme, artan iş yükü, şiddet riski ve ihlal edilen özlük hakları nedeniyle hem mesleki hem de insani sınırlarımız zorlanmaktadır. Yaşanan bu sorunlar yalnızca biz sağlık emekçilerini değil, doğrudan halkın güvenli, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti alma hakkını da tehdit etmektedir. Eğitim hakkımızın sistematik biçimde göz ardı edildiği, hasta güvenliğinin risk altına girdiği ve verilen sözlerin tutulmadığı bu koşullar artık sürdürülemez bir noktaya ulaşmıştır.

Polikliniklerde hasta sayısının fazlalığı, hastalara nitelikli muayene için yeterli süre ayrılmasını engellerken, asistan hekimlerin akademik ve bilimsel gelişimini de sekteye uğratmaktadır. Hastanemizde araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını yürütebileceği ve güncel kaynaklara erişebileceği, teknolojik altyapısı güçlü bir kütüphane bulunmamaktadır. Birçok bölümde eğitim seminerleri yalnızca asistan hekimlerle sınırlı kalmaktadır, öğretim üyelerinin katılımı yetersizdir.

"Tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılan sarf malzemeleri ve temel tıbbi ekipman eksiktir"

Kontrollü alanlara denetimsiz erişim, yetersiz ziyaret düzenlemeleri ve şiddet önleyici sistem eksikliği, çalışma düzenini bozmakta ve hasta sağlığını tehlikeye atmaktadır. Teknik donanım ve güvenlik personeli eksikliği, çalışma alanlarını güvenli olmayan mekanlara dönüştürmektedir. Tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılan sarf malzemeleri ve temel tıbbi ekipman eksiktir. Hijyen ve koruyucu malzemelerin yetersizliği hizmeti aksatmakta, enfeksiyonları önleme uygulamalarını zayıflatmaktadır. Bu durum hem sağlık çalışanları hem de hastalar açısından risk oluşturmaktadır.

"Yetkililer, insan hayatını merkeze alan güvenli ve sürdürülebilir bir sevk sistemi kurmakla sorumludur"

Pediatri gibi temel branşlarda yan dal birimleri bulunmamakta, mevcut yan dallar ise ciddi imkan eksiklikleriyle çalışmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki yetersizlikler hayati riskler doğurmaktadır. Acil doğum ve yenidoğan bakım ihtiyacı olan hastaların, gerekli altyapı sağlanmadan yalnızca 'acil çıkış' kararı ile sevki kabul edilemez. Bu, yaşam hakkı ve güvenli sağlık hizmeti hakkını ihlal etmektedir. Yetkililer, insan hayatını merkeze alan güvenli ve sürdürülebilir bir sevk sistemi kurmakla sorumludur. Hastanede ne çalışanların ne de hastaların kısa süreli soluklanabileceği kantin bulunmaktadır. Yemeklerin hijyen ve besin değeri yetersizdir, akşam nöbet yemekleri ise iyileştirilmelidir. Uzun süredir devam eden ek bina inşaatı, hem çalışan hem hasta imkanlarını geciktirmekte, gürültü ve görüntü kirliliği yaratmaktadır.

"Yetkililerden beklentimiz sorunlara kalıcı çözümler üretilmesidir"

Mesai sonrası özel vakalar, sağlık personelinin mesleki gelişimini ve standart güncellemeleri sekteye uğratmaktadır. Personelin özel vakalara odaklanması acil ve rutin hizmetleri aksatmakta, acil vakalara müdahale sürelerini uzatmaktadır. Nöbet sonrası izin uygulamalarındaki farklılıklar mağduriyet yaratmaktadır. Uzun süreli tedavi gören hastalar için sosyal alanlar yetersizdir. 19 Aralık 2025 promosyon ödemeleri banka tarafından taahhüt edilmesine rağmen gecikmiştir. Asistan hekimler, nöbet sonrası izin, nitelikli eğitim, güvenli çalışma ve insanca ücret için mücadele etmektedir. Ücretler yoksulluk sınırının altında, ödemeler gecikmekte ve yan hastanelerle adaletsiz fark oluşmaktadır. Yetkililerden beklentimiz taleplerin karşılanması, sorunlara kalıcı çözümler üretilmesidir. Aksi halde demokratik ve meşru haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz."