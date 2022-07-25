Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili rektörden açıklama geldi

Bursa'da bir çöp evde 1 yıldır kilitli tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşındaki erkek çocuk, önce Antalya'da yaşayan annesine daha sonra savcılık kararıyla Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesine yatışı yapılan çocuğun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Genel durumu gayet iyi, gülüştük, genel olarak bakıldığı zaman bir gelişme geriliği mevcut. Taze fasulye ve yoğurt yedi, çorba içti, bunlar bizi mutlu etti ama yolun çok başındayız. 17 kilogram ağırlığında ve boyu 138 santimetre, 9 yaşındaki bir çocuğun olması gereken ebatlar değil" dedi.

Rektörlükte çocuğun durumuyla ilgili bilgi veren AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cem Muhammet A.'nın hastanede takip, tedavi ve bakım altında olduğunu söyledi. Kısa süre önce çocuğu gördüğünü dile getiren Özkan, "Genel durumu gayet iyi, gülüştük. Genel olarak bakıldığı zaman bir gelişme geriliği mevcut. Önemli olan gelişme geriliği değil, bunu yavaş yavaş bir yıl içinde toparlayacağız. Hastamız pediatri servisinde yatıyor. Pediatrik Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Çocuk Psikiyatri bölümleri tarafından çocuğumuz takip edilecek. Ama tedaviler takipler sırasında algılayacağımız travmaları göreceğiz. Ruhsal sağlığı açısından bu çocuğa sevgi vermemiz gerekir. Devletimiz onu koruyacak" diye konuştu.

17 KİLOGRAM, 138 SANTİMETRE BOYUNDA

AÜ olarak Cem Muhammet A.'ya tıbbi, psikiyatrik ve sevgi üzerine tedaviler vereceklerinin altını çizen Özkan, "Çocuğumuz çok güzel, gülümseyen bir çocuk. İlk gördüğümde daha korkak olmasını bekliyordum. Gülümsüyor, bizimle iletişime geçiyor bu çok olumlu veriler. Çok mutlu oldum. Uzun bir süreç, önemli olan onu yaşadıklarını unutturacak şekilde güçlü yetiştirebilmek. Hepimizin görevleri var. Çocuk olması gereken kilonun altında, zayıf ve minyon bir çocuk. Bir deri bir kemik neredeyse. Bunların bir yıl içinde yavaş yavaş olması gereken düzeye gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Çocuğumuzun genel durumu orta iyi. Organ yetmezliği tespit etmedik, ciddi bir gelişim geriliği var. Biraz sıvı açığı var, o sıvıyı takviye edeceğiz. Amaç görüntü anlamında yaşıtlarını yakalayabilmesidir. Bu zaman alacak. Gülümsedi, okula gitmediğini öğrendik, okuma yazma bilmiyor. Verdiğimiz oyuncaklarla çok mutlu oldu. Taze fasulye ve yoğurt yedi, çorba içti. Bunlar bizi mutlu etti ama yolun çok başındayız. Enerjisi az, yakın zamanda yetebilecektir. 17 kilogram ağırlığında ve boyu 138 santimetre. 9 yaşındaki bir çocuğun olması gereken ebatlar değil. Burada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Çok fazla bir isteği olmadığını söyledi ve oyuncağa çok mutlu oldu" diye konuştu.

Özkan, çocuğunda yanında Aile ve Sosyal Hizmetler'den bir görevlinin olduğunu belirtti.

DÜŞÜK KALORİLİ BESLENME

AÜ Başhekimi Çete ise uzun süreli açlıktan sonra aniden beslenmeye geçilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Yüksek kalorili değil, düşük kalorili ve yavaş beslenmeye başlayacağız. Bu da zaman alacak. En kısa zamanda gereken takviyelerle onu normal hayatına döndürebileceğiz" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, dün Bursa merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamuran Pınar A. (44) isimli kişinin kirasını ödemediği gerekçesiyle mahkeme kararıyla eve gelen icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemeler sonucu çöp evde bulunan erkek çocuğunun Kamuran Pınar A.'nın, Antalya'da yaşayan kız kardeşi Yasemin A.'nın (38) oğlu olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. (9) olduğu belirlendi. Anneye teslim edilen çocuk daha sonra savcılık kararıyla Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi. Küçük çocuk ardından daha geniş tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı.

(İsa Akar - Gazi Taş /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel