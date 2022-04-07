Son dakika haberi: Selçuklu'da ilçe emniyet müdürlüğü ve polis merkezi amirliği binası törenle açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesine kazandırılan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği binası düzenlenen törenle açıldı. Ayrıca programda Selçuklu Belediyesi tarafından polis teşkilatına tahsis edilen 2 aracın da anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda modern ve konforlu tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Yazır Mahallesinde yapımı tamamlanan ve Emniyet Teşkilatına tahsis edilen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği binası düzenlenen törenle açıldı. Merkezin açılışının Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş yıldönümünde yapılması da açılışa ayrı bir anlam kattı. Programda Selçuklu Belediyesi tarafından emniyet teşkilatına tahsis edilen 2 aracın da anahtar teslimi yapıldı. Bodrum, zemin ve üzerinde iki kattan oluşan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde 4 adet nezarethane, teknik alanlar, bürolar, toplantı odası, mutfak, çok amaçlı salon, yemek salonu, çalışma odası, aktivite ve kondisyon odası, soyunma odası, duşlar ve 475 metrekarelik yeşil alanın yanı sıra 36 araçlık otopark yer alıyor. Karakol binası olarak planlanan daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen bina 6 milyon 452 bin TL'ye mal oldu.

"Önemli bir ihtiyacı kısa sürede karşılamış olduk"

Programın açılış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak; altyapıdan çevre düzenlemesine, kültür ve sanattan eğitime, spordan sağlığa birçok alanda ilçemizin yaşam kalitesini artıran projeler üretmeye, hizmetler sunmaya devam ediyoruz. İlçemizin en fazla nüfus oranına sahip olan Yazır Mahallemize kazandırmış olduğumuz polis merkezi binası da bu hizmetlerimizden bir tanesi. Mahallemizin böyle bir merkeze ihtiyacı vardı, hamdolsun bu ihtiyacı kısa sürede çözüme kavuşturduk. 2 bin 60 metrekare alan üzerine kurulu olan polis merkezimizin belediyemize maliyeti toplam 6 milyon 452 bin Türk Lirası oldu. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkez Amirliği'nin Selçuklumuza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Selçukluyu hak ettiği seviyeye ulaştırana kadar çalışacağız"

Selçuklu Belediyesinin devam eden yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklumuzu sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında hak ettiği seviye ulaştırana kadar; gönül belediyeciliği ilkesiyle ve hizmet aşkıyla, durmak yok yola devam diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Yazır Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz 32 derslikli ilkokul binamızda artık son aşamaya geldik. Buraya Konya'mızın en güzel okullarından birini inşa ediyoruz. İnşallah yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte çocuklarımız burada eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olacaklar. Yine Bosna Hersek Mahallemizde yapımını tamamlamak üzere olduğumuz Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizi de ilçemize kazandıracağız inşallah. Bedir Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz sağlık ve sosyal tesisimizde ise çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Yine Yazır ve Sancak mahallelerimize kazandıracağımız kapalı pazar alanlarımızda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yatırımlarımızla birlikte farklı alanlardaki birçok projemizin hazırlık ve ihale süreçlerinin de ayrıca devam ettiğini belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımıza daha iyi ve modern hizmetin önünü açacak"

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinin açılışına katılan protokol üyelerine teşekkür eden Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Huzur ve güven şehri Konyamızın Selçuklu ilçesinde, vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmek için Selçuklu Belediyesi ile yapılan mutabakatla 25 Kasım 2020 tarihinde yapımına başlanılan binamız 2022 yılı Mart ayında bitirildi. Bu gün itibariyle Emniyet Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Eskiden polis lojmanları altında yetersiz bir alanda hizmet veren Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğümüz birlikte modern bir binaya taşınmıştır. Yeni hizmet binamızın Türk Polis Teşkilatının 177'inci yıldönümü olan 10 Nisan haftasında açılması bize ayrı bir mutluluk vermiştir. Ayrıca Selçuklu Belediyesi tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze kazandırılan 2 araçta, vatandaşımıza daha iyi ve modern hizmet vermenin önünü açacaktır. Böyle güzel bir hizmet binasının yapılmasına yardımcı olmasından dolayı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım birçok şehit ve gazi veren Emniyet Teşkilatımızın, böyle modern binalarda vatandaş odaklı daha iyi güvenlik hizmeti vereceğine inancım tamdır. Yeni binamızın teşkilatımıza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca binamızın yapımını tamamlarken ilçe emniyet müdürlüğümüz tarafından bize 2 adet araç ihtiyacı olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine hemen harekete geçtik ve 2 tane aracın da teminini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Konya modeli belediyeciliğin güzel örneklerini görüyoruz"

