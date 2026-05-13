Üniversite öğrencilerinden gönül köprüsü: 'Ekrandan İlmeğe, Kalpten Kardeşe' dayanışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri, "Ekrandan İlmeğe, Kalpten Kardeşe" sloganıyla hayata geçirilen ÜNİDES Projesi kapsamında el emeğiyle hazırladıkları amigurumi bebekleri Diyarbakır'da kanser tedavisi gören çocuklara bayram hediyesi olarak ulaştıracak.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan Edebiyat ve Sanat Kulübü üyeleri, sosyal sorumluluk kapsamında anlamlı bir projeye imza attı. ÜNİDES Projesi kapsamında bir araya gelen öğrenciler, el emeğiyle hazırladıkları amigurumi bebekleri Diyarbakır'da onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara hediye edecek. Öğrenciler tarafından özenle hazırlanan oyuncak bebeklerin, hastanede tedavi süreci devam eden çocukların moral ve motivasyonuna katkı sağlaması hedefleniyor. Kulüp üyeleri, hem çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak hem de toplumsal dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Gerçekleştirilen etkinlik, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü örnek çalışmalar arasında yer aldı.

"Ekrandan ilmeğe, kalpten kardeşe" adlı projenin asıl amacının ekranda kalma sürgetesinin azaltılarak, öğrencilere mesleği kazanım sağlamak olduğunu, üretilen ürünlerin de amaca uygun şekilde kanser tedavisi gören çocuklara hediye edileceği belirtildi. Oluşturulan atölyede 50'ye yakın öğrencinin çalışarak ürettikleri amigurumi bebek, bayram öncesi Dicle Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Servisinde yatan 20'e yakın çocuğa götürülerek teslim edilecek.

Atölyeyi ziyaret eden Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, iki amaca hizmet edecek projenin hem öğrencilere hem de dezavantajlı çocuklara kazanım sağlayacağını söyledi. Rektör Elmastaş, Edebiyat ve Sanat Kulübünün projesi kapsamında üretilen ürünlerinin amacına uygun bir şekilde yapıldığını belirterek, "Öğrencilerimiz tarafından örülen ürünler bu atölyede hazırlanıyor. Tabii buradaki amaç, öğrencilerimizi, gençlerimizi daha çok ekranlardan uzak tutmak ve yeni ürünler geliştirerek kazanım elde etmelerini sağlamaktır. Ekranlardan uzak dururken, aynı zamanda bir ürün üretmek projenin asıl amacı. Burada üretilen ürünler de özellikle Diyarbakır ili seçilmiş durumda. ÜNİDES projesi kapsamında bu faaliyet sürdürülüyor. Burada üretilen ürünler de oradaki kanser hastası çocuklarımıza verilmek üzere götürülecek. Dolayısıyla böyle iki amaca hizmet eden hem öğrencilerimize ve gençlerimize bir beceri kazandırsın hem de ortaya çıkan ürünlerin bahsettiğimiz hasta çocuklarımıza bir hediye olarak sunulsun. Bu projenin temel amacı bu. Tüm gençlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel projelere imza atarlar" dedi.

Proje yürütücüsü Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Kürüm ise ÜNİDES Projesi kapsamında öğrencilerin ekranda geçirdikleri çok uzun süreleri azaltmak, onlara yeni bir mesleki eğilim kazandırmak, konsantrasyonlarını düzenlemek, seviyelerini üst düzeye taşımak adına bir el sanatı öğretmeyi amaçladıklarını söyledi. Kürüm, "Öğrencilerin ekranda geçirdikleri çok uzun süreleri azaltmak, onlara yeni bir mesleki eğilim kazandırmak, konsantrasyonlarını düzenlemek, seviyelerini üst düzeye taşımak adına bir el sanatı öğretmeyi uygun gördük. Bunun içinde en uygun olabilecek el sanatının amigurumi örgüsü olduğunu düşündük. Örülen malzemelerin ne olacağı konusunda tartıştığımızda ise onlar hediye etmek istediler ve buna en çok mutlu olacak kesim olan kanser tedavisi gören çocukları uygun gördük. Bu anlamda da Bitlis'te yaşadığımız için bize en yakın onkoloji servisi Diyarbakır'da olduğu için oyuncaklarımız bittiği zaman biz oyuncaklarımızı Diyarbakır onkoloji servisine götürerek burada tedavi gören çocuklarımıza hediye edeceğiz" diye konuştu.

Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda elde edilen amigurumi bebekleri bayram öncesi çocuklara ulaştırma hedefinde olduklarını da hatırlatan Esra Kürüm, "Oradaki çocuklara bir bayram hediyesi mahiyetinde bizzat kendimiz hediye edeceğiz. Bu süreçte, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ÜNİDES Projesi kapsamında bize sunduğu destek gerçekten çok önemliydi. Öğrencilerimin özverisi çok önemliydi. Birçoğu ilk defa tığla, iple, elyafla tanıştı. Severek ördüler, sevgiyle ördüler. O çocuklara da şifa alması dileğiyle. Aslında proje, bir aylıktır. Ancak aldığımız malzemeyi bitiremediğimiz için önümüzdeki dönemde de biz yeniden örgüler örüp, yeniden oyuncaklar örüp o çocukları yeniden mutlu edebiliriz ya da farklı bir kesimdeki çocukları mutlu etmeyi düşünebiliriz. Proje desteğiyle 400'e yakın kit aldık. Yaklaşık 100 tane oyuncak çıkarmayı hedefliyoruz bayramdan öncesine kadar. 100'e yakın oyuncak elde edip o çocuklara sevindirmeyi düşünüyoruz. Ancak ileri vadede kalan kitleri de değerlendirip o çocuklara yeniden hediye etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Esra Kürüm, öğrencilerin birçoğunun ilk defa bu atölyede tığ ve örgü ile tanıştığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçoğu ilk defa öğrendi. Bilen çocuklar vardı. Belki daha önce farklı tekniklerle bir işi yapan öğrencilerimiz vardı. Ama şunu net olarak söyleyebilirim, halihazırda sürekli örgü ören hiç öğrencim yoktu. Hiç bilmeyen çok öğrenci vardı. Hepsi birbirlerinden, internetten ya da ailelerinden yavaş yavaş öğrendiler. Ortaya çıkan manzara hepimizi çok mutlu etti. Bizim toplumlarda genel kanımız, el işinin genelde kadın işi olduğu yönündedir. Ancak biz artık bunun da kırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden aslında yine bu genel kabullerin de dayatmasıyla bize örgü öğrenen çocukların tamamına yakını kız öğrenciler. Bizim okulumuzda okuyan kapalı ve açık cezaevinden gelen öğrencilerimiz var. Onlardan erkek desteği aldık. Bize birkaç oyuncak onlar ördüler. Biz bir okul kulübüyüz, bir üniversite kulübüyüz. Tabii ki erkek öğrencilerimiz var. Bu anlamda bize lojistik, malzeme desteğini büyük oranda erkek öğrencilerimiz yaptı ve bu anlamda onların da emeği çok çok büyük."

Projeye kulüp öğrencisi olarak destek veren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ceylin Acar da, böyle bir projede olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, emek veren arkadaşlarına ve destek veren herkese teşekkür etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı