Gökhan Çıra'nın paylaşımları sonrası ortalık karıştı! Bakanlıktan yeni 'evlatlık' açıklaması

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, taşıyıcı anne vasıtasıyla evlat edindiğini duyurmuş, bebeğin babasının da eski eşi Gökhan Çıra olduğunu belirtmişti. Günlerce konuşulan "evlat edinme" konusu yeniden gündem oldu.

Ünlü manken Deniz Akkaya, Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar hakkında çirkin ithamlarda bulundu. Çıra'yı eleştiren Akkaya, "Resmen donla yatakta sere serpe yatıyorsun, çocuk da cinsel organının üstünde oturuyor. Şimdi soruyorum bu fotoğrafı normal mi? Bana kimse medeniyetten falan bahsetmesin olur mu? Siz hiç böyle bir baba fotoğrafı gördünüz mü kimsede? Hatta yabancılarda?" ifadelerini kullandı.

"BİZE ANNELİK BABALIK ÖĞRETECEK EN SON İNSAN"

Akkaya'ya sert bir karşılık veren Çıra ise şu ifadeleri kullandı: "Yatakta oyun oynarken çekilmiş resimlerimiz. Altımdaki şorta iç çamaşırı diyecek kadar aciz bir millet olamayız. Bakın gerçekten canım yanıyor, susuyorsam sebebi sadece kızım. Böyle bir haberi ortaya atan insanın ne düşünceyle attığı da ortada. Kızıyla neler yaşamış, bize annelik babalık öğretecek en son insan."

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca bu iddia dışında bu konuda daha önce açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra

"SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ciğerci'nin Bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurusunun olmadığını, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı. Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu vakaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.