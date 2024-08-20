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Gökhan Çıra'nın paylaşımları sonrası ortalık karıştı! Bakanlıktan yeni "evlatlık" açıklaması

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Deniz Akkaya, Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı kareleri eleştirerek "Donla çocuğu cinsel organının üzerinde oturtuyorsun. Soruyorum bu fotoğraf normal mi?" ifadelerini kullandı. Akkaya'nın sözleri Selin Ciğerci ile Çıra'nın nasıl evlat edindiği sorularını yeniden gündeme getirdi. Bakanlık, ikilinin Türkiye'de evlat edindiği iddialarını yalandı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, taşıyıcı anne vasıtasıyla evlat edindiğini duyurmuş, bebeğin babasının da eski eşi Gökhan Çıra olduğunu belirtmişti. Günlerce konuşulan "evlat edinme" konusu yeniden gündem oldu.

Ünlü manken Deniz Akkaya, Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar hakkında çirkin ithamlarda bulundu. Çıra'yı eleştiren Akkaya, "Resmen donla yatakta sere serpe yatıyorsun, çocuk da cinsel organının üstünde oturuyor. Şimdi soruyorum bu fotoğrafı normal mi? Bana kimse medeniyetten falan bahsetmesin olur mu? Siz hiç böyle bir baba fotoğrafı gördünüz mü kimsede? Hatta yabancılarda?" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra'nın paylaşımları sonrası ortalık karıştı! Bakanlıktan yeni 'evlatlık' açıklaması

"BİZE ANNELİK BABALIK ÖĞRETECEK EN SON İNSAN"

Akkaya'ya sert bir karşılık veren Çıra ise şu ifadeleri kullandı: "Yatakta oyun oynarken çekilmiş resimlerimiz. Altımdaki şorta iç çamaşırı diyecek kadar aciz bir millet olamayız. Bakın gerçekten canım yanıyor, susuyorsam sebebi sadece kızım. Böyle bir haberi ortaya atan insanın ne düşünceyle attığı da ortada. Kızıyla neler yaşamış, bize annelik babalık öğretecek en son insan."

Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca bu iddia dışında bu konuda daha önce açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyorSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra

"SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ciğerci'nin Bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurusunun olmadığını, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı. Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu vakaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Selin Ciğerci Deniz Akkaya Sosyal Medya Gökhan Çıra Türkiye Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

SMMM:

DENİZ AKKAYA HAKLI KESİNLİKLE BU SABİ MELEK DEVLET KORUMASINA ALINMALIDIR.

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Ahmet AKGÜL:

Deniz ablam gerekeni söylemiş anlayana. devlet korumasına alınması lazım. avrupada olsa çok alınmıştı.

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bekir yapici:

bakanligin aciklamasi cok sacma ve mantiksiz , bu cocugun bir kimligi olmali ve bunun icin cocugu nufus kütügüne kaydi yapilmis olmali degilmi eski adi okan ünsal olan bir travestinin cocuk sahibi olmasi mümkün olmadigina göre kimse bu cocugu nerde buldunuz nerden aldiniz diye sormamismi, avrupadada yabanci ülkelerden alinan evlatliklar var ancak her sey devletin denetimi altinda yapilir, ve avrupada evdeki dogumu bile mecburen görevli ebe yapar kayit altina alir ya bizde nasil.

126
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Duygu Sogan:

Deniz Akkaya kesinlikle haklı

99
4
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Veysel Yılmaz:

Böyle şeyleri HABER niteliği var mı sizce? Her şeyi haber yapmak zorunda mısınız?

23
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Seko:

Yeminle bunları uyutacaksın....ne faydaları var sanki

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Kutay Özmen:

Diyanet işleri başkanlığı bu tür şeylere hakim hatta fetva bile Vermişti Haram değilmiş

16
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Mengele:

Bu gün Bankaya gittim 3 milyarcik yatirdim bana bu parayi nerden aldin diye sormadi Almanyada 10.001 Euro yatiramasin nerden aldin diye sorarlar

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8
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Mehmet Acıoğlu:

İlk kez deniz Akkaya haklı ama dinime küfreden Müslüman olsa deme hakkına sahip bir Gökhan çırada göz ardı edilemez

20
6
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Yıldırım YILDIZ:

Bol işler peşinde koşuyorsunuz vallahi

5
11
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