Tatilciler Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz'de yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Ölüdeniz'e gelen bazı tatilciler, trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle plaja ulaşabilmek için 4-5 kilometre yürüdü.

Eşsiz doğası, çeşitli sportif aktiviteleri, zengin tarihi ve kültürüyle, cazibe noktası haline gelen Fethiye'de bulunan Ölüdeniz'e gelen tatilciler trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafiğin kilitlenme noktasına geldiği anda vatandaşlar Ölüdeniz ve plaja ulaşabilmek için kilometrelerde yürüdü. Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne inen yolda ise yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

ARAÇLARINI PARK EDİP KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜDÜLER

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri de durma noktasına gelen trafiğe yön verirken, motorize ekipler trafiğin aksamadan devam etmesi için kara yolunda devriye attı. Bazı vatandaşlar, araçlarını park edip yol kenarından yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı. Ölüdeniz'de Belcekız ve Kumburnu plajlarını dolduran yerli ve yabancı turistler güneşin tadını çıkartırken, aynı zamanda denize girip serinlediler. Yamaç paraşütü tutkunu bazı tatilciler de Babadağ'dan atlayış yapıp, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.