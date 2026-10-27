Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor Haber Videosunu İzle
Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelen hasta yoğunluğu nedeniyle yaptığı kahveyi içemediğini belirterek sosyal medyada video paylaşan sağlık personeli, kullanıcıların sert tepkisiyle karşılaştı; videoya "Kahve içmeye vakit yok ama TikTok çekmeye var" yorumları yağdı.

Bir sağlık personeli, gelen hasta yoğunluğundan yaptığı kahveyi içemediği için dert yandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan çalışan "Bir kahve yaptım, hasta yoğunluğundan içemedim" notunu düştü. 

O anlara ilişkin görüntü büyük tepki çekti. Videonun altına "Yoğunluktan değil, bence o dudaklardan içememiş kahveyi", "Kahve içmeye vakti yok ana tik tok çekmeye var", "Vah garibim, kahveni de evinde iç", "Bunları vereceksin özel sektöre görecekler çayı kahveyi" şeklinde yorumlar yapıldı. 

Kaynak: Haberler.com
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSabri Güler:

yanlış meslek seçmiş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıveligurler1453:

çok hemde görevini bırakmalı on binlerce insan var o işi yapmak isteyen paraya ihtiyacı olan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMemo:

bu tiplere neden iş verirler anlamıyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdnan Çankaya:

Her yerde yoğunluk ve sıra. Hastanede, bankada , markette, trafikte, yaya yolunda, lokantada. Pakistan Hindistan’dan farkımız yok yaşam kalitesi çok düşük. kısaca nerede çokluk orada bokluk.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCamoka99:

şuna bak ya kapalı o pu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü

Duvarı delip halının üzerine düştü! Evdekiler resmen kabusu yaşadı
Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri

4 işçiyi ölüme götüren felaket böyle gelmiş
Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için

Hazal Subaşı’ndan evlilik açıklaması: Seneye belki
Natalie Portman üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu: Büyülü küçük insan

45 yaşında üçüncü kez anne oldu: Büyülü küçük insan
Aslı Baş davası 21 Ocak 2027'ye ertelendi, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

Dava ertelendi, sanık duruşmalardan muaf tutuldu
İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında

İsrail sandık başında! Netanyahu'nun kaderi belirleniyor
Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...

Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...