İstanbul'dan Şam'a 13 yıl sonra havalanan ilk uçakta Suriyeliler gözyaşlarını tutamadı

Türk Hava Yolları (THY), Esad rejiminin devrilmesinin ardından 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. 13 yıl aradan sonra ilk uçuş İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapıldı.

İLK UÇAK 09.00'DA HAVALANDI

Toplam 349 yolcu, Şam Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı. İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.00'da hareket eden THY uçağının yaklaşık 2 saatlik seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

ŞARKILAR SÖYLEDİLER

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen yolculardan bazıları uçağa biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı. Çok sayıda Suriyeli, terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine yıllar sonra dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı yolcular uçağa binmeden önce telefonlarından Arapça "Başını dik tut, artık özgürsün Suriye" şarkısını açarak, söyledi. Büyük coşku yaşayan Suriyeliler, boyunlarındaki Suriye yazan atkı ve bayraklarla sevinç gösterileri yaptı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Sevinç gösterilerinin ardından bazı yolcular duygusal anlar yaşadı. Yıllar sonra doğdukları topraklara dönen yolcular gözyaşlarına hakim olamadı.

"SURİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM, ÇOK MUTLUYUM"

Suriye'ye gittiği için çok sevindiğini belirten Fuat Abdulhalid, "Suriye'yi çok özledim, çok mutluyum. 12 sene Türkiye'de kaldım. Şimdi ziyaret için gidiyorum" dedi. 12 yıldır Türkiye'de olduğunu söyleyen Nail Beyazıt, "Sonunda Şam'a gidiyoruz. Suriyeliyim, yaklaşık 12 yıldır buradayım. Durum çok iyi olduğu için çok mutluyuz. Geri dönüyoruz artık. Daha önce hiç gidemiyorduk. Bizim fabrikalarımız da vardı, yıkıldı hepsi" diye konuştu.

Bir başka Suriyeli yolcu ise, "2016'da geldim, 9 yıldır buradayım. Ailemi özlediğim için ziyarete gideceğim. İş de bağlamaya çalışıyorum. Yazılım mühendisiyim. Türkiye'de evlendim, çocuklar burada doğdu" ifadelerini kullandı.