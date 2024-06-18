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Tatilciler Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü

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Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilini Fethiye'de geçirmeyi tercih edenler kentte trafik yoğunluğu oluşturdu. Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sahile ulaşmak isteyen bazı tatilciler araçlarını park ederek kilometrelerce yol yürüdü.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz'de yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Ölüdeniz'e gelen bazı tatilciler, trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle plaja ulaşabilmek için 4-5 kilometre yürüdü.

Tatilciler Ölüdeniz'e Ulaşmak İçin Kilometrelerce Yürüdüler

Eşsiz doğası, çeşitli sportif aktiviteleri, zengin tarihi ve kültürüyle, cazibe noktası haline gelen Fethiye'de bulunan Ölüdeniz'e gelen tatilciler trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafiğin kilitlenme noktasına geldiği anda vatandaşlar Ölüdeniz ve plaja ulaşabilmek için kilometrelerde yürüdü. Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne inen yolda ise yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Tatilciler Ölüdeniz'e Ulaşmak İçin Kilometrelerce Yürüdüler

ARAÇLARINI PARK EDİP KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜDÜLER

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri de durma noktasına gelen trafiğe yön verirken, motorize ekipler trafiğin aksamadan devam etmesi için kara yolunda devriye attı. Bazı vatandaşlar, araçlarını park edip yol kenarından yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı. Ölüdeniz'de Belcekız ve Kumburnu plajlarını dolduran yerli ve yabancı turistler güneşin tadını çıkartırken, aynı zamanda denize girip serinlediler. Yamaç paraşütü tutkunu bazı tatilciler de Babadağ'dan atlayış yapıp, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Tatilciler Ölüdeniz'e Ulaşmak İçin Kilometrelerce Yürüdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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