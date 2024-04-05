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Türk Kızılayı Kan Stokları Azalıyor, Vatandaşlardan Kan Bağışı Çağrısı

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Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, azalan kan stoklarıyla ilgili vatandaşları kan bağışına çağırarak, " Türkiye'nin 300 noktasında canlı operasyon yönetiyoruz. Kan sürekli ve acil bir ihtiyaç. Ramazan Bayramı'nda Allah muhafaza bir kaza olması durumu ya da hastanelerde yapılan operasyonlar için stokumuz olması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin 300 noktasında 7 gün 24 saat esasına göre bağış noktalarında ülkenin kan operasyonunu yürüten Türk Kızılayı'nın kan stoku Ramazan ayında düşüşe geçti. Türk Kızılayı Genel Merkezi'nde yapılan çağrılar sonucu bağışlarla Kızılay'ın stoklarında bir miktar artış yaşandı ancak yeterli artış sağlanmadı.

"Operasyonlar için stokumuz olması gerekiyor"

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Saygılı, herkesi kan bağışına davet ederek, "Ramazan'ın son haftasına girerken çok sıkıntı yaşamadan ucu ucuna getirdik. Bütün kan bağışçılarımızı Türkiye'deki 300 noktaya gelerek, bilmedikleri ve tanımadıkları birilerine şifa olma adına kan bağışlarını yapmalılar. Kan sürekli ve acil bir ihtiyaç. Ramazan ayında gerekli stoklarımızın olması gerekiyor. Ramazan Bayramı'nda Allah muhafaza bir kaza olması durumu ya da hastanelerde yapılan operasyonlar için stokumuz olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Düzenli kan bağışı yapmaya davet ediyorum"

Kan vermenin iyiliği bulaştırdığını vurgulayan Saygılı, "Türkiye'nin 300 noktasında canlı operasyon yönetiyoruz. Kanları aldıktan sonra akredite olmuş laboratuvarda işliyoruz. Sonrasında ülke çapındaki özel ve kamu hastanesi olan bin 156 hastaneye lojistiğini sağlıyoruz. Kıymetli bağışçılarımız akşam eve gidince anne ve babaları bugün ne iş yaptınız dediklerinde bugün kan verdik, tanımadığımız birilerine iyiliği bulaştırdık ve hayata tutunmasına vesile olduk demeleri için de Kızılay noktalarımız açık. Özellikle bağışçı sayısı olarak bayram sonu artmasını bekliyoruz. Kızılay'a erkek kardeşlerimizi 3 ayda bir kadın kardeşlerimizi de 4 ayda bir düzenli kan bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Her bireye kan ihtiyacı hasıl oluyor"

Ramazan dolayısıyla bazı Kızılay Kan Bağış Merkezlerinin gece 24.00'a kadar açık olduğunu aktaran Ramazan Saygılı, "Ailemizin her bireyine bu kan ihtiyacı hasıl oluyor. Dolayısıyla stoklarımızda hazır olursa hastanede şifa bekleyen vatandaşlarımız kan bağışından dolayı sıkıntı yaşamamış olur ve şifa bulurlar. Gece 24.00'a kadar kan merkezleri açık" dedi.

Kan bağışı yapan doktor Kayhan Süreyya İşgüzar ise hastanelerde kan ihtiyacının her zaman olduğuna dikkat çekerek, "Bir hekim olarak herkesi kan vermeye davet ediyorum. Hastanelerde inanılmaz ihtiyacımız oluyor. Bu konuda bütün vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum. Kan vermek orucu bozmuyor bu aslında bilinen bir şey, o nedenle gönül rahatlığıyla gelip bağış yapabilirler" ifadelerini kullandı.

"Kan bağışını alışkanlık haline getirmemiz lazım"

270'inci kan bağışını yapan Zeki Özen de düzenli kan bağışına çağrı yaparak, "Kan bağışında mühim olan düzenli kan vermektir. Düzenli kan bağışı yapmak hem sizin kendi sağlığınız hem de diğer insanlara yardımcı olmanız içindir. Bir olay oldu hemen gideyim kan vereyim olayı değil, bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Akdeniz bölgesinde yaşıyoruz ve Akdeniz anemisi olduğu için burada trombosit ihtiyacı fazla oluyor. Yılda 4 defa kırmızı kan verebiliriz fakat 24 defa dediğimiz trombosit verebiliriz. Genelde ağırlıklı olarak trombosit kan veriyorum. Çünkü Akdeniz bölgesinde bunun hastası çok. 270'inci kan bağışımı yapıyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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