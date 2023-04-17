Tunç Soyer'den Güzelbahçe ve Narlıdere'de İktidar Sözü : 'İzmir Rekorlar Kıracak'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe ve Narlıdere’de CHP seçim ofislerinin açılışına katıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de katıldığı açılışta konuşan Başkan Soyer, İzmir’in 21 yıllık hakkının bu seçimde alınacağını belirterek, “Eminim ki İzmir rekorlar kıracak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe ve Narlıdere'de CHP seçim ofislerinin açılışına katıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de katıldığı açılışta konuşan Başkan Soyer, İzmir'in 21 yıllık hakkının bu seçimde alınacağını belirterek, "Eminim ki İzmir rekorlar kıracak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Güzelbahçe ve Narlıdere'deki seçim ofislerinin açılışına katıldı. Açılışa, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir milletvekilleri ve Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, ittifak partilerinin ilçe başkanları, parti örgütü, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Güzelbahçe Yelki'de düzenlenen seçim ofisi açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, rakamlarla, anketlerle Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlattı. Başkan Soyer, "Bu çok kritik ve tarihi bir seçim. Gençlerin yüzde 86'sı bir hayalinin olmadığını söylüyor. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne özgeçmiş veren genç sayısı 181 bin. Türkiye'de servet birikiminin yüzde 70'i yüzde 10'luk nüfusun içinde kalıyor. Çok büyük bir nüfus yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor" diye konuştu.

"CEPHEYE DEĞİL SANDIĞA GİDİN"

Yüzyıl önce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yokluk içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduklarını hatırlatan Başkan Soyer, yüzyıl önceki durumun bugün de olduğunu vurgulayarak, "Bugün kimseden cepheye gitmesini beklemiyoruz. Bugün sizden tek isteğimiz sandığa gidin. Sandığa giderken bir kişinin daha vatandan yana oy kullanmasına ikna edin" dedi.

"HEP BERABER KAZANACAĞIZ"

Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"Demokrasisiz kalkınma da mümkün. Yolları, havayolları, köprüleri yaparsınız ama sadece bir zümrenin refahını büyütürsünüz. Demokrasi varsa adalet var demektir, hukukun üstünlüğü var demektir. Bu seçim demokrasiden yana olmak ya da olmamak anlamına geliyor. Bu seçim hırsızlara, haramilere meydanı boş bırakmak ya da bırakmamak anlamına geliyor. Başka çaremiz yok. ya demokrasiyle cumhuriyeti taçlandıracağız ya da yüzyıl geriye gideceğiz. Bunu sizler değiştirecekseniz. Sadece umut etmek yetmiyor. Son sandık kapanana kadar canla başla çalışmamız gerekiyor. Haktan yana bir iktidar kurmak için bu topraklardaki tüm nimetlerin hakça dağıtılması için hep beraber kazanacağız."

"İZMİR REKORLAR KIRACAK"

Güzelbahçe'nin ardından Narlıdere seçim ofisi açılışında konuşan Başkan Soyer, "Biz tarihte ilk kez otoriter bir iktidarı sandıkta demokrasiyle devireceğiz. Bu belki de tarihin en kıymetli seçim zaferi olacak. Bizim cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırıp hakkımızı almamız gerekiyor. Alın terimizin karşılığını almamız gerekiyor. 21 yıldır bizden esirgedikleri hakkımızı almamız gerekiyor. Eminim ki İzmir rekorlar kıracak. Bu seçim yüzde 50 artı bir ile kazanılacak. 10 yıldır Seferihisar'da, 4 yıldır İzmir'de muhalefet belediyesi olarak çalıştım. Şimdi iktidar belediyesi olarak çalışmak istiyorum. Çünkü arada çok fark var. Eğer iktidar belediyesi olursam kimse tutamaz beni. Ben size söz veriyorum. Aynı şekilde canla başla çalışmaya söz veriyorum" dedi.

"BURASI BABA EVİDİR, BABA EVİNİN TAPUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E AİTTİR"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Öyle bir sistemle karşı karşıyayız ki, Cumhurbaşkanlığı sistemi, Türkiye'nin bütün umudunu kemiriyor. Yıllardır bir ittifak siyasetini yöneten genel başkanımız, bütün partilerin genel başkanlarıyla bir araya geldi. Dedi ki bu oyunu bozmamız lazım. Çünkü meclis çoğunluğu çok önemli. O yüzden 16 ilde 6 parti birlikte, 65 ilde 5 parti birlikte seçime girmeye karar verildi. Bu nedenle CHP listelerinde farklı siyasi partilerden arkadaşlarımız var. Burası baba evidir, baba evinin tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Hepsi hoş gelmiş, sefa gelmiştir" diye konuştu.

Özgür Özel, "Seçimlerde yüzde 50'ye doğru gidiyoruz. Ama seçim 50 artı birle kazanılacak. O bir oy, bu seçimi ikinci tura bırakmayacak. O bir oy kimde? Sizin kapı komşunuzda. O evde sizler ve gönüllülerimiz o bir oyu alabilirsiniz. Türkiye'ye baharı getirelim" dedi.

"TEK BİR OYU BİLE HİLEYE KURBAN ETMEYECEĞİZ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Memleketin sorunlarından en büyük yarayı alan kadınlarımız. Hakları tek tek ellerinden alındı. Hakaretlere maruz kaldılar. Ama kadınlarımız 21 yılda onlardan alınan hakları bu seçimle söke söke geri alacaklar. Bu seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak, kadınlarımız, çocuklarımız kazanacak. Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Bu seçimde tek bir oyun bile hileye kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu.

"KAMU ALANLARININ RANTA ÇEVİREN ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de "Sevgili Güzelbahçeliler sizden bana verdiğiniz oydan çok daha fazlasını cumhurbaşkanımız için istiyorum. Güzelbahçe'de rekora koşacağımıza inanıyorum. Güzelbahçe planlarında biri 30 dönüm, biri ise 20 dönüm kamunun kullanılacağı spor ve tesis alanı Özelleştirme İdaresi'ne devredildi. Buralar konut alanı olarak kullanacak. Biz kamu alanlarını ranta, konuta çeviren anlayışı hep birlikte yok edeceeğiz" dedi.

"NARLIDERE'DE YİNE REKOR KIRACAĞIZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise "Bu seçim bürosu sadece CHP'nin bürosu olmayacak. Adalet, demokrasi özgürlük isteyen, iş, AŞ isteyenlerin, işçilerin çiftçilerin seçim ofisi olacak. Genel Başkanımız tüm partileri kucaklıyor. Yeter ki Türkiye'ye birlik, beraberlik ve demokrasi gelsin. Seçimin ilk turda biteceğine inanıyorum. 14 Mayıs'ta yerel seçimde olduğu gibi rekor kıracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki ilçede de milletvekili adayları yurttaşlara tanıtıldı. Ardından Başkan Soyer ve CHP heyeti, seçim ofislerinin açılışlarını yaparak Güzelbahçe ve Narlıdere esnafını ziyaret ederek sohbet etti.