Konya'nın kadim bir başkent olduğunu ve aynı zamanda birçok açıdan da öne çıkmış bir şehir olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Özelliklerinden birisi de bir huzur şehri olması. Ölçeğindeki büyük şehirlere göre suç oranlarının çok az olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bunda emniyet teşkilatımızın, güvenlik güçlerimizin çok büyük katkısı var. Bugün Polis Haftasındayız. Teşkilatımızın kuruluşunun 177'inci yılı nice yüzyıllara diye temennide bulunuyoruz. Özellikle şehrimizin güvenliğinde çalışan tüm polis kardeşlerimize tekrar şehrimiz adına ben teşekkür ediyorum. Konya Modeli diye tabir ettiğimiz bir belediyecilik var. Bunu son günlerde daha sık kullanıyoruz. Bu aslında laftan ibaret bir cümle değil. Bir koordinasyonun işareti. Bugünde gördüğünüz gibi hem karakolun yapımı hem arka tarafta okulun yapımı vesilesiyle belediyelerimiz ihtiyaç duyulan her yerde görev almaya devam ediyorlar. Bu tesisin Polis teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle pandemi dönemi için özel bir teşekkür etmek istiyorum polis teşkilatımıza. Hepimizin en yakınlarını bile ziyaretten imtina ettiği, tedirgin olduğu zamanlarda polis kardeşlerimiz özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın ihtiyacını görmek için cansiperane bir şekilde görev aldılar. Allah onlardan razı olsun. Bugün artık maskesiz günlere doğru yaklaştığımız bir dönemde o zor günlerde yapılan fedakarlıkları daha asla unutmamak gerekiyor. İnşallah Rabbim bizi böyle imtihanlardan korusun. Ben tekrar tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmac'ya ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm kurumlarımız nasıl daha iyi hizmet ederizin derdindeler"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, "Açılışın Polis Haftasına denk gelmesi gayet güzel bir tevafuk. Öncelikle binanın hayırlı uğurlu olmasını sağlık ve sıhhatle kullanılmasını temenni ediyorum. Şehrimizde gerçekten güzel bir dayanışmayla güvenlik kamu hizmetini güzel bir şekilde icra etmek üzere hem emniyet teşkilatımızı hem de el birliğiyle çalışıyor. Türk Polis Teşkilatı'nın kabiliyetine artırma ve vatandaşa daha iyi hizmet etmek için hangi katkıyı sunabilirizin yarışı içindeler. Yapılan çalışmalardan dolayı Selçuklu Belediyemize, Büyükşehir Belediyemize diğer ilçe belediyelerimiz Karatay ve Meram belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sağlıkla ilgili eğitimle ilgili alanlarda da çalışmalar yürütüyorlar. Şehrimizin bir özelliği, güzelliğidir bu. Konya'daki insanlarımızın teveccühüne mazhar olmuş olarak Konyalı insanlarımızın istediği budur. İnsanımızın yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan, eğitimden daha iyi yararlanmak Kamu düzeninin sağlanması, toplumun güvenliğinin sağlanması açısından polis teşkilatımız önemlidir. Kamu özgürlüklerinin güvencesi için Anadolu evlatlarından müteşekkil Türk Polis Teşkilatı'nın milletimizin de hem teveccühüne hem de duasına mazhar. Bunun da özellikle altını çizeyim. Türk Polis Teşkilatı'nın bu çeteler karşısında kayıt dışı ekipler arasında her türlü kutsal değerimizi istismar eden çevrelere karşı müteyakkız olmasında kendi menfaatlerini kendi akideleri ve dini haline getirerek araç haline getiren diğer çetelere yönelik bu mukameveti milletimizin ve kamu hizmetlerinin güvencesi olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği dualarla açıldı. Protokol açılışın ardından binayı gezerek incelemelerde bulundu. Açılış törenine; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Remzi Karaarslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri katıldı. - KONYA